Глава МИД ФРГ Бербок: Путин разрушает свою страну

По мнению Бербок, попытка мятежа Пригожина доказала, что войной в Украине Путин "разрушает" и "ставит под угрозу" свою страну.

Мятеж Евгения Пригожина продемонстрировал, что, ведя войну в Украине, президент России Владимир Путин разрушает собственную страну. Такое мнение высказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во время визита в ЮАР во вторник, 27 июня.

Комментируя мятеж, Бербок вновь подчеркнула, что это "внутреннее дело России", Европа с Германией не вмешиваются в него, хотя федеральное правительство "очень внимательно следит за ситуацией". Восстание наемников дает понять, что войной в Украине Путин "разрушает свою страну" и "ставит под угрозу безопасность" в России, заявила Бербок.

Накануне Бербок также комментировала попытку мятеж Пригожина, заявив, что события в России продолжают развиваться и до сих пор не до конца ясно, что происходит в стране. Произошедшее на выходных, очевидно, было лишь "одним действием в этой русской драме", подчеркнула она.

Мятеж ЧВК "Вагнер"

Мятеж ЧВК "Вагнер" начался поздним вечером 23 июня и длился чуть меньше суток. Пригожин обвинил министра обороны Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло много людей. Минобороны РФ эти обвинения отвергло. Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", назвав этот рейд "маршем справедливости", и призвал силовиков переходить на его сторону.

Вечером 24 июня Пригожин объявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря, указав на угрозу кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" в Москву.

Кремль пообещал отказаться от уголовного преследования Пригожина и его наемников. Днем 27 июня Лукашенко сообщил, что владелец ЧВК "Вагнер" уже находится в Беларуси.

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