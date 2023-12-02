Совбез ООН проголосовал за прекращение миссии в Судане

Миссия UNITAMS в Судане была создана для помощи африканской стране в переходе к демократии.

Совет Безопасности ООН в пятницу, 1 декабря, принял резолюцию о прекращении с 4 декабря мандата Комплексной миссии ООН по оказанию содействия в переходный период в Судане (UNITAMS). До конца февраля 2024 года миссия должна будет передать все свои оставшиеся дела и задачи агентствам, фондам и программам всемирной организации.

Миссия была учреждена в июне 2020 года для поддержки перехода Судана к демократии после свержения правителя Омара аль-Башира. В октябре 2021 года генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в результате путча захватил власть и объявил о роспуске правительства вместе с так называемым Суверенным советом, который контролировал процесс демократизации страны и в состав которого входили и военные, и гражданские лица.

Окончания работы миссии ООН требовали правители Судана

В последнее время на миссию ООН регулярно оказывалось давление: руководство страны официально потребовало прекратить работу UNITAMS, а ее глава Фолькер Пертес был объявлен в Судане персоной нон грата.

За прекращение работы миссии проголосовали 14 из 15 государств-членов Совета Безопасности ООН, воздержалась только Россия.

С апреля 2023 года в Судане продолжается противостояние между армией страны, которой руководит де-факто глава государства Абдель Фаттах аль-Бурхан, и военизированным формированием Сил быстрого реагирования (RSF). За время боев, по оценке ООН, погибли более 10 тысяч человек, а более 6 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

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