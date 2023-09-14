Нетребко ответственна за войну, считает посол Украины в ФРГ

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что ответственность за полномасштабное вторжение РФ в Украину лежит и на оперной певице Анне Нетребко.

Макеев: Худрук немецкой оперы "отводит взгляд"

"Оказывая в прошлом поддержку Путину и являясь пособницей пропаганды в процессе оккупации Донбасса, госпожа Нетребко тоже несет личную ответственность, которую она не разделяет, за агрессивную войну России", - так начинается обращение посла Украины Алексея Макеева на платформе change.org. На этом сайте была опубликована петиция "Нет!" - выступлению Анны Нетребко в Берлинской государственной опере. На момент публикации этой статьи петиция собрала почти 37 тыс. подписей. Как сообщает платформа, следующий рубеж - 50 тыс. подписей, достигнув которой эта петиция станет одной из самых резонансных.

В своем обращении Макеев пишет, что сцена Государственной оперы с Нетребко на ней будет выглядеть так же, как и до войны. По его словам, в то время как государственные, экономические, академические, региональные и практически все общественные связи Германии с Россией остановлены, в Берлинской опере - "culture as usual". По мнению посла Украины в ФРГ, художественный руководитель оперы закрывает глаза на проблему и создает видимость возвращения к нормальной жизни, как будто ничего не изменилось. "Мне жаль, что оперный театр предпочитает слушать сопрано госпожи Нетребко вместо наших аргументов", - отмечает украинский дипломат.

В пятницу, 15 сентября, в Государственном оперном театре на Унтер-ден-Линден (Staatsoper Unter den Linden) состоится премьера оперы "Макбет" - с Анной Нетребко в главной роли.

Что говорит Берлинская опера?

DW направила запрос в театр сразу после того, как в Германии была запущена петиция против выступления российской оперной дивы. В ответ на запрос в опере подчеркнули, что осуждают войну России против Украины и, начиная с 24 февраля 2022 года, позиция театра была абсолютно четкой: полная солидарность с Украиной.

Что касается Анны Нетребко, то руководство театра с начала войны относилось к певице дифференцированно. В марте 2022 года по обоюдному согласию было принято решение, что Анна Нетребко не будет участвовать в новой постановке "Турандот". Проверке были подвергнуты и все другие взаимные обязательства и проекты. Без четкой позиции певицы по ситуации в Украине дальнейшее сотрудничество с ней не представлялось возможным, подчеркнули в театре. И напомнили о том, что 30 марта 2022 года Анна Нетребко высказала свою позицию и дистанцировалась от руководства РФ.

Будет ли бойкот выступления российской оперной певицы?

Политики Берлина также высказались по поводу ситуации вокруг Нетребко. Бургомистр столицы Кай Вегнер (Kai Wegner), по его словам, "очень критично" смотрит на предстоящее выступление певицы. "В этой войне Украина защищает не только свои свободу и демократию, но и наши. Вот почему я сожалею, что такая всемирно успешная певица, как Анна Нетребко, и по сей день не дистанцировалась четко и недвусмысленно от российской агрессивной войны и Путина", - заявил он во вторник, 12 сентября, немецкому информационному агентству dpa. При этом правящий бургомистр немецкой столицы подчеркнул, что свобода искусства является неизменной ценностью в Германии, и этой свободой в принятии решений о своей программе наделены все культурные учреждения в Берлине.

На фото - дебют Анны Нетребко в опере "Набукко" на сцене Гессенского государственного театра Висбадена. Май 2023 года Фото: Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Бургомистра поддержал и сенатор Берлина по культуре. Джо Чиало (Joe Chialo) уже заявил о своем намерении бойкотировать выступления Анны Нетребко. "Я решил не ходить ни на одно", - заявил столичный политик. В день премьеры в Берлинской опере, в пятницу, Джо Чиало посетит вместе с послом Украины в ФРГ Алексеем Макеевым фотовыставку "Военные преступления России", которая была инициирована Фондом Виктора Пинчука и уже побывала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в брюссельской штаб-квартире НАТО, в Европарламенте, в парламенте Великобритании и т.д. Особенность берлинского этапа в том, что экспозиция демонстрируется в фойе Университета имени Гумбольдта, которое является открытым публичным пространством.

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