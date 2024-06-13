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База ВМФ РФ в Судане: зачем она Москве и что делать Западу

Керстен Книпп
13 июня 2024 г.

Россия и Судан, вероятно, договорились о создании базы ВМФ РФ в Судане. Какую роль играет эта страна в стратегии России по Африке и как Европе следует реагировать на усиливающуюся активность РФ в регионе - у DW.

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Место возможного строительства базы ВМФ РФ - Порт-Судан
Место возможного строительства базы ВМФ РФ - Порт-СуданФото: AFP/Getty Images

Судан заинтересован в соглашении с Россией, которое предусматривает строительство российской военно-морской базы в Красном море. Как сообщает онлайн-издание Sudan Tribune, зампредседателя переходного правительства Судана Малик Аггар, в начале июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Судан хочеть возродить договоренности с Россией, и в настоящий момент вопрос о строительстве базы обсуждается. 

В свою очередь американский Институт исследования войны (ISW) напоминает, что тогдашний глава Судана Омар аль-Башир и президент России Владимир Путин договорились о строительстве в африканской стране военной базы РФ, готовой вместить четыре корабля и несколько сотен солдат, еще в 2017 году. Однако тогда парламент Судана не смог ратифицировать соответствующий договор из-за нестабильной политической ситуации.

В 2019 году на фоне массовых протестов в Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий, был свергнут. После этого военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства. В октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране перешла к генералу аль-Бурхану.

Смена курса РФ в суданском конфликте

В середине апреля 2023 года начались бои между суданской регулярной армией (SAF), возглавляемой Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который де-факто является президентом страны, и Силами быстрого реагирования (RSF) Судана под командованием Мохаммеда Хамдана Дагало. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров и главнокомандующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в Хартуме, 2023 год
Глава МИД РФ Сергей Лавров и главнокомандующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в Хартуме, 2023 годФото: Palace Media Office/REUTERS

В начале этого конфликта Москва, судя по всему, сделала ставку на RSF. В первую очередь, потому, что, как писали СМИ, российская ЧВК "Вагнер" достигла с этими силами соглашения о праве на добычу золота на суданских месторождениях. Благодаря этим месторождениям Россия, находящаяся под западными санкциями из-за вторжения в Украину, имеет доступ к иностранной валюте.

Как отмечает эксперт Немецкого института глобальных и региональных исследований (GIGA) в Гамбурге Хагер Али, политическая ситуация в Судане продолжает оставаться неопределенной. "Однако теперь Россия, очевидно, хочет диверсифицировать направления своей поддержки. К тому же, Порт-Судан находится на территории, контролируемой SAF. Если Россия захочет создать там военно-морскую базу, ей придется взаимодействовать с SAF", - добавляет она.

Поддержка Россией армии Судана

Визит замглавы МИД РФ Михаила Богданова в Судан в конце апреля нынешнего года некоторые СМИ расценили как знак поддержки Москвой суданской армии в конфликте с RSF. Богданов пообещал "неограниченную качественную помощь SAF", сообщает онлайн-издание Understanding War.

Западные эксперты указывают, что армия Судана и в прошлом обращалась к России за военной поддержкой. В частности, она выражала желание получить от Москвы боевые самолеты Су-30 и Су-35, а также ЗРК С-400 "Триумф", говорит политолог Андреас Хайнеман-Грюдер (Andreas Heinemann-Grüder) из Центра передовых исследований в сферах безопасности, стратегии и интеграции (CASSIS) в Бонне.

"До сих пор россияне скептически относились к этим просьбам. Мы не знаем, изменили ли россияне сейчас свое мнение. Точно так же мы не знаем, какие поставки оружия Россия предложила суданцам в обмен на военно-морскую базу", - рассуждает он в беседе с DW.

Поставки оружия и дизельного топлива

Со своей стороны Хагер Али указывает, что в подобных переговорах "у России на руках хорошие карты". "Чем дольше длится конфликт в Судане, тем больше оружия требуется SAF, - поясняет Али. - В первую очередь, это касается суданской военной авиации, которой приходится действовать и в отдаленных регионах. В этом отношении российские вооружения могут быть очень кстати".

То же, по словам Али, относится к дизельному топливу, которого в Судане давно не хватает. Из-за санкций в отношении России действует запрет на экспорт дизельного топлива, напоминает эксперт. "Долгое время ЧВК "Вагнер" ввозила горючее обходными путями, через Чад. Но в будущем Россия могла бы поставлять его через свою военно-морскую базу в Судане", - полагает эксперт.

Месторождение золота к северо-востоку от столицы Судана Хартума
Месторождение золота к северо-востоку от столицы Судана ХартумаФото: Ashraf Shazly/AFP/Getty Images

По оценке ISW, создавая базу ВМФ РФ в Судане, Россия следует своей военной стратегии в регионе. Сегодня Москва задействует военно-морскую базу в порту Тартус на юге Сирии для поставок в африканские страны, в том числе Ливию. Ливия, в свою очередь, служит России плацдармом для поставок в страны, расположенные к югу от Сахары.

"Судан - еще один кусочек пазла в африканской стратегии России, - считает Хагер Али. - Это относится не только к торговле оружием, но и к другому российскому присутствию в Африке, особенно на западе континента".

Влияние активности РФ в Африке на Европу

Цели, которые преследует Москва, отражаются и на Европе, указывает политолог Андрес Хайнеман-Грюдер. По его наблюдениям, россияне "используют силу хаоса" не только в Судане, но и в других африканских странах. При этом поддержка Москвой путчистов в Мали, Чаде, Буркина-Фасо и Нигере "не способствует стабилизации, а, наоборот, усиливает внутренние конфликты", подчеркивает он.

Эксперт не исключает, что Европа в будущем может столкнуться с потоком беженцев из Судана: "Так что европейцам следовало бы задаться вопросом, не стоит ли увязать оказание помощи по развитию странам, контролируемым путчистами, с определенными условиями. Например, такими, что военное сотрудничество с россиянами будет иметь последствия для сотрудничества в сфере развития, а возможно, и в гуманитарной сфере". Как говорит Хайнеман-Грюдер, Франция уже пошла по этому пути, однако единой позиции у западных стран в этом вопросе он пока не наблюдает.

 

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