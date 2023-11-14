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В Киеве считают 2024 год решающим в ходе войны с РФ

Ольга Лебедева
14 ноября 2023 г.

Выступая в Вашингтоне, глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал ужесточить санкции и расширить военную помощь Киеву для укрепления ПВО перед предстоящей зимой.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Андрей ЕрмакФото: DW

Следующий год будет решающим в ходе войны, развязанной Россией против Украины, считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Выступая с понедельник, 13 ноября, в Гудзоновском институте в Вашингтоне, он призвал США еще более ужесточить санкции против РФ и передать Киеву еще больше вооружений, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону страны перед предстоящей зимой. "Приближается поворотный момент в войне", - считает Ермак.

По его словам, контрнаступление ВСУ в настоящий момент продвигается, а на юге страны украинские войска уже закрепились на левом берегу Днепра, еще недавно полностью контролируемом российскими силами. Президент Украины Владимир Зеленский знает, как добиться победы, выразил уверенность глава его офиса. Ермак также заявил, что украинцы невероятно благодарны США за оказываемую помощь, и выразил надежду, что Вашингтон сохранит свою ведущую роль в международной системе безопасности.

Bloomberg: Более оптимистичный взгляд на ход войны в сравнении с Залужным

Агентство Bloomberg отмечает, что во время выступления и подиумной дискуссии в Гудзонском институте Ермак выразил гораздо более оптимистичный взгляд на войну, чем ранее высказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заявивший о "тупиковой ситуации" в интервью Economist. Ермак сообщил, что встретился с советниками по национальной безопасности из США, Германии, Великобритании и Франции, чтобы заручиться их поддержкой.

В ходе визита в Вашингтон Андрей Ермак провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который в ходе встречи пообещал Киеву поддержку и помощь зимой, чтобы справиться с вероятными российскими обстрелами гражданской инфраструктуры страны. "Во всех наших разговорах с украинским правительством мы ясно даем понять, что продолжим поддерживать их", - прокомментировал переговоры представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Ермак назвал встречу с Блинкеном "важной и продуктивной" и выразил благодарность "администрации президента США Джо Байдена, обеим палатам Конгресса США и всему американскому народу за беспрецедентную помощь". "С приближением зимы мы ожидаем усиления российского ракетного террора. Поэтому очень нуждаемся в системах ПВО и ПРО, которые защитят украинские города, ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты "зернового коридора", - написал Ермак в Telegram-канале.

На 14 ноября запланирована встреча Андрея Ермака с американскими законодателями в Конгрессе.

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Выступление Андрея Ермака

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