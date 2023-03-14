В России депутатов обяжут уведомлять ФСБ о поездках за рубеж

В законы "О государственной тайне" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" внесены соответствующие поправки. Депутатам, сенаторам и мэрам придется отчитываться перед органами о поездках за границу, сообщил "Коммерсант".

В России депутатов Госдумы и региональных законодательных собраний, а также сенаторов и мэров обяжут отчитываться перед ФСБ и СВР о поездках за границу. В законы "О государственной тайне" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" уже внесены соответствующие поправки, сообщила во вторник, 14 марта, газета "Коммерсант".

Автором законопроекта стала группа депутатов из Комитета по безопасности во главе с единороссом Василием Пискаревым. Планируемые изменения коснутся, в частности, "осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях".

В то же время в законопроекте предусмотрены исключения: те, кто ограничен в выезде из-за гостайны, все же смогут временно покинуть Россию в экстренных случаях, таких как смерть или болезнь близкого родственника. Как отмечает издание, порядок уведомления о поездках будет определять президент РФ Владимир Путин.

Допуск к гостайне

Поправки коснутся также порядка допуска к государственной тайне. Если у чиновника или его семьи имеются иностранные активы, то в допуске может быть отказано. По словам Пискарева, это поможет "минимизировать риски оказания давления на наших секретоносителей со стороны недружественных государств".

Между тем расследовательский проект "Система" выяснил, что после начала войны России против Украины российских госслужащих и сотрудников госкомпаний обязывают сдавать загранпаспорта на хранение в ФСБ или спецотдел по месту работы. Иногда сотрудники ФСБ дают понять, что, если человек откажется, его загранпаспорт аннулируют.

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