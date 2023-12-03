Rheinmetall хочет начать производство в Украине в 2024 году

Ожидается, что первые БТР Fuchs будут выпущены в Украине в конце лета 2024 года, а первые БМП Lynx - к лету 2025 года.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен начать производство военной техники в Украине уже в 2024 году. Ожидается, что самое позднее в начале будущего года с Киевом будет заключен контракт на сборку бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx, указал глава совета директоров концерна Армин Паппергер (Armin Papperger) в интервью журналу WirtschaftsWoche , обнародованном в субботу, 2 декабря.

Первый "украинский" БТР Fuchs концерн планирует выпустить спустя шесть-семь месяцев после подписания контракта, то есть в конце лета 2024 года, а первый БМП Lynx - спустя 12-13 месяцев, то есть к лету 2025 года, уточнил он.

При этом, по словам Паппергера, несколько новых БМП Lynx Украина сможет получить от Rheinmetall и раньше этого срока. "Первые десять БМП Lynx уже изготавливаются на совместном с Украиной производстве здесь, в Германии, и в Венгрии", пояснил он. "После стадии запуска производства мы быстро сможем выпускать такие БМП в значительных количествах полностью в Украине", - добавил он. Как подчеркнул топ-менеджер, федеральное правительство Германии уже сигнализировало готовность предоставить соответствующее разрешение на экспорт.

По данным Паппергера, сегодня концерн Rheinmetall является крупнейшим партнером Украины в области оборонной промышленности. В 2022 году концерн получил заказы на сумму в 900 млн евро, в 2023 году сумма заказов - к данному моменту - достигла уже 2,5 млрд евро. По прогнозам концерна, в наступающем году эта сумма еще увеличится.

Безопасность производства Rheinmetall в Украине

Как пишет журнал WirtschaftWoche, безопасность будущего предприятия Rheinmetall Ukraine Defence Industry беспокойства у Армина Паппергера не вызывает. "Мы же не строим новые заводы, мы как Rheinmetall как бы возьмем в аренду уже существующие линии производства, переоборудуем их и будем эксплуатировать", - объясняет он. "А эти заводы, судя по всему, хорошо защищены. По крайней мере, об этом говорит опыт двух прошедших лет войны", - добавляет топ-менеджер.

В мае 2023 года концерн Rheinmetall заключил договор о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия с украинским государственным концерном "Укроборонпром".

В июле 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Rheinmetall открыть производство в Украине, заявила следующее: "Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной целью для Вооруженных сил РФ".

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