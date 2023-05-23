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Вернувшиеся из России депортированные украинские дети
Вернувшиеся из России депортированные украинские детиФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
ПолитикаУкраина

Латвийский министр: Нужен план возвращения украинских детей

Евгений Жуков
48 мин. назад

Министр юстиции Латвии подвергла критике то, что у Европы до сих пор нет плана действий по возвращению из России депортированных украинских детей. Этот вопрос должен стать одним из приоритетов председательства Риги в СЕ.

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Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере намерена использовать председательство своей страны в Совете Европы, чтобы заняться вопросом обеспечения безопасности детей, депортированных из Украины. Возвращение украинских детей она назвала в интервью DW во вторник, 23 мая 2023, в числе приоритетов председательства в СЕ, которое перешло к Риге по ротации в середине мая.

"Я не могу назвать сроки, но знаю, что уже слишком поздно. Этим надо было заниматься давно, у нас уже давно мог бы быть план, и мы должны серьезно над этим работать", - заявила латвийский министр.

Кроме того, символически важное значение Инесе Либиня-Эгнере придает демонстрации того, что 46 стран Совета Европы "могут собраться, чтобы прийти к единому решению". "Мы должны продемонстрировать, что мы снова ставим достоинство человека во главу угла и показываем, как мы можем защитить каждого человека", - подчеркнула она.

Украина неоднократно обвиняла Россию в похищении около 20 тысяч детей с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Именно в связи с этими обвинениями Международный уголовный суд выдал в марте ордеры на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

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