США начинают обучение украинских военных на танках Abrams

На 455-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 24 мая (время московское).

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На встрече в Киеве министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес обсудили натовскую перспективу Украины в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, а также видение Украины по стабилизации мира в Европе, используя формулу мира Зеленского, говорится в сообщении пресс-службы украинского Минобороны. Кроме того, обсуждалась передача ВСУ британского вооружения, "особенно оружия, которое дает возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow", - приводит пресс-служба слова Резникова. По словам Уоллеса, Великобритания предоставила "такой вид вооружения из-за постоянного применения Россией оружия большой дальности, которое она использует для того, чтобы вредить гражданскому населению и гражданской критической инфраструктуре".

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В России в конце мая начнется суд против пяти иностранцев, которых обвиняют в участии в военных действиях в Донбассе на стороне Украины. Первое заседание пройдет 31 мая в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе суда. Как сообщает "РИА Новости", шведу Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".

По данным ТАСС, пятерых иностранцев обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и ч. 3 ст. 359 УК РФ "Наемничество". Кроме того, британцам Хили и Хиллу предъявили обвинение по ст. 430 УК "ДНР" "Наемничество".

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Российские солдаты-срочники как минимум с сентября 2022 года несут службу по охране границы с Украиной в Белгородской области, сообщило издание "7х7 – Горизонтальная Россия", поговорившее с родственниками солдат. По их словам, срочников отправляют охранять границу, где они регулярно попадают под обстрелы и получают ранения. Формально они находятся вне зоны военных действий, как того требует закон. Однако, по данным издания, с начала войны на границе погибли не менее семи срочников.

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Украина применяет дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании. Информацию об этом впервые подтвердил глава украинского Минобороны Алексей Резников на брифинге со своим британским коллегой Великобритании Беном Уоллесом в Киеве. "У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", - заявил он.

США начинают обучение украинских военных управлению танками Abrams

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На будущей неделе начнется обучение украинских военных обращению с танками M1A1 Abrams, сообщил представитель Минобороны США Патрик Райдер американской радиостанции Voice Of America. Как рассказал другой высокопоставленный военный чиновник США на условиях анонимности, около 250 военнослужащих ВСУ на нынешней неделе прибудут в Германию, где они будут проходить обучение в течение 10 недель - управлять танками, маневрировать ими в общевойсковом бою и заниматься техническим обслуживанием. Учиться они будут на 31 танке Abrams, которые ранее в мае были доставлены в ФРГ. Другая партия из 31 танка M1A1 Abrams в настоящее время проходит дооснащение в США и будет поставлена в Украину осенью, сообщает радиостанция.

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В Бахмуте, о взятии которого силами ЧВК "Вагнер" 20 мая объявил основатель военной компании Евгений Пригожин, начинает работу оккупационная администрация. Это следует из интервью "врио главы" так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, которое обнародовал в своем Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.

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Над Белгородским районом система ПВО РФ сбила беспилотник на подлете к городу, сообщает в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. "По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - говорится в сообщении.

Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Темами обсуждения стали перспективы приема Украины в НАТО, а также дальнейшая военная поддержка Киева западными партнерами и украинское видение перспектив мирного урегулирования, написал Резников в Twitter .

Как сообщает украинское онлайн-издание Liga.net , Уоллес назвал крылатые ракеты Storm Shadow, которые его страна передала Украине, "первым оружием такого типа", предоставленным Киеву западными партнерами. В свою очередь Алексей Резников отметил, что благодаря персональному участию Бена Уоллеса Украина получила, кроме Storm Shadow, и "многое другое", о чем он пока не может сказать.

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