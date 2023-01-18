Сидеть в России и не высовываться

Власти в РФ уверяют, что рекомендации чиновникам не ездить за рубеж связаны с нежеланием раздражать россиян. Но есть и другая причина - страх перед арестом и экстрадицией, считает Иван Преображенский.

Фото: Lehtikuva via REUTERS

Сразу в нескольких российских регионах представителям местных правящих элит губернаторы не рекомендуют ездить за границу , особенно на отдых. Известно об ограничениях в Вологодской, Ульяновской, Тамбовской и Брянской областях, а также в Чувашии, Северной Осетии и Марий Эл. А началось все еще перед Новым годом, когда власти и госкомпании готовились к длинным выходным . Собственно посленовогодние скандалы якобы и стали причиной новых запретов, наличие которых российские власти, кстати, отрицают .

Запрет на показное потребление

В один голос и публично, и в неформальных беседах представители власти говорят, что негласный запрет на демонстрацию реального уровня потребления российской правящей элиты спровоцирован скандалами после отдыха региональных депутатов за границей. Такая история была в Курской области, а затем еще одна - в Вологодской. Причем вологодский депутат, демонстрируя свою степень "приближенности к власти" выложил в ответ на критику фото с дочерью Сергея Шойгу якобы из родного региона, но, в реальности, скорее всего, из той же поездки в Дубай.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Россия, как известно, формально - федерация, так что в разных регионах и меры отличаются. Например, петербургские единороссы против запрета и призывают просто сохранять молчание в соцсетях, чтобы не раздражать россиян. В Татарстане рапортуют о том, что делегации из этой богатой и экономически развитой республики продолжают спокойно колесить по миру. В других областях все же действует, похоже, хотя и негласный, но твердый запрет. Кутите дома по дачам, саунам и отелям, которыми, как якобы сказал один губернатор по этому поводу, местные элитарии "изгадили" все пригороды областного центра.

Запретные меры, что неудивительно, готова поддержать значительная часть россиян, чей уровень жизни, вопреки официальной статистике, ощутимо снизился в 2022 году - если, конечно, не считать тех, чьи родственники пошли на войну или уже успели там погибнуть, принеся своим семья как горе, так и миллионные компенсации.

Однако всем понятно, что речь идет о бутафории. Ведь от запрета уровень жизни депутата или чиновника не приблизится к уровню жизни пенсионерки, которой едва хватает денег на квартплату. Просто власти готовятся к росту общественного недовольства и стараются скрыть от посторонних взглядов пропасть, давно уже разделившую рядовых россиян и правящий класс.

Чиновники могут попасть под экстрадицию

Впрочем, причина возможно не только в стыдливости российских коррупционеров, которые не хотят дразнить общество, значительная часть которого живет за чертой бедности. Недавнее триумфальное возвращение в Россию из США торговца оружием Виктора Бута, появление вологодского депутата с дочкой министра обороны и опубличивание этого факта, арест в Италии сына губернатора Красноярского края по обвинению в контрабанде, в том числе, и в интересах российской армии, - все это напоминает о том, что любой российский коррупционер является частью большой властной мафиозной сети. Точнее, одного из многочисленных ее кланов.

В условиях международных санкций, многие незаметные региональные депутаты или чиновники, являющиеся доверенным лицами куда более крупных деятелей путинской системы, могут быть желанными гостями в тюрьмах зарубежных государств. Неизвестно, где может настигнуть очередного коррупционера запрос на экстрадицию и что он может потом рассказать следователям. Не сдаст ли, например, новые общаки российской правящей мафии в офшорах?

Отследить всех российским спецслужбам не под силу. Часто самыми информированными оказывают как раз чиновники средней руки или мелкие помощники "великих деятелей". Им как раз и нашли теплые места в региональных администрациях или парламентах. Так что запрет на выезд наверняка бы помог избежать и утечек информации. И неудивительно, что публично российские власти говорить сейчас, этого не хотят, выдвигая на первый план показное потребление.

Россия закрывается от внешнего мира

Насколько бы ни были неформальны новые ограничения, как бы власти их ни отрицали, сами слухи на эту тему очень показательны. Евгений Пригожин пугает россиян скорым отключением YouTube, губернаторы - запретом на выезд депутатов и чиновников. Военные, полиция, судьи, прокуроры и сотрудники спецслужб невыездные уже давно.

Россия все больше закрывается от внешнего мира. И эта ее "иранизация" при нынешнем режиме гарантированного продолжится. Вне зависимости от того, подтвердятся или нет в итоге слухи о скором введении на всей территории РФ военного или чрезвычайного положения, сопровождаемого полным закрытием границ.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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