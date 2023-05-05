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На выставкеФото: Matthias Rietschel/dpa/picture alliance
КультураГермания

В Дрездене открылась выставка современного искусства Украины

Виктор Вайц
1 ч. назад

С экспозицией в дрезденском музее изобразительных искусств Альбертинум можно будет ознакомиться до 10 сентября 2023 года.

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С 6 мая 2023 года выставка в музее изобразительных искусств Альбертинум, являющемся частью Дрезденских государственных художественных собраний (SKD), доступна для широкой публики. В рамках экспозиции "Калейдоскоп историй. Украинское искусство 1912 – 2023 годов" ("Kaleidoskop der Geschichte(n). Ukrainische Kunst 1912–2023") представлено современное искусство Украины. Картины, скульптуры, фотографии, инсталляции, видео-арт, графика - от начала ХХ века и до наших дней.

Ничего подобного Германия еще не видела. Выставка дает представление о прошлом и настоящем Украины, а также о постоянной борьбе украинцев за независимость и право на самоопределение. Некоторые значимые произведения впервые выставляются за границей.

Выставка задумана как путешествие в прошлое и настоящее Украины и состоит из четырех пересекающихся основных тем: "Практики сопротивления", "Культура памяти", "Пространства свободы" и "Мысли о будущем". Каждая тема - особый микрокосмос. Выставка будет открыта в Дрездене до 10 сентября 2023 года. Здесь представлены работы как из частных коллекций, так и из национальных музеев Украины, в частности - из Киева и Одессы.

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