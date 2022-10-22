Елена Зеленская: Роман "1984" описывает сегодняшнюю РФ

Супруга президента Украины Елена Зеленская сравнила ситуацию внутри РФ с событиями романа-антиутопии "1984", заявив, что книгу можно назвать примером того, что происходит в стране.

У сегодняшней России есть много параллелей с вымышленным государством из романа Джорджа Оруэлла "1984", заявила первая леди Украины Елена Зеленская в ходе публичной дискуссии на Франкфуртской книжной ярмарке в субботу, 22 октября.

По словам Зеленской, описанные в романе события - это "пример того, что происходит сегодня в России". В произведении описывается государство, в котором царит режим тотальной диктатуры и очень развита государственная пропаганда, практически не прекращающая свое вещание, а инакомыслие и сомнения в действиях политического руководства жестоко караются спецслужбами. При этом страна ведет войны с другими государствами, но всю информацию об этих событиях граждане получают только из пропагандистских источников, которые подают информацию в непреложном ключе.

Действия РФ можно назвать только "звериной агрессией"

Выступая на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне, Зеленская рассказала о своем видении сегодняшнего быта в Украине. По ее словам, обычно она любит читать книги, но даже они не могут отвлечь "от зверств и ужасов".

У войны РФ против Украины нет какого-либо "подтекста", заявила Елена Зеленская, назвав действия России "звериной агрессией". "Есть только черное и белое, в этой войне нет полутонов. Мы боремся, боремся за свою жизнь", - подчеркнула супруга Владимира Зеленского.

На ярмарке она совместно с супругой президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender) представила два проекта. Так, инициатива "Книги без границ" призвана обеспечить детей вынужденных переселенцев за границей книгами на украинском языке. "Мы хотим, чтобы, когда украинский ребенок просит маму почитать сказку на ночь, она открывала книгу на родном языке", - объяснила первая леди Украины. А проект "Украинская книжная полка" предполагает появление книг на украинском языке в библиотеках. Эта инициатива действует в 20 странах. "Кто-то хочет, чтобы украинской книги не существовало? Что ж, она будет не просто существовать. Она появится в лучших библиотеках по всему миру", - подчеркнула Зеленская.

Россия и Иран не принимают участие в ярмарке

Франкфуртская книжная ярмарка ежегодно становится самым ожидаемым событием для тысяч издателей, представителей книготорговых фирм и литературных агентов со всей планеты - в 2022 году в ней разместились около 4000 экспонатов из 85 стран. Однако Россия в их число не вошла - страну исключили из числа участников из-за ведения войны в Украине.

Также на ярмарке не представлены стенды из Ирана - первоначально страна подала заявку на участие, но отозвала ее за несколько дней до начала мероприятия, обвинив организаторов в "открытом вмешательстве во внутренние дела Ирана" и одновременно с этим рассказав, что якобы иранской делегации было отказано в предоставлении гарантий безопасности. Руководство ярмарки эти заявления отрицает.

За несколько дней до начала выставки министры ряда стран ЕС призвали расширить санкции против Ирана, если подтвердится его причастность к ведущимся Россией военным действиям против Украины - в частности использование иранских дронов-камикадзе для нанесения ударов по украинским объектам. Тегеран подобные обвинения отрицает, но при этом осудил призыв Германии, Франции и Великобритании к ООН расследовать предполагаемое использование Россией иранских беспилотников. На фоне подобных обвинений, а также продолжающихся протестов в Иране ряд стран ЕС официально предостерегли граждан от поездок в Исламскую Республику.

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