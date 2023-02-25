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Акция солидарности с Украиной в БрюсселеФото: DW
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В Брюсселе прошла массовая акция против войны РФ в Украине

Жан Рофе | Ксения Польская
1 ч. назад

Тысячи людей вышли на улицы бельгийской столицы в знак протеста против российского вторжения в Украину и солидарности с украинским народом.

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В Брюсселе в субботу, 25 февраля, прошла массовая акция протеста против российского вторжения в Украину, приуроченная к годовщине начала войны, сообщает корреспондентка DW. Организаторами шествия выступили базирующаяся в бельгийской столице украинская общественная организация Promote Ukraine, Союз украинских женщин в Бельгии и бельгийский комитет Европейской сети солидарности с Украиной (RESU).

По оценке DW, в демонстрации приняли участие несколько тысяч человек. Организаторы заявили о 10 тысячах участников, издание The Brussels Times пишет о 5000 человек. Несмотря на начинавшийся несколько раз дождь и град, демонстранты прошли около трех километров до европейского квартала Брюсселя, в котором расположены штаб-квартиры Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.

Многие участники шествия несли в руках украинские флаги и транспаранты с надписями: "Победит Украина - победит демократия", "Путин, гори в аду" и "Остановите Путина, остановите войну". Демонстранты скандировали лозунги: "Украина превыше всего", "Россия - террористическое государство", "Украина должна победить", "Зеленский - молодец, а Путину - конец", а также пели гимн Украины и украинские народные песни.

"Вторжение уже стоило жизни десяткам тысяч украинских граждан, - сказала основательница Promote Ukraine Марта Барандий изданию The Brussels Times. - Каждый день украинский народ сталкивается с жестокостью и насилием. Миллионы граждан были вынуждены бежать за границу, миллионы стали перемещенными лицами. Целые города и села были превращены в руины в результате российских бомбардировок и авиаударов".

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Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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