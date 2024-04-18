Вице-канцлер ФРГ: Борьба украинцев - это и наша борьба

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) верит в скорое улучшение ситуации в Украине, которая в последнее время все чаще подвергается ударам со стороны России, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом он заявил в интервью DW в четверг, 18 апреля, во время своего визита в Киев.

"Сейчас на Украину оказывается очень большое давление, на линии фронта, но в течение весны-лета и в течение года ситуация станет легче. Начнут поступать боеприпасы. Чехия закупила много боеприпасов на мировом рынке. Немецкое производство увеличивается. Американцы наверняка что-нибудь поставят. Так что сейчас для них, возможно, самое тяжелое время. Но ситуация для Украины улучшится", - сказал Хабек.

Германия - на втором месте по объему помощи Украине

По его словам, в условиях задержки с выделением помощи от США Германия в последние месяцы взяла на себя ответственность за обеспечение поддержки Украины, о чем свидетельствует недавнее решение Берлина предоставить Киеву еще одну систему ПВО Patriot.

"Если посмотреть на статистику, то мы занимаем второе место после американцев по объемам военной поддержки. Мы оказываем финансовую поддержку. Кроме того, экономические отношения действительно отличные. Мы открыли наши инвестиционные программы для Украины - страны, которая находится в состоянии войны", - отметил министр.

Хабек обратил внимание на то, что, несмотря на сложившуюся практику, Германия помогает Украине, находящейся в состоянии войны. "Если страна находится в состоянии войны, риск дефолта очень и очень высок. Поэтому обычно мы этого не делаем. Но мы это сделали, и сейчас в общей сложности 46 компаний инвестировали в Украину. Новые инвестиции в Украину. Так что мы делаем многое", - заявил он.

Роберт Хабек: Украине нужно больше систем ПВО

Тем не менее Украине нужно больше систем ПВО, поэтому другие страны должны последовать примеру Германии, указал вице-канцлер. "Мы, Германия, поставили еще одну систему Patriot, и мы делаем это первыми, чтобы попросить других и показать пример того, что каждый может сделать немного больше. И если вы посмотрите на количество систем Patriot в других странах, то увидите, что есть страны, которые имеют гораздо больше систем Patriot, чем Германия", - сказал Хабек.

Вице-канцлер призвал союзников Украины активизировать поддержку Киева. "Мы должны осознавать, и это нужно объяснять снова и снова, что борьба украинцев - это также наша борьба", - подчеркнул министр. По его словам, страны-партнеры должны проверить свои системы и посмотреть, могут ли они больше. "Я уверен, что мы сможем (сделать больше. - Ред.)... Если бы у них (украинцев. - Ред.) было больше боеприпасов, больше оборонительных систем, катастрофических ударов по электростанциям не произошло бы", - заключил он.

Зеленский поблагодарил Германию за поддержку

По итогам визита Хабека в Киев президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за постоянную поддержку его страны. "Мы особенно ценим лидерство Германии, которое помогает не только нам в Украине защищать жизнь, но и всем в Европе сохранять именно такую Европу, которая умеет быть мирной, правовой, умеет заботиться о людях", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

Он сообщил, что обсудил с Хабеком ситуацию на фронте и, в частности, необходимость противовоздушной обороны. В отдельном посте в Telegram украинский президент также высоко оценил решение правительства Германии разместить в Украине еще одну систему ПВО Patriot.