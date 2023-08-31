Берлинская опера рада видеть на своей сцене Анну Нетребко

В четверг, 31 августа, Государственный оперный театр на Унтер-ден-Линден (Staatsoper Unter den Linden) прокомментировал ситуацию вокруг Анны Нетребко, которая в новом сезоне 2023 - 2024 будет исполнять на сцене театра партию леди Макбет в опере Верди. DW направила запрос в оперу сразу после того, как в Германии была запущена петиция против выступления российской оперной дивы в Берлине. 31 августа в театре закончились "каникулы", и новый театральный сезон начался с того, что пришлось прояснить свою позицию.

За или против Нетребко: какую позицию занял театр?

Берлинская опера подчеркнула, что осуждает войну России против Украины и, начиная с 24 февраля 2022 года, позиция театра была абсолютно четкой: полная солидарность с Украиной. Что касается Анны Нетребко, то руководство оперы с начала войны относилось к певице дифференцированно. В марте 2022 года по обоюдному согласию было принято решение, что Анна Нетребко не будет участвовать в новой постановке "Турандот". Проверке были подвергнуты и все другие взаимные обязательства и проекты. Без четкой позиции певицы по ситуации в Украине дальнейшее сотрудничество с ней не представлялось возможным, подчеркнули в театре. И тут же напомнили о том, что 30 марта 2022 года Анна Нетребко высказала свою позицию, насколько это было для нее возможно, и дистанцировалась от руководства РФ.

Заявление, о котором немецкий театр напомнил общественности и СМИ, оперная певица сделала спустя месяц после начала российского вторжения в Украину. Она "категорически" осудила войну и дистанцировалась от президента России Владимира Путина. Соответствующий пост на странице Нетребко в Facebook был опубликован в среду, 30 марта. В публикации певица заверила, что ее мысли - "с жертвами этой войны и их семьями".

Выступление Анны Нетребко на главной сцене Висбадена сопровождалось многочисленными протестами Фото: DW

Руководство Берлинского оперного театра настаивает на том, что российская певица и на словах, и на деле уже показала, что дистанцировалась. "Это следует признать", - написано в официальном заявлении оперы. Руководство театра подчеркивает, что Анне Нетребко известна проукраинская позиция оперы: "Для нас чрезвычайно важна полная солидарность с Украиной с одной стороны и ответственное отношение к нашим артистам с другой". Поэтому театр считает необходимым дать шанс артистке, а не прятать ее от публики. Для Государственного оперного театра важен диалог, говорится в официальном заявлении.

Петиция против выступления Нетребко в немецкой столице уже собрала более 28 тысяч голосов

Петиция "Нет!" - выступлению Анны Нетребко в Берлинской государственной опере" была опубликована на сайте Change.org. На момент публикации этой статьи она собрала более 28 тысяч подписей. Ее авторы напомнили, что россиянка "постоянно демонстрировала свою близость к Кремлю, получала награды от Владимира Путина, запечатлена на фотографиях с ним, а также позировала с флагом "Новороссии" на фото с одним из пророссийских сепаратистов Олегом Царевым. Нетребко "лишь очень равнодушно сказала, что против нынешней войны и надеется, что она закончится. Однако она ни слова не сказала об ответственности России и Владимира Путина за захватническую войну и не осудила его действия", говорится далее в петиции.

Напомним, что это уже не первая волна протестов против выступлений Анны Нетребко на сцене немецких театров. Настоящий скандал разгорелся в Висбадене, куда Анну Нетребко пригласили на Международный майский фестиваль весной этого года. DW следила за развитием событий и была на выступлении Анны Нетребко, которое сопровождалось громкими овациями и не менее громкими протестами.

Премьера оперы "Макбет" состоится в Берлине 15 сентября.

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