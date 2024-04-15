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Посол Украины призвал передать Киеву Patriot вслед за ФРГ

Алексей Волошинов
15 апреля 2024 г.

Германия подала хороший пример в поставках оружия Украине, считает Алексей Макеев. Дипломат призвал другие страны не медлить с военной помощью Киеву, указав на необходимость расширить систему ПВО.

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Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot (фото из архива)Фото: BildFunkMV/IMAGO

После решения передать украинской армии еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot Германия "должна показать другим странам, что настало время действовать, а не медлить", считает посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. "Решение Германии без промедления передать Украине третью огневую установку Patriot - это наша общая победа", - сказал дипломат в интервью изданию Der Spiegel, опубликованном в воскресенье, 14 апреля. Он поблагодарил правительство ФРГ.

"За последние две недели я провел множество переговоров. Послание было четким и недвусмысленным: Украина срочно нуждается в дополнительной противовоздушной обороне", - отметил дипломат. 

Макеев и Зеленский сравнили обстрелы Украины с атакой Ирана на Израиль

Между войной в Украине и атакой Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля существуют параллели, считает Макеев. По его словам, Россия атаковала украинский Харьков в то же время и тем же оружием, которым Иран наносил удар по израильской территории.

На фоне обострения на Ближнем Востоке предоставить дополнительную помощь Украине призвал и президент страны Владимир Зеленский. "Современная авиация доказывает свою эффективность, современные системы ПВО способны защитить жизни людей - это было продемонстрировано на Ближнем Востоке, когда авиация и ПВО сбили иранские ракеты и "шахеды", нацеленные на Израиль", - заявил он. "Весь мир видит, что такое настоящая оборона", - добавил Зеленский.

Европарламент требует от стран ЕС поставок Patriot

Европейский парламент 11 апреля отложил принятие решения о финансировании Совета ЕС в связи с неспособностью европейских стран поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы защититься от ракетных ударов России. По данным "Европейской правды", решение отложить утверждение бюджета Совета ЕС было принято по инициативе бельгийского депутата Ги Верхофстадта.

В своем выступлении он указал на новую серию российских ударов по украинской критической инфраструктуре и необходимости поставить Киеву дополнительные комплексы Patriot. При этом Верхофстадт, сославшись на данные главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, указал, что в ЕС имеется 100 таких систем, а Украина просит дать ей семь из них.

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