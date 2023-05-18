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Фото: Federico Gambarini/AFP/Getty Images
ПолитикаУкраина

Владимир Зеленский: "России не удастся украсть Крым"

Сергей Ромашенко
34 мин. назад

"Что бы ни делала Россия, ее ждет поражение", - заявил глава Украины по случаю 79-й годовщины депортации крымских татар. "Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую часть нашего государства", - пообещал Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что Россия потерпит поражение в войне против Украины и ей не удастся отторгнуть у его страны никаких территорий. "Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую часть нашего государства. Это - наш с вами дом", - сказал Зеленский в четверг, 18 мая, во время встречи с представителями Меджлиса крымскотатарского народа, приуроченной к 79-й годовщине депортации крымскотатарского народа.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Украина чествует память жертв депортации крымскотатарского народа, против которого 79 лет назад было совершено преступление геноцида. "Сотни тысяч людей были изгнаны на чужбину. Весь народ лишили родного дома и пытались стереть все в Крыму, что говорило именно о нем", - указал Владимир Зеленский.

День консолидации крымскотатарского народа

По словам украинского президента, 18 мая - не только день траура, но и день консолидации крымскотатарского народа ради восстановления своих прав и возвращения в родной дом. "Мы делаем все, чтобы добавить к нашей общей истории день нашей общей победы, который откроет надежный путь домой для всех наших людей и будет опорой свободы на всей нашей земле", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Со своей стороны председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил: "Завершение российско-украинской войны - это не только восстановление территориальной целостности нашего государства, но и закладка такого механизма, чтобы не было повторения того, что мы сейчас переживаем".

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Сообщение о встрече Зеленского с членами Меджлиса крымских татар

www.president.gov.ua
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