WSJ: Пригожин был убит по распоряжению Николая Патрушева

Гибель основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина при крушении самолета была убийством, организовать которое поручил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщила в пятницу, 22 декабря, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в западных спецслужбах, а также бывшего офицера российской разведки.

По словам собеседников издания, Патрушев еще летом 2022 года начал предупреждать президента РФ Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина, но Путин оставил эти предупреждения без внимания, тем более что "вагнеровцы" добивались успеха в войне против Украины.

Бывший офицер российской разведки утверждает, что все изменилось в октябре 2022 года, после того как Пригожин позвонил Путину и "в грубой форме" пожаловался на нехватку боеприпасов. Их разговор слышал Николай Патрушев, который воспользовался этим случаем, чтобы убедить Путина дистанцироваться от Пригожина. По мнению секретаря Совбеза, основатель ЧВК стал опасен и перестал уважать авторитет Кремля.

Источник: Путин не возражал против устранения Пригожина

WSJ отмечает, что к декабрю 2022 года "стало ясно, что Патрушев победил". Путин игнорировал публичные заявления Пригожина о нехватке боеприпасов и его звонки. 23 июня 2023 года Пригожин поднял мятеж. В этот момент Патрушев "взял власть в свои руки", отмечается в публикации. По информации The Wall Street Journal, секретарь Совбеза организовал "шквал" телефонных звонков, чтобы убедить Пригожина прекратить мятеж. Он звонил в том числе офицерам, симпатизирующим основателю ЧВК. Сам Пригожин на звонки из Кремля не отвечал.

Кроме того, Патрушев позвонил правителю Беларуси Александру Лукашенко и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву - он искал посредников для улаживания конфликта. Собеседники WSJ утверждают, что звонок Токаеву был страховкой на случай наихудшего сценария. Предполагалось, что если армия РФ не сможет сдержать наемников Пригожина, то Казахстан направит в Россию свои войска в качестве ответной услуги за ввод сил ОДКБ в страну на фоне массовых беспорядков в январе 2022 года. Однако Токаев отказался, утверждают источники WSJ.

По словам бывшего офицера российской разведки, в начале августа, когда мятеж ЧВК "Вагнер" уже завершился, а Пригожин должен был "уйти" в Беларусь, Патрушев приказал своему помощнику приступить к подготовке операции "по устранению Пригожина". Представители западных спецслужб утверждают, что позже Путину показали эти планы и он не стал возражать.

Кремль отрицает свою причастность к смерти Пригожина

23 августа Пригожин ждал, пока его частный самолет Пригожина Embraer Legacy 600 проверят в московском аэропорту перед полетом. По словам источников в западных спецслужбах, именно в этот момент под крыло подложили небольшую бомбу. Вскоре после вылета из Москвы самолет упал в Тверской области. Все 10 человек, находившиеся на его борту, в том числе Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, погибли.

Кремль отрицал свою какую бы то ни было причастность к гибели Пригожина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл абсолютной ложью заявления, что приказ уничтожить самолет с Пригожиным отдал лично Путин.

В октябре Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что эксперты обнаружили в телах погибших пассажиров самолета фрагменты ручных гранат. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, но по состоянию на конец декабря так и не обнародовал официальную версию причин крушения самолета Пригожина.

Песков отказался комментировать публикацию WSJ

"Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Потому что вряд ли это поддается комментированию, подобные материалы. В последнее время, к сожалению, The Wall Street Journal любит заниматься продуцированием pulp fiction (бульварного чтива. - Ред.)", - цитирует "Радио Маяк" слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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