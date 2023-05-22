ООН: В Украине с начала войны погибли 8895 мирных жителей

На 454-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 23 мая (время московское).

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку боевых действий на территории региона за прошедшие сутки. Он подтвердил эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов. "Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено", - написал Гладков в Telegram. Кроме того, как утверждает Гладков, 22 мая ВСУ, среди прочего, 15 раз обстреляли Белгородский район, 3 раза Борисовский район и 25 раз - Шебекинский городской округ, под минометный обстрел попало также село Старый Хутор Валуйского городского округа. Пострадавших в этих районах нет, утверждает губернатор.

Кроме того, с самого утра понедельника "под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом" ВСУ находились населенные пункты Грайворонского городского округа - Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшино, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка и Новостроевка, написал Вячеслав Гладков. В результате, по его словам, ранено 12 мирных жителей и отсутствует электроснабжение в 14 населенных пунктах.

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C начала вторжения России 24 февраля 2022 года по 21 мая 2023-го в Украине погибли 8895 мирных жителей, а общие потери среди гражданского населения составили 24012 человек, сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). По его данным, в результате агрессии России погибли 4040 мужчин, 2403 женщин, 275 мальчиков и 218 девочек. Установить пол еще 30 детей и 1929 взрослых пока не удалось. Общее число раненых мирных жителей Украины с начала войны составило 15 117 человек, в том числе 445 мальчиков, 314 девочек, а также 276 детей, пол которых пока не определен, говорится в сообщении.

"УВКПЧ ООН считает, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается", - отмечается в документе. Так, ООН пока не может получить точную информацию о потерях среди гражданского населения Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, оккупированных Россией.

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В Брянской области произошел крупный пожар на промышленном складе в населенном пункте Дятьково. Как сообщают местные СМИ, речь идет о складских помещениях ООО НПП "Александр" - разработчика оптических деталей и систем для космической и военной техники, являющегося подрядчиком Минобороны РФ.

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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в связи с событиями в Белгородской области близ границы с Украиной. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ)", - цитирует "Интерфакс" заявление ведомства. Как отмечается далее, "представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области". "Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц", - указывается в заявлении.

Владимир Зеленский прибыл на фронт

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на передовую. "Наши защитники. Фронтовой участок в полосе обороны Угледар - Марьинка. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину", - написал он в Telegram.

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Первой страной, которая предоставит Киеву истребители F-16, могут стать Нидерланды. Такую оценку высказал в беседе с изданием Politico советник министра обороны Украины Юрий Сак. Представитель нидерландского Минобороны сообщил журналистам, что на вооружении его страны в настоящее время находятся 24 самолета F-16, которые "оперативно пригодны к развертыванию" и "останутся в эксплуатации до середины 2024 года", после чего "будут доступны для другого использования, например для продажи". Кроме того, у Нидерландов имеется еще 18 истребителей F-16, "которые уже не применяются в оперативных целях" и "тоже могут быть использованы по другому назначению". 12 из них планировалось передать частной компании, но передачу отложили, сказал собеседник. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра 22 мая заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется "очень скоро".

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Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) сообщило о возросшей в Германии угрозе диверсий со стороны России, прежде всего против объектов критической инфраструктуры. Власти ФРГ уже зафиксировали "подготовительную работу", в частности слежку за IT-инфраструктурой предприятий из сферы снабжения, сообщил на симпозиуме в Берлине глава ведомства Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang). "В России были подготовлены очень мощные силы для кибератак", - указал Хальденванг. "Сейчас они действуют против инфраструктуры Украины. Если их направят против США, Западной Европы или Германии, нам действительно придется рассчитывать на сложные атаки", - добавил он, отметив, что ФРГ, однако, хорошо подготовлена к подобного рода событиям и сможет им противостоять. По оценке BfV, интенсивность, масштабы и сложность работы российских спецслужб заметно возросли после начала военного вторжения РФ в Украину.

Военный эксперт ХДС - за поставку Киеву крылатых ракет из ФРГ

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Германии следует передать Украине немецкие крылатые ракеты типа Taurus для использования в войне с Россией. Такое мнение высказал в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) эксперт по обороне оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "Партнеры Украины должны сейчас пойти ва-банк и поставить Украине все, что Украина может задействовать для боя с одновременным, взаимосвязанным использованием нескольких видов вооружений и что допустимо с точки зрения международного права", - заявил Кизеветтер. Необходимо передать Украине все виды вооружений, которые использовала бы сама НАТО, красных линий в этом плане быть не должно, добавил он.

Американский истребитель F-16 (фото из архива) Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri via ABACA/picture alliance

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На поставку истребителей F-16 Украине уйдет "в лучшем случае несколько месяцев", предупредил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл. "Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся передавать украинским ВВС F-16 или другой западный истребитель в значительном количестве раньше, чем через несколько месяцев", - цитирует Кендалла американский телеканал CNN. Президент США Джо Байден 19 мая объявил, что Вашингтон согласен участвовать в инициативе союзников по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. В свою очередь высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что обучение пройдет, скорее всего, только в Европе, однако специалисты из США будут участвовать в нем вместе с европейскими союзниками и партнерами.

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Страны НАТО разрабатывают проект договора с Украиной, в рамках которого Киев будет получать западные вооружения и военные технологии на долгосрочной основе, сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ) . "Россия должна понять сегодня, что Украина получила гарантии безопасности и действие этих гарантий скоро не закончится ", - указал Дуда. Как отмечает WSJ, президент США Джо Байден и другие западные лидеры ранее говорили, что отношения НАТО и Украины могут строиться по образцу американо-израильских отношений в сфере безопасности. В настоящее время между США и Израилем действует соглашение, предусматривающее многомиллиардные поставки Израилю американских вооружений на протяжении десяти лет. В то же время оно не предполагает обязательств США оказывать Израилю помощь в случае внешней агрессии.

Губернатор: В Белгородской области продолжается "контртеррористическая операция"

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В Белгородской области продолжается "контртеррористическая операция" против вооруженных групп, проникших днем ранее на территорию этого региона, сообщил областной губернатор Вячеслав Гладков. "О ситуации в Грайворонском округе. Идет зачистка территории министерством обороны вместе с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома не стоит", - написал Гладков в Telegram-канале. По его словам, погибших среди мирных жителей нет, но есть двое раненых, до которых не смогли дойти российские силовики.

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Власть президента РФ Владимира Путина в настоящее время вполне стабильна, полагает глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl). "Мы не видим никаких трещин в системе Путина", - заявил он, выступая в Федеральной академии политики безопасности. По словам Каля, публичная критика методов ведения войны представляет собой обычные разногласия внутри России, но ни в коей мере угрозу для системы. "Несмотря на отдельные случаи выражения критики, например, в отношении поставок боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает шататься или разваливается", - подчеркнул глава германской спецслужбы. "Так что о слабости или о том, что действиям России может прийти конец, речи идти не может", - пояснил Бруно Каль. "Если Запад не будет очень организованно поддерживать Украину и организовывать сопротивление, то стратегия Путина, подразумевающая ставку на долгосрочную перспективу и массу (отправляемых на фронт солдат. - Ред.), может увенчаться успехом", - заключил он.

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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте министерства цифровой трансформации.

Лидеры Африки выступили за переговоры в Украине без вывода войск

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Лидеры шести африканских стран считают, что Украине следует начать мирные переговоры с Россией даже в услових нахождения войск РФ на ее территории. Это мнение высказал президент ЮАР Сирил Рамафоса в понедельник, 22 мая, в преддверии поездки делегации его страны в Москву и Киев, передает агентство Reuters.

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В Белгородской области бойцы "Русского добровольческого корпуса" по собственным утверждениям, захватили технику российских военнослужащих и опубликовали соответствующее видео. Кроме того, в соцсетях появилось фото, как утверждается, с пленным российским военным и двумя бойцами, держащими флаг "Белгородской народной республики".

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Американские конгрессмены откладывают обсуждение вопроса о выделении средств на военную помощь Киеву из-за неопределенной ситуации с повышением потолка госдолга США, а также неясных перспектив контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на законодателей.

На поселок в Белгородской области сброшено взрывное устройство

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На одно из административных зданий поселка Борисовка Белгородской области с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате у здания оказалась пробита крыша, возгораний нет.

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ООН будет стараться содействовать торговым операциям с Россией в рамках продуктовой сделки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Они могут осуществляться с участием Россельхозбанка, в этом случае транзакции могут проходить вне системы международных платежей SWIFT, отметил он.

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"Мы очень четко сказали украинцам, что мы не разрешаем… или не поощряем атаки (с использованием американских истребителей F-16. - Ред.) за пределами границ Украины", - заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге вечером 22 мая, отвечая на вопрос о возможности задействования переданного Киеву американского вооружения для атак на территории России.

"Но я думаю, что важно сделать шаг назад и напомнить всем, напомнить миру, что, конечно, именно Россия начала эту войну и именно Россия продолжает осуществлять атаки на мирное население - на школы, больницы, гражданскую инфраструктуру. Так что решать, как они хотят проводить свои военные операции, должны сами украинцы. Но агрессор в этой войне - именно Россия", - добавил он.

Ранее в ходе ответа на этот же вопрос Миллер напомнил об обещании президента США Джо Байдена, что Соединенные Штаты и их союзники в ближайшие месяцы начнут обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Хроника событий 22 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 мая 00.00 - 13.59 >>>

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