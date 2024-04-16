На специальном саммите ЕС обсудят ПВО для Украины

Предоставление дополнительных средств ПВО Украине и передачу ей доходов от замороженных российских активов обсудят на специальном заседании Евросовета. Также коснутся вмешательства РФ в деятельность институтов ЕС.

На специальном заседании Европейского совета, которое пройдет в Брюсселе 17-18 апреля, лидеры стран Евросоюза обсудят постоянные атаки России на мирных жителей Украины и ее критическую инфраструктуру, в том числе энергетические объекты. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник, 16 апреля, в своем официальном приглашении, адресованном главам государств и правительств ЕС. В нем он подчеркнул "срочную необходимость активизации нашей военной помощи, в частности средств противовоздушной обороны". К саммиту по видеосвязи присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам чиновника Евросоюза, имеющего отношение к подготовке встречи, ожидается, что как в кулуарах, тах, вероятно, и на самом заседании будет обсуждаться вопрос предоставления Киеву противовоздушных систем Patriot. Другой высокопоставленный чиновник сообщил журналистам, что эту тему просили включить в повестку дня.

Бельгия и несколько других стран намерены также поднять вопрос о шпионаже и вмешательстве России в деятельность институтов Европейского Союза. В этой связи чиновник ЕС подчеркнул, что Европейский совет не обладает достаточными полномочиями в таких сферах, как национальная безопасность. Поскольку Бельгия является местом расположения институтов ЕС, то дальнейшие шаги находятся в ее компетенции.

Несколькими днями ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро объявил о начале расследования по подозрению во вмешательстве России в общеевропейские выборы, которые пройдут в июне. Он заявил, что спецслужбы его страны, как и их коллеги в Чехии, подтвердили существование российской агентурной сети, работающей в нескольких странах ЕС с целью подорвать европейскую поддержку Украины.

Лидеры ЕС на саммите также коснутся темы передачи Украине доходов от замороженных российских активов. Как сообщил третий чиновник Евросоюза, работа по этому вопросу продвинулась далеко вперед, однако пока неизвестно, будет ли она завершена к нынешнему саммиту, поскольку ряд юридических деталей еще предстоит доработать. Еще один представитель ЕС выразил надежду, что в итоговый документ саммита будет внесена определенная формулировка на этот счет.