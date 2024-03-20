Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года
Эти десять футбольных стадионов должны помочь Германии в борьбе за проведение чемпионата Европы 2024 года на территории ФРГ.
Эти десять футбольных стадионов должны помочь Германии в борьбе за проведение чемпионата Европы 2024 года на территории ФРГ. Мюнхен. "Альянц Арена" (Allianz Arena). Домашний стадион клуба "Бавария". 71 тысяча сидячих мест. Эта цифра, а также данные по другим стадионам взяты из официальной заявки Немецкого футбольного союза.
Гамбург. "Фолькспаркштадион" (Volksparkstadion). Домашний стадион клуба "Гамбург". 51 852 места.
Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" (Signal Iduna Park). Домашний стадион клуба "Боруссия" (Дортмунд). 65 829 сидячих мест.
Штутгарт. "Мерседес-Бенц-Арена" (Mercedes-Benz Arena). Домашний стадион клуба "Штутгарт". 54 812 мест.
Франкфурт-на-Майне. "Коммерцбанк-Арена" (Commerzbank-Arena). Домашний стадион клуба "Айнтрахт". 48 500 мест.
Дюссельдорф. "Эсприт Арена" (Esprit Arena). Домашний стадион клуба "Фортуна". 54 600 мест (после планируемого расширения).
Кельн. Стадион "Рейн Энерги" (RheinEnergie-Stadion). Домашний стадион клуба "Кельн". 46 195 мест.
Гельзенкирхен. "Фельтинс-Арена" (Veltins-Arena). Домашний стадион клуба "Шальке". 54 442 места.
Лейпциг. "Ред Булл Арена" (Red Bull Arena). Домашний стадион клуба "Лейпциг". 57 тысяч мест (после планируемого расширения).
Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба "Герта" ("Херта"). 74 475 мест.