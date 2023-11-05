СМИ: Россия хочет создать базу ВМФ в Ливии

Россия стремится расширить свое военное присутствие в регионе Средиземного моря, создав свою военно-морскую базу в Ливии, сообщило американское издание Bloomberg в воскресенье, 5 ноября. По его данным, Россия и Ливия начали работать над соглашением о военном сотрудничестве после визита генерала Халифы Хафтарав Москву, где он 28 сентября встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Россию интересует создание военно-морской базы в Тобруке в восточной части Ливии, которую контролирует Хафтар, сообщили Bloomberg источники, знакомые с содержанием переговоров. Эта военная база находилась бы всего в нескольких сотнях километров от Греции и Италии, и это позволило бы России шпионить за всем Европейским Союзом, сказал изданию бывший спецпосланник США в Ливии Джонатан Уайнер. Поэтому, по его словам, США воспринимают угрозу очень серьезно и до сих пор старались держать РФ подальше от региона Средиземного моря.

Долгосрочный проект

Однако, как подчеркивает Bloomberg, на реализацию такого проекта, если будет принято соответствующее решение, ушло бы много времени, поскольку портовая инфраструктура Тобрука нуждается в существенной модернизации. В настоящее время у России есть одна военно-морская база в Средиземном море, расположенная на востоке в сирийском Тартусе.

Россия также рассчитывает получить в свое пользование в Ливии несколько авиабаз, которые уже несколько лет используют находящиеся в стране бойцы "ЧВК Вагнера". Как сообщала ранее газета The Wall Stret Journal, после гибели Евгения Пригожина "ЧВК Вагнера" в Африке заменили частные военные компани "Редут" и "Конвой", которые финансируются друзьями Путина Геннадием Тимченко и Аркадием Ротенбергом.

В свою очередь, генерал Хафтар нуждается в системах ПВО для отражения атак международного признанного правительства национального единства в Триполи. Кроме того, он заинтересован обучении россиянами пилотов ВВС и бойцов спецназа.

Конфликт в Ливии

В Ливии после свержения диктатора Муамара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. В Триполи было сформировано правительство национального единства, которое получило признание ООН, но контролировало меньшую часть страны. В то же время на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей.

Большую часть восточных регионов Ливии контролировали формирования генерала Халифы Хафтара - бывшего соратника Каддафи. В апреле 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи. За генералом стояли Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживала правительство в Триполи.

В октябре 2020 года стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Представители сторон конфликта 5 февраля 2021 года в Ливии избрали переходное правительство в рамках женевского форума при посредничестве ООН. В Сирте 10 марта 2021 года ливийский парламент утвердил состав кабмина, который должен был руководить страной до выборов президента, намеченных на 24 декабря того же года. За несколько дней до указанной даты голосование было отменено из-за невозможности провести его в связи с нестабильной ситуацией в стране.

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