"Киевская Мадонна" теперь в одном из главных музеев Берлина

Музей Боде - один из самых красивых и недооцененных в немецкой столице. Он стоит на Музейном острове, в том месте, где Шпрее разделяется на два рукава, как будто вырастает из реки, его круглый купол делает его похожим на храм. В музее помещается уникальное собрание средневековых скульптур и византийских редкостей - многочисленные вырезанные из дерева изображения Христа, Девы Марии и святых, порой - целые алтарные композиции.

Это очень атмосферное место с просторными, залитыми солнцем залами с невероятно высокими потолками, но посетителей здесь обычно немного. Средневековая скульптура не вызывает такого интереса как находящиеся в соседних зданиях бюст Нефертити или Пергамский алтарь.

Музей Боде с плакатом выставки Фото: Dmitry Vachedin/DW

Украинскому арту нашли средневековых "двойников"

Год назад, спустя месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину, музей (как и многие другие музеи Германии) нанял сотрудницу из Украины. Появление в музее искусствоведа Олеси Собкович, которая курировала в Киеве ряд выставок, в том числе на актуальные политические темы (например, о детях Донбасса), дало музею новый импульс. Появление специалиста совпало с желанием музея высказаться на тему идущей войны - что не так просто, если в твоем распоряжении только средневековые скульптуры.

Решение было найдено в создании нестандартной комбинации - современный украинский арт на тему войны, как правило, созданный украинскими художниками в первые месяцы после вторжения, разместили прямо среди средневековых экспонатов.

Куратор Олеся Собкович на выставке Фото: Dmitry Vachedin/DW

Для каждого современного объекта был найден "двойник" из Средневековья - экспонат, выражающий схожую эмоцию, - после чего эти два экспоната просто разместили рядом. То есть украинское искусство не развесили в отдельном зале, а точечно распределили по всему музею среди уже существующей экспозиции. Главная находка открывшейся 17 марта выставки "Timeless. Contemporary Ukrainian Art in Times of War" в тех неожиданных чувствах, которые возникают, когда одновременно разглядываешь средневековое европейское и современное украинское искусство. Несмотря на то, что произведения созданы с дистанцией в сотни лет, эти эмоции схожи, если не идентичны.

"Страдающее Средневековье" и печальное настоящее

В русском языке, благодаря появлению иронических топиков в соцсетях, распространилось выражение "страдающее Средневековье" - однако и правда, по словам Пауля Хоффмана (Paul Hoffmann), который возглавляет в музее отдел скульптур, средневековое творчество работало прежде всего с тяжелыми темами - страха, травмы, печали, растерянности и потери. "Мы хотели показать, что переживание войны в Украине делает со всеми нами. Но для этого достаточно посмотреть на наши экспонаты, которые обладают одной важной особенностью - они существуют вне времени", - сказал он на открытии выставки. А подборку украинского арта подготовила новая сотрудница музея Олеся Собкович. Причем она отбирала произведения не только состоявшихся художников, но и распространявшиеся в "инстаграме" популярные работы малоизвестных авторов, которые поддерживали украинцев в тяжелые дни.

Картина Алисы Ложкиной "Бегство в Египет" и барельеф неизвестного автора 15-го века с тем же мотивом Фото: Dmitry Vachedin/DW

Соединение цифрового искусства с средневековой скульптурой - революционный и рискованный проект для музея Боде, который стал возможен только после появления в штате музея Олеси Собкович. Проект по трудоустройству украинских специалистов, которым пришлось покинуть страну из-за войны, частично оплатил Фонд Эрнста фон Сименса. "Это не благотворительный проект, украинские специалисты в некоторых отношениях оказались гораздо продвинутее нас. Например, в области цифрового искусства и вообще цифровых технологий", - признал на открытии выставки глава фонда Мартин Хёрнес (Martin Hoernes).

"Киевская Мадонна"

То, как работает выставка, легче всего объяснить на одном конкретном примере. 25 февраля 2022 года, на второй день вторжения, венгерский журналист Андраш Фельдеш сделал в киевском метро, где киевляне спасались от обстрелов, фотографию - он снял молодую женщину, которая кормила грудью ребенка. Журналист разместил фотографию в своем "инстаграме", где она стала моментально знаменитой. Живущая в Днепре иллюстратор Марина Соломенникова воспользовалась этой фотографией для создания своей картины "Киевская Мадонна". "В моей голове сразу сложились все пазлы увиденного и прочитанного - эта женщина с ребенком была символом всех украинских матерей, которые должны скрываться от российского оружия в бомбоубежищах", - рассказывает Марина в интервью "Би-би-си".

"Киевская Мадонна" Соломенниковой разлетелась по соцсетям и не только - ее копия служит иконой в одном из храмов Неаполя. Теперь она добралась и до Берлина. Куратор Олеся Собкович и организаторы выставки поместили эту работу рядом с очень редким изображением кормящей младенца Богоматери, датированным 4-5 веком нашей эры, которое было обнаружено в Египте. В ближайшие месяцы двух кормящих матерей, созданных с дистанцией в более чем полторы тысячи лет, можно увидеть в музее Боде - и, например, почувствовать, что изменилось за это время не так уж много.

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