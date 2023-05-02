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Бои в Судане (1 мая)Фото: AFP/Getty Images
ПолитикаСудан

ООН: Стороны конфликта в Судане дали согласие на переговоры

Екатерина Венкина
33 мин. назад

Переговоры сторон конфликта в Судане могут пройти в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник генерального секретаря ООН. Они должны быть направлены на установление стабильного режима прекращения огня, уверен Пертес.

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Стороны конфликта в Судане дали согласие на отправку своих представителей на переговоры, возможно, - в Саудовскую Аравию. Об этом в понедельник, 1 мая, заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Судану Фолькер Пертес (Volker Perthes).

Если переговоры состоятся, то первоначально они будут направлены на установление "стабильного и надежного" режима прекращения огня, сообщил Пертес агентству AP. В то же время он предупредил о возможных трудностях в установлении устойчивого диалога.

Медики: Минимум 436 мирных жителей убиты и свыше 1200 ранены

Череда временных перемирий за минувшую неделю привела к ослаблению боев только в ряде районов, в других продолжаются ожесточенные боестолкновения, что ведет к увеличению потока покидающих свои дома местных жителей, констатирует агентство AP.

Минимум 436 мирных жителей были убиты и более 1200 ранены с начала обострения конфликта, следует из данных, представленных 1 мая Синдикатом врачей, который отслеживает число погибших среди гражданского населения.

Обострение конфликта в Судане

C 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между Абделем Фаттахом аль-Бурханом - главой Переходного суверенного совета, который де-факто является президентом страны, - и заместителем руководителя совета Мохаммедом Хамданом Дагало, возглавляющим Силы быстрого реагирования. 

В конце апреля зарубежные государства начали эвакуировать своих граждан из страны. 30 апреля в Судане приземлился первый самолет Международного Комитета Красного Креста, доставивший из Иордании восемь тонн жизненно важных предметов медицинского назначения, в том числе хирургические инструменты, анестетические препараты и перевязочные материалы.

В тот же день командование Сил быстрого реагирования заявило о продлении режима прекращения огня еще на 72 часа в связи с поставками гуманитарной помощи. Срок начался после истечения предыдущей договоренности в полночь 1 мая.

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