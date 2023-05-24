  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Ялта
Ялта (фото из архива)Фото: Ulf Mauder/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

В Крыму "национализировали" квартиру жены Зеленского

Екатерина Венкина
40 мин. назад

По словам "главы" Госсовета Крыма, квартиру в Ялте, по его версии оформленную на Елену Зеленскую, выставят на аукцион.

https://p.dw.com/p/4RmBB

Квартира, оформленная на супругу президента Украины Владимира Зеленского - Елену, -  "национализирована" решением "депутатов Госсовета" аннексированного РФ Крыма. Заседание прошло в среду, 24 мая. О судьбе квартиры в Ялте сообщил "глава парламента" Владимир Константинов.

По его словам, имущество планируют выставить на аукцион. Как передало агентство "Интерфакс-Юг", всего 24 мая в Крыму "национализированы" 57 объектов недвижимого имущества.

"Деньги будут поступать, прежде всего, на нужды СВО (так "власти" Крыма называют войну в Украине. - Ред.), семьям погибших, семьям мобилизованных", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

Зеленский: России не удастся украсть Крым

По словам Владимира Константинова, процедурой после "национализации" занимается специально созданная структура по управлению имуществом.

Сам Зеленский и его супруга пока не прокомментировали информацию и не подтвердили, что объект находился в собственности Елены Зеленской.

Ранее, 18 мая, во время встречи с представителями Меджлиса крымскотатарского народа президент Украины заявил: России "не удастся украсть ни Крым, ни любую другую часть нашего государства".

Смотрите также:

Пригожин позвал Шойгу в Бахмут. Чудо-ракеты у ВСУ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Смогут ли арестовать Путина и что будет, если Украина вернет Крым. DW Новости

Смогут ли арестовать Путина и что будет, если Украина вернет Крым. DW Новости

Наша главная тема сегодня - решение суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина. А также узнаем, что может произойти в России, если Украине удастся вернуть себе Крым и каким в этом случае видится западным экспертам будущее российского руководства.
Политика18 марта 2023 г.31:13 мин.
external

Бен Ходжес: "Возможно, к концу года Украина выиграет эту войну"

Бен Ходжес: "Возможно, к концу года Украина выиграет эту войну"

Стоило ли Украине столь упорно оборонять Бахмут? Что это дает и как связано с ожидаемым контрнаступлением и c планами по возвращению Крыма? Что необходимо Украине от Запада для победы? На эти вопросы в интервью DW ответил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
Политика18 апреля 2023 г.03:10 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Заседание Совета Федерации РФ, фото из архива

Совет Федерации одобрил денонсацию ДОВСЕ

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Разборки после Белгорода. Германия скупа на убежища. DW Шоу

Разборки после Белгорода. Германия скупа на убежища. DW Шоу

Политика3 ч. назад59:39 мин.
Энерготрейдер в штаб-квартире Uniper в Дюссельдорфе

Немецкому импортеру газа Uniper госпомощь больше не нужна

Немецкому импортеру газа Uniper госпомощь больше не нужна

Экономика и бизнес1 ч. назад
В порту Эмдена идет погрузка автомобилей концерна Volkswagen на экспорт в США

США для ФРГ - важнейший рынок сбыта и иностранный инвестор

США для ФРГ - важнейший рынок сбыта и иностранный инвестор

Экономика и бизнес14 ч. назад
Тбилисский международный аэропорт

Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию

Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию

Общество15 ч. назад
Дорожный знак в Украине на дороге на Белгород

454-й день войны: Москва заявила о разгроме "диверсантов"

454-й день войны: Москва заявила о разгроме "диверсантов"

Конфликты21 ч. назад
Дорожный знак в Украине на дороге на Белгород

Что означает партизанская вылазка под Белгородом

Что означает партизанская вылазка под Белгородом

Конфликты23 ч. назад
На главную страницу