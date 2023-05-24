В Крыму "национализировали" квартиру жены Зеленского

По словам "главы" Госсовета Крыма, квартиру в Ялте, по его версии оформленную на Елену Зеленскую, выставят на аукцион.

40 мин. назад 40 мин. назад

40 мин. назад 40 мин. назад

Квартира, оформленная на супругу президента Украины Владимира Зеленского - Елену, - "национализирована" решением "депутатов Госсовета" аннексированного РФ Крыма. Заседание прошло в среду, 24 мая. О судьбе квартиры в Ялте сообщил "глава парламента" Владимир Константинов.

По его словам, имущество планируют выставить на аукцион. Как передало агентство "Интерфакс-Юг", всего 24 мая в Крыму "национализированы" 57 объектов недвижимого имущества.

"Деньги будут поступать, прежде всего, на нужды СВО (так "власти" Крыма называют войну в Украине. - Ред.), семьям погибших, семьям мобилизованных", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

Зеленский: России не удастся украсть Крым

По словам Владимира Константинова, процедурой после "национализации" занимается специально созданная структура по управлению имуществом.

Сам Зеленский и его супруга пока не прокомментировали информацию и не подтвердили, что объект находился в собственности Елены Зеленской.

Ранее, 18 мая, во время встречи с представителями Меджлиса крымскотатарского народа президент Украины заявил: России "не удастся украсть ни Крым, ни любую другую часть нашего государства".

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