Впервые с начала войны РФ с Украиной Путин посетил Крым

18 марта в России отмечают годовщину аннексии Крыма. По заявлению "губернатора" Севастополя Развозжаева, Путин приехал в город неожиданно для него.

Президент России Владимир Путин приехал в аннексированный РФ Севастополь, сообщается на сайте Кремля в субботу, 18 марта. Это его первый визит в аннексированный Крым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В сообщении указывается, что в сопровождении "губернатора" города Михаила Развозжаева и митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) Путин осмотрел филиал детского лагеря "Артек" и детский художественно-эстетический центр. Как написал Развозжаев в своем Telegram-канале, визит Путина не был запланировал, "а Владимир Владимирович взял и приехал". При этом, по словам чиновника, Путин был сам за рулем.

Годовщина аннексии Крыма Россией

18 марта - день, в который в России отмечают аннексию украинского Крыма. В 2022 и 2021 годах Путин находился в этот день в Москве.

В нынешнем году ряд западных стран, в том числе Великобритания, Швеция и Финляндия, в очередной раз выступили с заявлениями о том, что считают Крым частью Украины и не признают аннексию Россией этой и других территорий соседнего государства.

Накануне, 17 марта, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента в связи с подозрениями в военном преступлении - незаконной депортации украинских детей в Россию.

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