Евросоюз обещает Украине военную помощь на 21 млрд евро

Страны-члены Европейского Союза в нынешнем году намерены отправить Украине военную помощь на 21 миллиард евро. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на неформальной встрече министров обороны в Брюсселе в среду, 31 января. Кроме того, Евросоюз планирует обучить еще 20 000 украинских военнослужащих в дополнение к 40 тысячам уже прошедших курсы, добавил глава дипломатии Евросоюза.

Трудности плана по артснарядам для Киева

Вместе с тем Брюссель фактически признал провал представленного в марте 2023 года амбициозного плана, которых предусматривал поставку украинской стороне одного миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Как ожидает Боррель, к марту эта цель будет выполнена на 52 процента.

К концу текущего года украинская сторона получит еще 600 тысяч боеприпасов, заявил на неформальной встрече глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. К настоящему моменту удалось поставить лишь 330 тысяч артснарядов, отмечает агентство dpa.

План предполагает поставки за счет запасов стран-членов ЕС, а также новых совместных закупок. Боррель неоднократно указывал, что значительное число произведенных в Евросоюзе боеприпасов уходило в другие страны в рамках действующих контрактов. Поэтому правительство Эстонии среди прочих предложило провести переговоры с этими государствами-покупателями или закупить боеприпасы у третьих стран.

Германия призвала поставить помощь Киеву на более широкую основу

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в этот же день призвал поставить вопрос военной помощи Киеву на более широкое основание в Европе. "Мы должны продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу", - подчеркнул глава немецкого правительства.

По инициативе Шольца дальнейшая поддержка Киева станет темой внеочередного саммита ЕС в Брюсселе 1 февраля. В ходе встречи лидеры Евросоюза намерены согласовать внесение изменений в многолетний бюджет ЕС, в том числе и финансовую помощь Украине.

Вопрос пакета макрофинансовой помощи Киеву объемом 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах был вынесен на саммит ЕС в декабре 2023 года. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение средств.

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