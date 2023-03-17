Как стало известно DW в пятницу, 17 марта, российская оперная певица Анна Нетребко не станет почетным гостем Висбадена. Точнее - в мэрии города не планируют занесение имени певицы в "Золотую книгу", где обычно оставляют свои автографы приглашенные знаменитости.

До начала Международного майского фестиваля, который пройдет в Висбадене с 30 апреля по 31 мая, осталось всего шесть недель. Это событие крупного значения не только для города, но и для всей Германии. Выступить в его рамках приглашены 680 музыкантов, танцовщиков, актеров. В том числе - оперная дива Анна Нетребко. Билеты на оперу "Набукко" Джузеппе Верди (5 и 7 мая), в которой партию Абигайль исполнит российская певица, были раскуплены в первые дни после официального старта продаж 17 февраля 2023 года. Стоимость билетов на вечер с участием Анны Нетребко - от 16 до 194 евро, в зависимости от категории мест.

Напомним, что приглашение оперной певицы на Международный майский фестиваль вызвало большой скандал. От участия в фестивале сначала отказались украинские коллективы, а потом и группа Pussy Riot, не пожелавшие выходить с Анной Нетребко на одну сцену - из-за ее, по их мнению, нечеткой позиции относительно руководства РФ и войны в Украине. Гессенские политики и администрация города выступили против ее участия в фестивале, однако Государственный театр Висбадена пригласил певицу и настоял на своем решении.

На сцене Государственного театра Висбадена 5 и 7 мая выступит Анна Нетребко в опере "Набукко" Фото: Rudi Otto/dpa/picture alliance

Теперь, как стало известно DW, Анна Нетребко не станет почетным гостем Висбадена: в мэрии не планируют занесение имени певицы в "Золотую книгу" города. Традиция приглашать почетных гостей в местную ратушу на торжественную церемонию внесения записи в "Золотую книгу" существует уже несколько столетий, причем не только в Висбадене, но и во многих других городах Германии. Например, в Ганновере - там, кстати, в "Золотой книге" есть автограф Анны Нетребко.

Нетребко и "Золотая книга" Висбадена - предыстория

На представлении официальной программы Майского фестиваля 13 февраля 2023 года худрук Гессенского государственного театра Висбадена Уве Эрик Лауфенберг (Uwe Eric Laufenberg) заявил: "Госпожа Нетребко ни в чем не виновата. Ни в чем. Есть общая истерия, призывающая к морали. Ее хотят в чем-то обвинить. Если мы теперь всех людей, которые до 24 февраля фотографировались с Путиным...". На конференции худрук обратился напрямую к мэру города Герту-Уве Менде (Gert-Uwe Mende). "Кстати, это тогда касается и Висбадена с его "Золотой книгой". Путин еще есть в ней? Он ведь вписал туда свое имя. Посмотрите, может, стоит это удалить?" - спрашивает Лауфенберг.

На запрос DW, направленный мэру, офис обер-бургомистра Висбадена так ответил относительно автографа Владимира Путина в "Золотой книге" города: "Этой записи 16 лет. По случаю прохождения Петербургского диалога канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Путин внесли свои имена в "Золотую книгу" гессенской столицы Висбадена. Эта запись, с позиции сегодняшнего дня, - исторический документ и осознание того, что этот диалог нужно рассматривать как потерпевший крах".

О "золотом следе" Владимира Путина в других городах и деревнях Германии и о том, что с ним стало после 24 февраля прошлого года, читайте в эксклюзивном материале DW.

Нетребко пригласили на фестиваль в Австрии

Не торопятся отказываться от сотрудничества с российской оперной звездой и в австрийском Зальцбурге - одной из музыкальных и театральных столиц Европы. В четверг, 16 марта, руководство Зальцбургского пасхального фестиваля, который состоится весной 2024 года, объявило о том, что пригласило Анну Нетребко на главную роль в опере "Джоконда".

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