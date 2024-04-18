Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек прибыл с визитом в Киев

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) в сопровождении экономической делегации прибыл в Киев, передает корреспондент DW с места событий в четверг, 18 апреля. Важной темой его обсуждений с украинской стороной должны стать последствия разрушительных атак России на энергетическую инфраструктуру страны и помощь в ее восстановлении, а также пути укрепления украинской экономики и экономические отношения между Украиной и ФРГ.

Кроме того, Хабек намерен провести работу по подготовке конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая пройдет в июне в Берлине. Сам министр экономики ФРГ подчеркнул по прибытии в Киев, что его поездка в Украину проходит в то время, когда эта страна особенно нуждается в поддержке "в своей борьбе за свободу". "Да, Украина борется за свое самоопределение, за свою территориальную целостность, против путинской агрессии, но она также борется за ценности, которые объединяют и характеризуют Европу", - заявил Хабек.

"Ситуация, безусловно, сложная, но украинцам удается раз за разом удерживать свои позиции на протяжении последних двух лет. И Германия сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать их", - добавил он.

Комментируя обход Россией экономических санкций, Хабек пообещал бороться с этим "на европейском и на германском уровне". "Санкции нужно соблюдать, и их обход - это не пустяковое правонарушение", - заявил министр.

Экономическая делегация ФРГ в Киеве

В поездке Роберта Хабека сопровождал Хельмут Раух (Helmut Rauch) - глава оборонного предприятия Diehl Defence, которое производит системы ПВО Iris-T-SLM. "Наша долгосрочная цель состоит, конечно, в том, чтобы эти системы можно было обслуживать, ремонтировать и т.д. на месте, в Украине", - указал он. К сегодняшнему дню компания Diehl Defence поставила в Украину три системы ПВО Iris-T-SLM. Эта система используется, в частности, для обороны Киева.

Еще один член немецкой делегации в Киеве - глава Федерального объединения производителей солнечной энергии (Bundesverband Solarwirtschaft) Йорг Мариус Эбель (Jörg Marius Ebel). По его словам, он видит в Украине большой потенциал для этой промышленной отрасли. Эбель подчеркнул преимущества установок для выработки солнечной энергии в условиях конфликта: ведь их "нельзя подвергнуть риску или даже отключить одним махом". К тому же, модули для выработки солнечной энергии можно быстро установить, а саму энергию - накапливать. "Таким образом, это идеальная форма для производства в Украине электричества и тока", - резюмировал Эбель.

Ожидается, что Роберт Хабек встретится в Киеве с президентом страны Владимиром Зеленским, а также вице-премьером и министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенко. Затем вице-премьер ФРГ отправится в Молдову, которая также опасается угрозы со стороны РФ.