Трофейный Рубенс. Вернется ли он из России в Германию?

Детективная история вокруг полотна Рубенса "Тарквиний и Лукреция", пропавшего из Германии во время Второй мировой войны, продолжается. В России картину не выставляют, в Германию не возвращают. Где она? Что с ней будет?

В ноябре земельный суд Потсдама вынес решение в споре о пропавшей из Германии во время Второй мировой войны картине. Речь идет о полотне Рубенса "Тарквиний и Лукреция". Эта работа фламандского живописца размером 1,87 на 2,14 м оценивается в 75 миллионов евро и в данный момент (вероятнее всего) находится в России.

"Тарквиний и Лукреция" - предмет долгих споров российской и немецкой сторон. А начались споры с того момента, как стало известно, что полотно нашлось и находится в распоряжении российского бизнесмена. О судьбе шедевра даже беседовали в свое время на переговорах Владимир Путин и Герхард Шредер (Gerhard Schröder). Поговорить - поговорили, но ничего конкретного так и не решили. Картина в Германию не вернулась.

История опять всплыла буквально несколько дней назад - когда немецкий суд отклонил иск российского предпринимателя Владимира Логвиненко, поданный им в 2021 году. Россиянин решил в немецком суде добиться признания своих прав собственности на картину "Тарквиний и Лукреция". Но не добился. Судом было вынесено решение: "Истец не является собственником картины". На запрос DW, почему иск Логвиненко был отклонен, в суде пояснили: "После получения юридического заключения по российскому законодательству Палата пришла к выводу, что истец не является владельцем картины.., поскольку он не приобрел право собственности в результате юридических сделок или путем добросовестного приобретения и не приобрел права собственности в силу приобретательной давности".

А ради чего россиянин Логвиненко, в распоряжении которого, очевидно, в данный момент все еще находится картина, вообще подавал иск, причем в Германии? Зачем ему понадобилось от немецкого суда подтверждение своих прав собственника на полотно?

Кому же принадлежит скандальная картина?

Интересы Логвиненко представляет адвокатская контора Unger из Берлина. На запрос DW ее представители ничего не ответили (на момент публикации этого материала).

Зато мы получили ответ от Фонда прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга (Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ), сотрудники которого убеждены, что собственником полотна является именно фонд. "Датированное 1610/1611 годом полотно "Тарквиний и Лукреция" Питера Пауля Рубенса (1577-1640) до исчезновения во время Второй мировой войны принадлежала к коллекционным фондам, выставленным в Картинной галерее в Потсдаме, во дворце Сан-Суси. Предположительно, это произведение было в свое время приобретено курфюрстом Бранденбурга Фридрихом Вильгельмом I или королем Пруссии Фридрихом I. Сначала оно висело в Берлинском дворце (Berliner Schloss), с 1790 года - в Новом дворце в Потсдаме, а с 1930 года - в Картинной галерее. Как и другие произведения из картинной галереи, это полотно было эвакуировано в 1942 году в замок Рейнсберг. С конца войны оно считалось пропавшим без вести. Оно стало одной из самых значительных потерь нашего фонда и на протяжении долго времени было объявлено в международный розыск по каналам Интерпола".

Картинная галерея во дворце Сан-Суси. Потсдам, 2021 год Фото: Michael Nitzschke/imageBROKER/picture alliance

Как подчеркнули в Фонде прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга, речь ни в коем случае не идет о картине "из России", речь идет о картине из собраний Картинной галереи, собственником которой является фонд: "Мы не располагаем информацией о том, где картина хранится сегодня. По последним данным, ею владеет российский гражданин, который в судебном порядке хотел добиться признания себя ее собственником. Фонд возразил. 14 ноября 2023 года земельный суд Потсдама в своем решении последовал аргументации нашего фонда. Находится ли картина по-прежнему у российского гражданина, нам неизвестно". Как подчеркнули в фонде, в данный момент идет разработка дальнейших шагов.

Комментарий немецкого юриста

DW обратилась к известному немецкому адвокату, чья специализация - объекты искусства. Ханнес Хартунг (Hannes Hartung) еще в своей диссертации рассматривал случай с картиной Рубенса. Украденные культурные ценности - его конек. Мюнхенский специалист был первым адвокатом, представлявшим интересы Корнелиуса Гурлитта (Cornelius Gurlitt).

"Картина Рубенса очевидно находится до сих пор во владении российского предпринимателя, - говорит в интервью DW Ханнес Хартунг из адвокатской конторы THEMIS Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. - И он подал иск в Земельный суд Потсдама, потому что добивается признания своих прав собственника на это произведение искусства. Почему? Картина "Тарквиний и Лукреция" до сих пор значится во всех списках потерянных культурных ценностей. Существует база данных Lost Art (Lost Art-ID56420, актуальный статус заявки, оформленной в 2001 году: Verlustumstand gemeldet als Kriegsbedingt verbrachtes Kulturgut. - Ред.). Это государственная база данных. Есть еще и частные, такие как Art Loss (это крупнейшая частная база данных украденных объектов искусств. - Ред.). Такую картину российскому владельцу совершенно невозможно продать. До тех пор, пока это картина разыскивается как "украденное искусство", не найдется ни одного покупателя на легальном рынке".

По словам немецкого адвоката, спор о признании прав собственности вызывает очень много вопросов - именно потому, что это трофейное искусство. И оно было похищено из музея. Ханнес Хартунг предполагает, что обратиться в немецкий суд на данном этапе российскому предпринимателю могли посоветовать юристы. "Многие надеются на то, что можно защитить в суде приобретение права собственности по давности владения и отстоять, что картина была приобретена из лучших побуждений, а в результате получить признание своих прав собственности", - отмечает мюнхенский адвокат.

Вспоминая то время, когда картина нашлась (а было это уже более 20 лет назад), немецкий адвокат говорит: "Мы все надеялись, что с этим человеком можно добиться соглашения о возвращении "Тарквиния и Лукреции" назад в Германию. К сожалению, вся немецко-российская дискуссия о трофейном искусстве уже давно заморожена. В 2006-2007 годах еще был довольно открытый диалог. Сейчас в связи с политическими рамками мы имеем экстремальное ухудшение. С начала войны в Украине диалога между Россией и Германией больше нет, дверь закрыта".

Иск российского бизнесмена в нынешней ситуации может означать только одно: что у него есть потенциальный покупатель за пределами России. "Совершенно точно, ему нужен так называемый "Persilschein" или "свидетельство благонадежности", но он его не получит, - уверен адвокат из Мюнхена. - Такое свидетельство он может получить только от владельца картины, от потсдамского фонда, который, разумеется, настаивает на возвращении полотна в Германию".

Какой конец может быть у этой скандальной истории?

По мнению известного немецкого адвоката, "россиянин просчитался, полагая, что сможет продать полотно с большой прибылью". С трофейным искусством такое невозможно. Почему картина, например, не может остаться в России и радовать российскую публику, например, в Эрмитаже, большим другом которого Логвиненко был в начале 2000-х?

Напомним, что в свое время именно в результате экспертизы Эрмитажа, где картина находилась на реставрации, возникло предположение, что речь идет о пропавшей из немецкого музея картине Рубенса. В Россию были приглашены немецкие эксперты - реставратор и тогдашний директор музея из Потсдама. Убедившись в подлинности полотна, они вернулись в Германию. Директор музея Герд Бартошек (Gerd Bartoschek) подал в потсдамскую полицию заявление, в котором обвинил Логвиненко в попытке сбыта краденного, однако позднее обвинения были сняты. Сама картина даже выставлялась в Эрмитаже - в зале Рубенса. Однако, в каком она сейчас состоянии и где находится, немецкая сторона не знает.

Немецкий адвокат считает, что суд Потсдама принял абсолютно правильное решение. По его словам, если истец будет добиваться обжалования решения суда, то вряд ли суд следующей инстанции вынесет другое решение по этому вопросу. В случае, если истец проиграет, все расходы, связанные с процессом, он будет должен взять на себя. Более того, как только картина окажется в юрисдикции европейского суда, полотно может быть конфисковано. Очень проблематичная ситуация, подчеркивает юрист Ханнес Хартунг.

Несмотря на всю сложность данного спора, немецкий адвокат надеется, что с российским предпринимателем удастся найти общий язык. Однако в данный момент ничто не указывает на то, что картина будет возвращена Германии.

Смотрите также: