Латвийский министр: Нужен план возвращения украинских детей
Евгений Жуков
48 мин. назад
Министр юстиции Латвии подвергла критике то, что у Европы до сих пор нет плана действий по возвращению из России депортированных украинских детей. Этот вопрос должен стать одним из приоритетов председательства Риги в СЕ.
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Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере намерена использовать председательство своей страны в Совете Европы, чтобы заняться вопросом обеспечения безопасности детей, депортированных из Украины. Возвращение украинских детей она назвала в интервью DW во вторник, 23 мая 2023, в числе приоритетов председательства в СЕ, которое перешло к Риге по ротации в середине мая.
"Я не могу назвать сроки, но знаю, что уже слишком поздно. Этим надо было заниматься давно, у нас уже давно мог бы быть план, и мы должны серьезно над этим работать", - заявила латвийский министр.
Кроме того, символически важное значение Инесе Либиня-Эгнере придает демонстрации того, что 46 стран Совета Европы "могут собраться, чтобы прийти к единому решению". "Мы должны продемонстрировать, что мы снова ставим достоинство человека во главу угла и показываем, как мы можем защитить каждого человека", - подчеркнула она.