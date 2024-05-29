Футбол и танки: Rheinmetall - спонсор "Боруссии" (Дортмунд)

Сенсация и "смена эпох" в немецком спорте: популярный клуб впервые будет рекламировать производителя оружия. Речь о крупном поставщике снарядов и бронетехники для Украины.

Если дортмундская футбольная команда "Боруссия" в финале Лиги чемпионов УЕФА 1 июня в Лондоне победит явного фаворита "Реал" из Мадрида, это станет спортивной сенсацией. Но за три дня до матча культовый немецкий футбольный клуб уже преподнес не менее громкую сенсацию, однако совершенно иного характера. 29 мая он подтвердил сообщения СМИ о том, что его новым спонсором стал немецкий оборонный концерн Rheinmetall. До сих пор в пацифистски настроенной Германии такое было просто немыслимо: популярная спортивная команда отныне будет рекламировать производителя оружия.

"Мы совершенно сознательно открываем дискуссию"

Правда, на форме игроков логотипа концерна не будет. Однако он появится, в частности, на рекламных щитах вокруг поля, как это уже произошло 29 мая во время тренировки "Боруссии" к финалу Лиги чемпионов. Тут следует иметь в виду, что в Дортмунде находится крупнейший в Германии футбольный стадион, вмещающий более 81 000 зрителей. К тому же клуб в следующем сезоне вновь будет выступать в Лиге чемпионов, что гарантирует ему многомиллионную международную телеаудиторию.

Спонсорский контракт подписан на три года, его сумма официально не разглашается. Однако она для клуба бундеслиги такого уровня весьма скромная - в пределах 10 млн евро, утверждает экономическая газета Handelsblatt, впервые сообщившая о сенсационной договоренности с Rheinmetall.

Генеральные директора клуба Borussia Dortmund и концерна Rheinmetall, Ханс-Йоахим Вацке (слева) и Армин Паппергер, после подписания спонсорского контракта Фото: Borussia Dortmund/dpa/picture alliance

Так что клуб пошел на это решение не только и даже не столько из-за денег, ведь его руководство, естественно, осознавало, что выбор столь необычного для Германии спонсора сильно удивит многих болельщиков и непременно вызовет жесткую критику части общества. Это осознанный политический шаг, перед которым, по данным футбольного журнала Kicker, руководство клуба консультировалось с политиками, бизнесменами, представителями общественных организаций и фанатских объединений.

"Безопасность и оборона являются очевидными краеугольными камнями нашей демократии. Поэтому мы считаем правильным решение интенсивно заняться вопросом, как нам укрепить эти краеугольным камни. Причем именно сегодня, когда мы каждый день видим, что свободу в Европе приходится защищать", - подчеркнул в заявлении для прессы генеральный директор клуба Borussia Dortmund Ханс-Йоахим Вацке (Hans-Joachim Watzke). По его словам, возникла "новая нормальность", и это необходимо осмыслить: "Мы, Borussia Dortmund, рады партнерству с Rheinmetall и совершенно сознательно открываем дискуссию".

Основной немецкий поставщик оружия для Украины

"Эта сделка означает"смену эпох" и в бундеслиге", - пишет самая массовая в Германии бульварная газета Bild, используя широко известное в стране выражение канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Выступая в немецком парламенте через три дня после полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, он провозгласил тогда "смену эпох" (Zeitenwende) в отношениях с Россией и в подходе к оборонной политике Германии, после чего объявил о создании специального фонда размером в 100 млрд евро для срочной модернизации бундесвера.

"Пехотинец будущего" и новейший БМП Puma на фирменном полигоне компании Rheinmetall Фото: Julian Stratenschulte/dpa

Важную роль в этой программе перевооружения немецкой армии предстоит сыграть как раз Rheinmetall - ведущему немецкому оборонному концерну, который самостоятельно или с партнерами производит широкий ассортимент оружия: от артиллерийских снарядов до, в частности, гаубиц на гусеничном ходу Panzerhaubitze 2000, БМП Marder и танков Leopard 2. Вскоре он подключится еще и к производству "самолета-невидимки" - американского многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35.

И именно Rheinmetall является ключевым немецким поставщиком боеприпасов и бронетехники для отражающих российскую агрессию вооруженных сил Украины. Для обеспечения нужд украинской армии концерн строит сейчас снарядный завод в Германии, а также в самой Украине предприятия по производству снарядов и по выпуску бронетранспортеров Fuchs.

Концерн хочет улучшить имидж в глазах общества

Штаб-квартира Rheinmetall находится в Дюссельдорфе, столице федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, в которую вместе с Дортмундом входит и вся промышленная Рурская область. Поэтому то, что в качестве рекламного партнера была выбрана именно "Боруссия", выглядит вполне логично. "Rheinmetall глубоко укоренен в региональной агломерации Рейн-Рур", - напомнил в заявлении для прессы глава концерна Армин Паппергер (Armin Papperger).

Задачу спонсорского контракта он видит в том, чтобы "еще больше повысить международную известность бренда нашей компании", которую он называет одним из лидеров оборонной промышленности и "движущей силой индустриальных инноваций для гражданских рынков". Ведь Rheinmetall производит не только вооружения, но и является поставщиком автопрома, а теперь осваивает еще и выпуск тепловых насосов для отопления зданий.

Сентябрь 2022. Акция пацифистов из организации "Разоружить Rheinmetall" под лозунгом: "Остановить экспорт оружия" перед военным заводом в Касселе Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Другой задачей спонсорского контракта (вполне возможно, что на самом деле именно она и является главной) Handelsblatt считает стремление концерна улучшить в немецком обществе свой имидж и повысить свою привлекательность как работодателя в условиях нарастающего дефицита квалифицированных кадров.

Ведь до недавних пор работники оборонных заводов в ФРГ нередко сталкивались с общественным осуждением. Правда, после полномасштабного вторжения России в Украину два с лишним года назад ситуация начала меняться. Представители отрасли сообщают, что в частных разговорах их перестали критиковать за то, что они производят оружие, но нормальной их работа в оборонном секторе в глазах общества пока еще так и не стала, пишет Handelsblatt.

Пацифисты и часть фанатов решительно осуждают сделку

Как и следовало ожидать, партнерство Borussia Dortmund и Rheinmetall вызвало среди болельщиков, в СМИ и в общественных кругах как положительную реакцию, так и решительное неприятие. Так, сделку одобрил министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), один из лидеров партии "зеленых".

22.04.2022. На стадионе "Боруссии" в Дортмунде во время товарищеского матча с киевским "Динамо" - призывы остановить войну и поддержать Украину Фото: Christopher Neundorf/Neundorf/Kirchner-Media/picture alliance

А ведь ее антимилитаристски настроенные представители, как напомнила газета Handelsblatt, еще в первых числах февраля 2022 требовали аннулировать спонсорский контракт между Rheinmetall и городом Дюссельдорфом, однако после нападения РФ на Украину стали поддерживать оказание военной помощи жертве агрессии. "Мы вынуждены признать, что живем уже в другом, опасном мире", а потому прежнее отношение к оборонной отрасли больше не оправдано, подчеркнул Роберт Хабек.

В то же время информационный портал Der Westen, который специализируется на новостях как раз из Северного Рейна - Вестфалии, осудил сделку и назвал ее "голом в свои ворота". На сайте телеканала n-tv приводятся высказывания пацифистских организаций, которые заявляют, что шокированы, и требуют немедленно расторгнуть контракт. Портал t-online сообщает о фанатах, которые объявили, что прекращают членство в клубе "Боруссия" (Дортмунд).