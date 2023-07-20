Rheinmetall в обход санкций продолжает работать в России?

В Украине в ближайшие недели откроется завод по ремонту танков и производству бронетехники, которым госкомпания "Укроборонпром" будет управлять совместно со своим немецким партнером Rheinmetall. Крупнейший оборонный концерн Германии активно поставляет сейчас украинской армии, отражающей российскую агрессию, самое разное оружие: танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, системы разведки и ПВО, военные грузовики, артиллерийские снаряды.

"Мы гордимся тем, что немецкая сторона делает все для того, чтобы поддержать украинский народ, - заявляет глава концерна Армин Паппергер (Armin Papperger). - Чтобы как можно более эффективно и быстро оказывать помощь, Rheinmetall тесно взаимодействует с федеральным правительством". В то же время концерн, возможно, нарушает те санкции, которые правительство ФРГ вместе со всеми другими странами Евросоюза ввело против России. Во всяком случее, такие подозрения высказывали в последние месяцы различные немецкие СМИ.

Журналистское расследование немецкого Business Insider

До сих пор штаб-квартира компании в Дюссельдорфе их отметала, однако "имеющаяся теперь информация порождает растущие сомнения относительно заявлений оборонного концерна", указывается в статье "Тайные военные сделки с Россией? Новые документы ставят Rheinmetall в трудное положение" . Ее опубликовала 20 июля немецкая версия международного онлайн-издания Business Insider, принадлежащего одному из крупнейших медиаконцернов ФРГ Axel Springer.

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер рядом с "пехотинцем будущего" и новейшим танком Panther Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Опираясь на проведенное расследование, Business Insider утверждает: "Спустя длительное время после аннексии Крыма Rheinmetall продолжал заключать контракты с российским оборонным предприятием. К тому же на основе данных в российском торговом реестре создается впечатление, что Rheinmetall в конце 2022 года без лишнего шума всего лишь переименовал свою российскую дочернюю компанию вместо того, чтобы свернуть ее бизнес. А ведь после нападения России на Украину концерн объявил, что прекращает вести дела в России".

Итак, одно направление журналистского расследования – это сотрудничество дочерней фирмы Rheinmetall Landsysteme GmbH, занимающейся, в частности, производством танков, и российского научно-производственного предприятия "Авиаисток", поставляющего технику для наземного обслуживания самолетов.

Компания "Авиаисток" получала продукцию двойного назначения

Достаточно взглянуть на официальный сайт этого НПП, чтобы под заголовком "Наши клиенты" увидеть: наряду с гражданскими авиакомпаниями и различными аэропортами, включая военный аэродром Хотилово в Тверской области, там указаны производители военной авиатехники "Туполев", "Сухой", ОКБ им. Яковлева, РСК "МиГ". Там же под рубрикой "Наши партнеры" по сей день наряду с двумя австрийскими и одной французской фирмами значится "производитель газотурбинных УВЗ Rheinmetall".

УВЗ – это установки воздушного запуска. Они подвозятся к самолетам и помогают им запускать двигатели. Это типичный товар двойного назначения, который можно использовать как в гражданской, так и в военной авиации. Модель немецкого концерна распространялась в России под названием "АИСТ-6".

На сайте НПП "Авиаисток" концерн Rheinmetall 20 июля 2023 все еще значился как партнер Фото: aviaistok.ru

Проблема, естественно, не в том, что "Авиаисток" спустя девять лет после аннексии Крыма и 500 c лишним дней после начала полномасштабной агрессии против Украины, а также после 11 пакетов санкций ЕС, все еще не убрал со своего сайта логотип немецкого концерна, с которым когда-то очень активно сотрудничал. Проблема в том, что Business Insider получил в свое распоряжение и публикует контракт о поставке этой российской компании немецких УВЗ, подписанный в марте 2018 года – "через четыре года после аннексии Крыма и последовавшего за этим запрета поставлять в Россию продукцию, которую можно использовать в военных целях", подчеркивает издание.

Оно обратилось за разъяснениями к Rheinmetall и получило ответ, что в рамках этого контракта поставки осуществлялись "гражданским клиентам в России" - с марта 2018 по июль 2019 из Германии, а до 2021 года через дочернюю фирму в Канаде. "Это уже не первый раз, когда Rheinmetall заявляет, что поставлял продукцию, которую можно использовать в военных целях, только для гражданских нужд, - констатирует Business Insider. – Как именно гарантировалось использование в гражданских целях, остается неясным".

Запчасти для грузовиков шли до середины 2023 года

Такой же вопрос порождает и второе направление журналистского расследования: поставки в Россию запасных частей для грузовиков, осуществленные другой дочерней компанией концерна - MS Motorservice. Журналисты Business Insider пишут, что обнаружили в банке данных компании ImportGenius, собирающей информацию о глобальных экспортно-импортных потоках, более 2000 (двух тысяч) партий, отправленных в Россию с февраля по октябрь 2022. Rheinmetall ответил на запрос, что не поставлял эти запчасти напрямую, а только предоставил их клиенту, который сам обеспечил их импорт и их гражданское использование. Последнее предоставление товара произошло в июне 2022, утверждает концерн.

"Однако свежая информация от одной индийской компании, занимающейся сбором данных, свидетельствует о том, что российская таможня даже до середины 2023 года фиксировала импорт в Россию запчастей, поступавших из Германии от MS Motorservice - дочерней фирмы Rheinmetall", - продолжает Business Insider. В ответ на эти новые обвинения, говорится в статье, концерн вновь заверил, что завершил предоставление заказанного ранее товара в июне 2022 года и после начала широкомасштабной войны новых контрактов уже не заключал. Более поздние поставки в концерне могут объяснить только тем, что отдельные партии по каким-то соображениям логистики временно складировали где-то за пределами России.

"Безопасность благодаря цифровизации" гласит лозунг на плакате перед входом в штаб-квартиру Rheinmetall в Дюссельдорфе Фото: Norbert Schmidt/picture alliance

"Это означало бы, что запчасти для грузовиков перед отправкой в Россию где-то пролежали целый год. В такую версию можно поверить, но никто не обязан в нее верить", - пишет Business Insider и со ссылкой на российский торговый реестр указывает еще на одно "вызывающее вопросы обстоятельство": "Непонятно, почему Rheinmetall в конце 2022 переименовал свою российскую дочернюю фирму, если он якобы полностью свернул ее бизнес".

Дочерняя фирма в Москве: смена вывески

Дело в том, что основанная в 2013 году в Москве российская компания Rheinmetall Ltd. ежегодно обеспечивала сотни тысяч евро выручки. На это в конце прошлого года обратил внимание немецкий информационный портал t-online. На его запрос концерн Rheinmetall, который, действительно, наряду с военной продукцией выпускает компоненты для автопрома, заверил, что российская компания работала в гражданском секторе и поставляла продукцию для автомастерских, однако в 2022 году прекратила операционную деятельность.

Но вот что удивительно: "Спустя всего несколько недель после этой публикации о российской дочерней компании она сменила свое название. С тех пор она вместо Rheinmetall Ltd называется MS Motorservice Trading Ltd. и по-прежнему имеет сотрудников в России". Более того, она по итогам финансового года даже увеличила выручку, хотя Rheinmetall утверждал, что она в течение календарного 2022 года свернула свою деятельность. Как такое возможно, концерн не объяснил, отмечает Business Insider.

Авторы статьи узнали и такую деталь. В конце апреля 2022, через два месяца после начала войны в Украине, как подчеркивает издание, глава технического отдела российской компании MS Motorservice Владимир С. провел в гостинице "Космос" в Ярославле семинар для оптовых покупателей автомобильной продукции материнского концерна. "Отвечать на вопрос, зачем нужно обучать руководителей отделов закупок и сбыта на рынке, работа на котором прекращена, Rheinmetall отвечать не хочет", - пишет в заключение немецкий Business Insider.

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