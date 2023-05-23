Германия передала Украине новый пакет военной помощи

На 454-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 23 мая (время московское).

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Мостоукладочная машина Biber Фото: Patrik Stollarz/AFP via Getty Images

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, информация во вторник опубликована на соответствующем правительственном сайте. В пакет вошли: многофункциональная обзорная РЛС средней дальности TRML-4D, две мостоукладочные машины Biber, три мобильных системы разминирования, 54 разведывательных беспилотника Vector, восемь средств борьбы с БпЛА и одна система радиоэлектронной разведки. Кроме того, в списке названа автомобильная техника: шесть пограничных автомобилей, два тяжеловоза 8х6, пять седельных тягачей с полуприцепами, 34 пикапа и восемь грузовиков Zetros.

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Двое военнослужащих погибли, еще четверо были госпитализированы с осколочными ранениями 22 мая после обстрела военной части в Белгородской области, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на МВД. Военная часть расположена в Грайворонском городском округе в 10 километрах от границы. По данным МВД, на территории части разорвались три снаряда, выпущенных со стороны Украины реактивной системой залпового огня "Ураган".

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин стремится вывести своих боевиков из Бахмута из-за масштабных потерь, но не может это сделать, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского телемарафона. "Безусловно, он бы хотел отойти, скажем так, на перегруппировку, реорганизацию. Однако, даст ли ему это сделать их руководство - это большой вопрос. На данный момент мы никаких ротаций не можем подтвердить", - указал он. По словам Череватого, несмотря на заявления Пригожина об уходе из Бахмута несколько недель назад, российские подразделения на этом участке фронта усиливаются. "Я думаю, что здесь его решение, мягко говоря, не главное. В силу того, что они наоборот усиливаются, подтягивают туда резервы, усиливаются за счет регулярных войск оккупанта, за счет воздушно-десантных, мотострелковых (пехотных) подразделений и за счет некоторых специальных подразделений, они стремятся во что бы то ни стало взять Бахмут, чтобы показать хоть какую-то свою состоятельность, хотя бы на уровне районного центра", - заявил он.

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По данным белгородских властей, в результате боестолкновений в регионе погиб мирный житель села Козинка. Кроме того, получила ранения супруга погибшего, она находится в больнице, написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram . "Вся необходимая помощь ей оказывается. Постараюсь ее в ближайшее время навестить", - добавил он.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обвинительном приговоре в отношении российских генерала и полковника, непосредственно командовавшими захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала. На основании собранных СБУ доказательств суд приговорил каждого из них к 12 годам лишения свободы за причастность к уничтожению ключевых объектов жизнеобеспечения Херсонской области, заявило ведомство . "Речь идет о заместителе командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майоре Михаиле Ясникове и командующем 11-й отдельной инженерной бригады полковнике Дмитрии Маркове", - указывается в заявлении. По данным СБУ, Ясников отдел приказ о захвате объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами. "Поскольку оба осужденных находятся на временно оккупированной территории Украины, начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - сообщается далее.

В Белгородской области отменили режим КТО

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Украинский черноморский порт Южный приостановил работу, потому что Россия не разрешает судам заходить в него, фактически отрезая от "зерновой сделки", позволяющей безопасно экспортировать зерно морским путем, заявил в интервью Reuters министр реконструкции Украины Юрий Васьков. "Формально порт Южный входит в Инициативу, но по факту его там нет уже месяц", поскольку туда не заходят корабли, указал он. По словам Васькова тем самым Москва нашла способ значительно сократить экспорт украинского зерна, исключив из сделки порт Южный, принимающий крупнотоннажные суда.

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В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, заявил губернатор Вячеслав Гладков. "Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован", - написал он в Telegram без дальнейших пояснений. Режим КТО был введен в регионе накануне в связи с "вторжением диверсионно-разведывательных групп" из Украины.

Боррель: ЕС передал Украине 220 тысяч артснарядов и 1300 ракет

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В Киеве прокомментировали заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ранее выразившего уверенность в неспособности Украины выиграть войну на поле боя. Спикер МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook , что от подобных заявлений выигрывает Кремль, поскольку тем самым Орбан снял с РФ ответственность за агрессию против Украины. "Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что у Украины нет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас. В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это единственный путь не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы", - указал он. Ранее Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать пакеты помощи ЕС, поскольку у Киева нет шансов на военную победу, хотя сердца венгров на стороне украинцев.

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Страны Евросоюза уже предоставили Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет. Речь идет о первой части плана по поставкам боеприпасов, согласованного Советом ЕС в марте, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель журналистам в Брюсселе.

Белорусская оппозиция обвинила Минск в причастности к депортации детей из Украины

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Белорусская оппозиция обвинила режим Александра Лукашенко в причастности к незаконной депортации детей из Украины, сообщает Sky News со ссылкой на предварительный доклад оппозиционной организации Народное антикризисное управление. По этим данным, в лагеря на территории Беларуси были вывезены из Украины 2150 детей, в том числе, сироты от 6 до 15 лет. От властей в Минске никаких комментариев в этой связи не поступало. В середине марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по обвинениюв незаконной депортации детей из Украины.

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Государственная дума РФ приняла законопроект, вносящий поправки в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и обязывающий призывников сдавать загранпаспорта на время службы. Согласно документу, призванные в армию или на альтернативную гражданскую службу будут обязаны сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ, возвращать документы будут после прохождения службы, пишет "Медиазона".

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Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере намерена использовать председательство своей страны в Совете Европы, чтобы заняться вопросом обеспечения безопасности детей, депортированных из Украины. Возвращение украинских детей она назвала в интервью DW в числе приоритетов председательства в СЕ, которое перешло к Риге по ротации в середине мая. "Я не могу назвать сроки, но знаю, что уже слишком поздно. Этим надо было заниматься давно, у нас уже давно мог бы быть план, и мы должны серьезно над этим работать", - заявила латвийский министр.

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По данным издания "Новая газета. Европа", после "вторжения диверсионно-разведывательной группы" в Белгородскую область были стянуты силы около 3200 бойцов мотострелковых подразделений и около 1 тысячи бойцов армейского спецназа, а также 60 единиц техники. В регион были направлены сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ЦСН ФСБ, операция продолжается, сообщает издание со ссылкой на информированный источник.

Столтенберг: Обучение украинских пилотов не сделает НАТО стороной войны

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Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 не сделает НАТО одной из сторон войны в Украине, уверен генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что у Украины есть право на самооборону, а страны НАТО и их партнеры помогают ей его реализовать.

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Из приграничных сел Глотово и Козинка Белгородской области вывезли около 100 человек, в том числе, лежачие и дети, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, эвакуацией занимается оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым. "Сейчас работаем в освобожденных населенных пунктах. Вывезли еще одну раненую. Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице №2. У нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медпомощь оказывается", - написал он в Telegram .

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) не видит возможности широкого участия Германии в "коалиции истребителей" для Украины. "Возможности для этого крайне ограничены и в настоящее время изучаются", - пояснил Писториус на полях конференции глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе. "Вклад Германии не сыграет большой роли, поскольку у нас попросту нет самолетов F-16 и мы не особенно могли бы помочь в обучении пилотов", - сообщил глава Минобороны ФРГ. Кроме того, Писториус сдержанно отреагировал на предложение о поставке Украине немецких крылатых ракет типа Taurus, заявив, что не желает вдаваться в обсуждения по поводу каждой отдельной системы вооружений и давать гипотетические ответы на гипотетические вопросы.

Санду: Молдова будет придерживаться ордера на арест Путина

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В случае приезда в Молдову президента РФ Владимира Путина власти в Кишиневе выполнят постановление Международного уголовного суда (МУС), выдавшего в марте ордер на его арест. В этом случае Путин будет взят под стражу, заявила президент страны Майя Санду в интервью Euronews Romania . "Республика Молдова подписала соглашение об Уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда", - указала она.

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Минобороны РФ утверждает, что "украинские формирования", вторгшиеся на территорию Белгородской области, "заблокированы и разгромлены", в операции участвовала "авиация, артиллерия и подразделения Западного военного округа". При этом убиты более 70 участников "вторжения", уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, заявило российское ведомство. "Остатки украинских формирований отброшены из Белгородской области на территорию Украины, где наносились удары до их полной ликвидации", - цитирует заявление "Интерфакс".

Авиаудар РФ по Авдеевке: под завалами многоэтажки есть люди

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В результате российского авиаудара по Авдеевке до основания разрушен 9-этажный дом, под завалами находятся люди, сообщил в Telegram руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. "Жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. 9 этажей - до фундамента. Под завалами - два человека, но может быть до пяти человек. Два человека ранены, одна женщина - в тяжелом состоянии", - указал он. По словам Барабаша, россияне бьют по городу ракетами и авиационными бомбами с фугасной боеголовкой (ФАБ), поэтому людей не спасают даже бомбоубежища. В свою очередь глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко написал, что в результате ракетного удара по Авдеевке ранены два человека. "Российские оккупационно-террористические войска продолжают системно и методично разрушать город", - указал он далее. По данным Кириленко, в Авдеевке остаются более 1700 человек, ежедневно подвергаемых смертельной опасности.

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В Украине опровергли сообщения о начале обучения украинских пилотов. "Еще продолжается процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны, которые могут предоставить нам площадки для учений. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов еще нет", - заявил в эфире украинского телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Ранее "Укринформ" сообщил о начале обучения украинских пилотов в Польше.

Хроника событий 23 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 мая 14.00 - 23.59 >>>

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