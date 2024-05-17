Футбол и немцы. Социолог о новой "летней сказке" Евро-2024

Через 18 лет после чемпионата мира по футболу 2006 года Германия принимает первенство Европы. Социолог и футбольный болельщик Томас Дрюйен объяснил DW, будет ли и на этот раз у немцев "летняя сказка".

"Целая страна отбросила 40 лет сомнений в себе", - заявил социолог Томас Дрюйен (Thomas Druyen) в 2006 году после завершения "летней сказки". Так в Германии называют чемпионат мира по футболу, который тогда принимала страна. На четыре недели турнира сотни тысяч болельщиков превратили ее в единую фан-зону, прославляя и сборную ФРГ, и футбол, и в какой-то степени самих себя.

"Это был не только немецкий патриотизм, но и уже некая форма космополитизма, потому что радовались вместе. Радовались не против кого-то или за что-то, радость стала самоцелью", - пояснял в то время Дрюйен в интервью известному немецкому кинорежиссеру Зёнке Вортману (Sönke Wortmann). Через 18 лет после "летней сказки" DW вновь поговорила с социологом о ней - с прицелом на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

DW: По вашему мнению, насколько долго сохранилась "летняя сказка" 2006 года?

Томас Дрюйен: Футбол - одно из немногих спортивных соревнований, в котором даже связанные с поражениями эмоции не перерастают в ненависть вообще, или же перерастают очень редко. Этот вид спорта ценен еще и тем, что в нем действуют правила, которые принимает весь мир. В 2006 году власть и сила футбола привели к тому, что скептически настроенная, не склонная к риску, но фанатичная в вопросах безопасности нация (немцы. - Ред.), действительно раскрыла свои объятия и отметила большой праздник. Для меня, как и для миллионов других людей, это звездный час в жизни. Память о нем осталась надолго, в смысле тоски (по тому, что испытали. - Ред.).

Томас Дрюйен Фото: Stefan Zeitz/IMAGO

Долговременным и устойчивым является международное признание нашей гуманности. Я много путешествую по миру, и никто и никогда еще не заставил меня пожалеть о том, что я родом из Германии. Однако ужасно наблюдать, насколько сейчас мы далеки от этого объединяющего общество события, и от ощущений, испытанных в 2006 году. Это совершенно катастрофическое развитие событий. Возможно, то действительно была "летняя сказка", а не летняя реальность.

- После 2006 года многие думали, что с этого момента Германия бесповоротно стала открытой миру страной, какой предстала на протяжении четырех недель мирового футбольного первенства. Был ли домашний чемпионат мира в то время романтизирован?

- Я считаю, что такая наивность характерна для нашей культуры. Мы переживаем победу нашей любимой команды и думаем, что это был поворотный момент. Мы переживаем что-то хорошее в личной жизни или на работе и думаем, что так и останется. Эта определенная доверчивость тогда была частью эйфории.

Мы думали, что все так и останется. Но мы не понимали, что для этого нужно что-то делать. Нельзя просто так взять и создать такую атмосферу. Прежде всего, когда дела идут неважно. Мы должны спросить о критериях, которые сделали возможным это желанное событие. Потому что подобное позитивное настроение улучшает жизнь, а также снимает нагрузку с психотерапевтов.

- Сейчас у нас есть некоторые предпосылки, аналогичные тем, что были в 2006 году: сборная команда, которая еще недавно считалась ни на что не способной, относительно новый тренер, который не стесняется прибегать к радикальным мерам. Насколько вероятна новая "летняя сказка" на предстоящем домашнем чемпионате Европы?

- Я бы не желал нам ничего большего. Но я бы ничего больше и не исключал, потому что общественные условия не способствуют этому, как и наша готовность преодолеть себя. Наше общество глубоко разочаровано. Поменять такие настроения можно - если это вообще возможно - только в том случае, если Германия выйдет в финал Евро-2024.

Немецкие футбольные болельщики в фан-зоне в Берлине, июнь 2006 года Фото: picture alliance / dpa

Эйфория не может возникнуть, если ваша собственная команда выбыла из турнира. Кризис немецкой сборной в последние годы был отражением нашего психологического состояния. Футбол пережил те же проблемы, что и все наше общество. Долгое отсутствие успехов команды также имело психологические причины. Даже отличные игроки не вписывались в ее состав.

- Война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке, другие нерешенные проблемы - многие люди в Германии чувствуют себя неуверенно и и пребывают в довольно депрессивном состоянии. Как сделать так, чтобы радость снова стала самоцелью, как это было в 2006 году?

- Наше положение в мире, состояние нашей страны, например, сферы медицины, наши технические возможности все еще очень высоко котируются на международном уровне. Да, у нас есть около 10% населения, чья ситуация действительно должна или обязана измениться. Но в большинстве других обществ это 30-40%.

На самом деле мы находимся в лучшем положении, чем кажется на первый взгляд. Так что все дело в восприятии. Если мы можем на 90 минут отвлечься от своих забот и просто насладиться вместе футбольным матчем, всей семьей или во время публичного просмотра, то это становится частицей качества жизни.

Именно потому, что предпосылки сейчас так плохи, это должно стать для нас стимулом сказать: "Вау, а теперь давай отпустим все! Мы празднуем вместе". Это историческая возможность выйти из эмоционального тупика, в котором мы сейчас находимся. Возьмем в качестве примера дортмундскую "Боруссию". Нынешний сезон Бундеслиги был для клуба довольно разочаровывающим. Но теперь "Боруссия" вышла в финал Лиги чемпионов УЕФА. Что за эйфория, что за радость! Многие люди, которые раньше недолюбливали друг друга, встанут бок о бок (поддерживая дортмундцев. - Ред.).

- В отличие от 2006 года, сегодня в бундестаге заседает "Aльтернатива для Германии" - правопопулистская и частично правоэкстремистская партия. Видите ли вы опасность того, что она сможет инструментализировать для себя новую "летнюю сказку"?

- Если бы существовала "летняя сказка", она обладала бы объединяющей силой. Ни одна политическая группа - ни правая, ни левая - не сможет претендовать на нее. Чувство общности вновь сближало бы людей, а не разъединяло. Национальная футбольная команда - это разнородный ансамбль, в котором представлены элементы многих культур. Празднуя победу сборной, вы опровергаете расистские аргументы.

Поэтому я не вижу опасности в том, что крупный успех (футболистов ФРГ на Евро-2024. - Ред.) может быть использован правыми в своих целях. Другое дело, если все пойдет не так, как надо, и национальная команда Германии вылетит из турнира на его ранней стадии. Тогда это, несомненно, было бы представлено как свидетельство того, что общество больше не функционирует.

- Исследования показали, что "летняя сказка" 2006 года привела к значительному улучшению имиджа Германии. Нужен ли стране снова такой подъем?

- Тогда имиджевый подъем был огромным, почти экспоненциальным. Мы после предыдущих десятилетий нуждались в нем и заслужили его. С тех пор этот имидж не понес значительного ущерба. Конечно, в мире есть люди, которые могут снова называть нас бессердечными. Но, в основном, наш имидж находится на гораздо более высоком уровне, чем раньше. Это также связано с тем, что Германия помогает людям по всему миру и предлагает перспективу потерявшим надежду. Мы должны этим гордиться. Поэтому я бы сказал, что сейчас нам нужна "летняя сказка" для самих себя, а не для того, чтобы улучшить нашу репутацию в мире.

- Нужна ли нам еще и хорошая погода на время турнира? В 2006 году в Германии все четыре недели чемпионата мира по футболу светило солнце.

- Конечно, эйфория очень редко возникает под зонтиком или если вы промокли. Нам нужна хорошая погода, точно не дождливая. Видите, от скольких факторов зависит "летняя сказка". Однако было бы еще лучше, если бы мы все были в состоянии эмоционально подготовиться к тому, что мы можем праздновать вместе даже и под дождем.

Томас Дрюйен - немецкий профессор социологии, с 2015 года возглавляет Институт психологии будущего и управления будущим, который основал при частном университете Зигмунда Фрейда в Вене. Является президентом Opta Data Future Foundation в Эссене. По собственному признанию - страстный любитель футбола.