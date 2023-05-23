Совет Федерации одобрил денонсацию ДОВСЕ

На 455-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 24 мая (время московское).

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Совет Федерации одобрил денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который устанавливает ограничения на количество обычных вооружений и боевой техники для стран-участниц. Этот документ был подписан странами НАТО и государствами Организации Варшавского договора, включая СССР, он вступил в силу в ноябре 1992 года. Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

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Результатом войны России против Украины стали не "денацификация" и "демилитаризация", объявленные властями РФ целями "спецоперации", а превращение Украины в "нацию, которая известна во всем мире", а также увеличение численности украинских военных и повышение их профессионализма. Это следует из заявлений, сделанных главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в интервью блогеру Константину Дятлову, обнародованном на портале Rutube вечером 23 мая.

"Денацификация Украины, о которой мы говорили... Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Это как греки во время процветания Греции.(…) Легитимизировали Украину", - констатировал Пригожин.

"Что касается демилитаризации: если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, теперь у них 5000 танков, если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее (…) милитаризировали", - добавил он.

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Россия продолжит вести войну против Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, солидарна ли Москва с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта РФ с Украиной, Песков сказал : "Россия солидарна". Он пояснил, что Кремль "рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами".

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Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме, сообщили журналистам в компании "Упрдор "Тамань". Ранее "глава" Крыма Сергей Аксенов объявил о закрытии моста в связи с проведением "учений".

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"Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов", - пишет в Telegram назначенный Россией "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов .

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Генеральный инспектор военно-воздушных сил Германии (эта должность соответствует должности командующего ВВС. - Ред.) Инго Герхарц (Ingo Gerhartz) считает, что Берлин способен поддержать коалицию истребителей для Украины, хотя на вооружении у ФРГ нет самолетов F-16. В частности, вклад Германии может состоять в периферийной работе, например, в сферах инфраструктуры или обучения, указал Герхарц в интервью газете Der Tagesspiegel .

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Один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды Uniqlo может выставить на продажу свой бизнес в России, пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра торговли и промышленности РФ Виктора Евтухова. Указывается, что компания решила полностью покинуть российский рынок, но еще не подала заявку на проведение сделки, "то есть покупателя у этой торговой сети пока нет". Uniqlo, по собственным данным, имеет в России около 50 магазинов.

Генштаб ВСУ не упомянул в сводке бои в Бахмуте

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Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 23 мая впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте, обратили внимание аналитики из американского Института изучения войны ISW. Они предполагают, что это может быть связано с дальнейшим продвижением сил "Группы Вагнера" вглубь города. В институте напоминают также, что украинские официальные лица заявили о замедлении темпов боев на Бахмутском направлении на фоне продолжающихся ограниченных контратак ВСУ на окраинах города 23 мая.

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За прошедшие сутки Россия нанесла по территории Украины 41 авиационный удар и 53 раза обстреляла ее из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке .

Российская сторона продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, отмечается в документе. На Запорожском и Херсонском направлениях Россия ведет оборонительные действия, указывает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 15 ударов, из них 3 - по зенитно-ракетным комплексам.

Также за прошедшие сутки украинские военные уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БпЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа Zala, говорится в сводке.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях "и еще 3 важные цели противника", заявляет Генштаб ВСУ.

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Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили российский военный вертолет Ка-52 стоимостью 16 млн долларов, заявляет Генштаб ВСУ .

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США не давали согласия на использование американской военной техники на территории России, заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, комментируя сообщения о том, что "Русский добровольческий корпус" совершил рейд в Белгородскую область, в том числе на американских броневиках.

"Мы не давали согласия на какую-либо передачу техники, они (Украина. - Ред.) не просили о передаче техники так называемым военизированным организациям, и мы ввели некоторые очень строгие процедуры, в смысле мониторинга конечного пользователя, и успешно работаем с нашими украинскими партнерами на этом направлении", - сказал Райдер, подчеркнув, что США будут внимательно следить за ситуацией.

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В Украине из-за военных действий обследовать на взрывоопасные предметы необходимо треть территории страны, сообщил старший офицер отдела поддержки Администрации Государственной специальной службы транспорта Минобороны Михаил Конопельнюк. "В настоящее время в обследовании нуждаются 174 тысячи квадратных километров. Из которых 14 тысяч - это морские акватории. Это около трети нашего государства", - сказал Конопельнюк, уточнив, что речь идет о территориях, которые считаются потенциально опасными, а не тех, которые нужно полностью разминировать.

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В Украине расследуют возможную роль Беларуси в насильственном перемещении детей с оккупированных Россией территорий, сообщили агентству Reuters в генеральной прокуратуре страны. "Факт и обстоятельства вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в так называемые "оздоровительные лагеря" в Беларуси в настоящее время расследуются в рамках указанного уголовного производства", - заявили в ведомстве.

Накануне белорусская оппозиция обвинила режим Александра Лукашенко в причастности к незаконной депортации детей из Украины. Как утверждалось в докладе оппозиционной организации Народное антикризисное управление, в лагеря на территории Беларуси из Украины были вывезены 2150 детей, в том числе, сироты от 6 до 15 лет.

Дания будет обучать украинских пилотов

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Источник РИА "Новости" утверждает, что российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" сбил украинские самолеты в зоне боевых действий в полностью автоматическом режиме без участия оператора. "Зенитный ракетный комплекс "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины", - утверждает собеседник агентства.

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Дания будет обучать украинских пилотов работе с истребителями F-16, сообщил по итогам визита в страну председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. "Самое важное, с чем мы возвращаемся из страны, это договоренность о том, что Дания начинает обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Мы прекрасно понимаем, что значит этот первый шаг. Это означает, что буквально через несколько месяцев мы будем говорить о втором шаге, который полностью закрепит наше превосходство в небе, которое поможет закрыть небо", - сказал Стефанчук.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил дальнейшую военную помощь Украине и будущую передачу истребителей F-16 с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи. "Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога. Обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Также рассказал о количественном и качественном составе нашей армии и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад", - написал Залужный в Telegram.

Пресс-секретарь Минобороны США: F-16 не будут задействованы в ближайшее время.

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Пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер заявил, что обучение и любая возможная передача истребителей F-16 Украине предназначены для удовлетворения ее средне- и долгосрочных оборонных потребностей, а не для использования в краткосрочной перспективе. По его словам, самолеты не будут задействованы в боевых действиях в ближайшее время.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не участвовали в проникновении диверсантов в Белгородскую область, но оказывали им поддержку и защищали украинскую границу, заявил газете The New York Times высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

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Губернатор Белгородской области сообщил о сброшенном с беспилотника взрывном устройстве в областном центре. "В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля", - написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале

Белгородский губернатор: У меня много вопросов к Минобороны

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира во "ВКонтакте" заявил, что у него есть много вопросов к министерству обороны в связи с атакой вооруженной группировки на приграничные районы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

"Почему дырявая граница? Разве нельзя попросить Минобороны усилить безопасность региона, если у нас все плохо?", - спросил у Гладкова один из зрителей трансляции.

"Я с вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас, к министерству обороны. Поэтому я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно", - ответил губернатор. "Нужно сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены. Обеспечение безопасности жителей Белгородской области - это главная задача, которую должны нести все силовые структуры", - добавил он.

Хроника событий 23 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 мая 00.00 - 13.59 >>>

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