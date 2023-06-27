Уголовное дело о мятеже ЧВК "Вагнер" закрыто

ФСБ объяснила прекращение дела против "вагнеровцев" тем, что они "прекратили преступные действия". Минобороны РФ сообщило о подготовке к передаче техники ЧВК "Вагнер" армейским подразделениям.

ФСБ прекратило уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" в связи с "прекращением преступных действий". Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба российской спецслужбы.

Как уточнили в ФСБ, "при расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".

Минобороны РФ в тот же день сообщило о подготовке к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнер" подразделениям ВС России.

В ходе мятежа ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина погибли не менее 10 российских военных. Были сбиты 7 вертолетов и 1 самолет. О возбуждении уголовных дел по факту этих событий не сообщалось.

Дело о военном мятеже по статье 279 УК РФ возбудили 23 июня после того, как Пригожин объявил о "марше справедливости". В ходе мятежа ЧВК "Вагнер" заняло ключевые административные здания Ростова-на-Дону, а принадлежащая ей техника была замечена в Липецкой и Калужской областях. СМИ сообщали, что прекращение уголовного дела против Евгения Пригожина и участников ЧВК "Вагнер" было частью соглашения, которое было достигнуто в ходе переговоров с Александром Лукашенко.

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