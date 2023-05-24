ПЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря

Автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) переходит на новоюлианский календарь. Решение принято на заседании Архиерейского собора. Об этом в среду, 24 мая, сообщили в ПЦУ.

Это означает, что Рождество ПЦУ будет отмечать 25 декабря (ранее - 7 января), Покров Богородицы - 1 октября (ранее - 14 октября), Крещение - 6 января (ранее - 19 января), День святого Николая - 6 декабря (ранее - 19 декабря), пишет агентство "Интерфакс". По его данным, при этом празднование Пасхи будет соответствовать общеправославному.

Переход должен начаться 1 сентября

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото из архива) Фото: Anna Fil/DW

Переход должен начаться 1 сентября, при этом за приходами и монастырями, которые этого пожелают, сохраняется право использовать действующий ныне календарь. "Решение - непростое, мы шли к нему долгое время, постепенно, шаг за шагом, и делаем его взвешенно", - отметил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Его еще должен утвердить Поместный Собор, который созывается 27 июля.

"Сейчас юлианский календарь воспринимается как связанный с российской церковной культурой", - отметили в ПЦУ, констатировав, что особо остро вопрос перехода "встал вследствие российской агрессии". Нынешнее решение связано со стремлением к "сохранению и утверждению своей, украинской, духовной идентичности, защите от агрессии "русского мира", добавили в ПЦУ.

Ранее предстоятель Епифаний рассказал о промежуточных итогах работы после создания ПЦУ и о том, как церковь видит свое будущее.

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