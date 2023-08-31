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Берлинская опера рада видеть на своей сцене Анну Нетребко

Марина Борисова
31 августа 2023 г.

Оперная певица Анна Нетребко выйдет на главную сцену Берлина. Петиция против ее выступления набрала уже 28 тысяч подписей. А что говорят в оперном театре Staatsoper Unter den Linden?

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Анна Нетребко после своего дебюта в опере "Набукко" в Висбадене, 5 мая 2023 года
Анна Нетребко после своего дебюта в опере "Набукко" в Висбадене, 5 мая 2023 годаФото: Hessisches Staatstheater Wiesbaden

В четверг, 31 августа, Государственный оперный театр на Унтер-ден-Линден (Staatsoper Unter den Linden) прокомментировал ситуацию вокруг Анны Нетребко, которая в новом сезоне 2023 - 2024 будет исполнять на сцене театра партию леди Макбет в опере Верди. DW направила запрос в оперу сразу после того, как в Германии была запущена петиция против выступления российской оперной дивы в Берлине. 31 августа в театре закончились "каникулы", и новый театральный сезон начался с того, что пришлось прояснить свою позицию.

За или против Нетребко: какую позицию занял театр?

Берлинская опера подчеркнула, что осуждает войну России против Украины и, начиная с 24 февраля 2022 года, позиция театра была абсолютно четкой: полная солидарность с Украиной. Что касается Анны Нетребко, то руководство оперы с начала войны относилось к певице дифференцированно. В марте 2022 года по обоюдному согласию было принято решение, что Анна Нетребко не будет участвовать в новой постановке "Турандот". Проверке были подвергнуты и все другие взаимные обязательства и проекты. Без четкой позиции певицы по ситуации в Украине дальнейшее сотрудничество с ней не представлялось возможным, подчеркнули в театре. И тут же напомнили о том, что 30 марта 2022 года Анна Нетребко высказала свою позицию, насколько это было для нее возможно, и дистанцировалась от руководства РФ.

Заявление, о котором немецкий театр напомнил общественности и СМИ, оперная певица сделала спустя месяц после начала российского вторжения в Украину. Она "категорически" осудила войну и дистанцировалась от президента России Владимира Путина. Соответствующий пост на странице Нетребко в Facebook был опубликован в среду, 30 марта. В публикации певица заверила, что ее мысли - "с жертвами этой войны и их семьями".

Протесты в Висбадене
Выступление Анны Нетребко на главной сцене Висбадена сопровождалось многочисленными протестамиФото: DW

Руководство Берлинского оперного театра настаивает на том, что российская певица и на словах, и на деле уже показала, что дистанцировалась. "Это следует признать", - написано в официальном заявлении оперы. Руководство театра подчеркивает, что Анне Нетребко известна проукраинская позиция оперы: "Для нас чрезвычайно важна полная солидарность с Украиной с одной стороны и ответственное отношение к нашим артистам с другой". Поэтому театр считает необходимым дать шанс артистке, а не прятать ее от публики. Для Государственного оперного театра важен диалог, говорится в официальном заявлении.

Петиция против выступления Нетребко в немецкой столице уже собрала более 28 тысяч голосов

Петиция "Нет!" - выступлению Анны Нетребко в Берлинской государственной опере" была опубликована на сайте Change.org. На момент публикации этой статьи она собрала более 28 тысяч подписей. Ее авторы напомнили, что россиянка "постоянно демонстрировала свою близость к Кремлю, получала награды от Владимира Путина, запечатлена на фотографиях с ним, а также позировала с флагом "Новороссии" на фото с одним из пророссийских сепаратистов Олегом Царевым. Нетребко "лишь очень равнодушно сказала, что против нынешней войны и надеется, что она закончится. Однако она ни слова не сказала об ответственности России и Владимира Путина за захватническую войну и не осудила его действия", говорится далее в петиции.

Напомним, что это уже не первая волна протестов против выступлений Анны Нетребко на сцене немецких театров. Настоящий скандал разгорелся в Висбадене, куда Анну Нетребко пригласили на Международный майский фестиваль весной этого года. DW следила за развитием событий и была на выступлении Анны Нетребко, которое сопровождалось громкими овациями и не менее громкими протестами.

Премьера оперы "Макбет" состоится в Берлине 15 сентября.

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