Глава разведки ФРГ пока не видит угрозы для системы Путина

Публичная критика того, как ведется война, представляет собой обычные разногласия в России, но никак не угрозу для системы, полагает глава BND Бруно Каль.

Власть президента РФ Владимира Путина на данный момент вполне стабильна, полагает глава Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl). "Мы не видим никаких трещин в системе Путина", - заявил он, выступая в Федеральной академии политики безопасности (Bundesakademie für Sicherheitspolitik, BAKS) в понедельник, 22 мая.

По словам Каля, публичная критика методов ведения войны представляет собой обычные разногласия в России, но никак не угрозу для системы. "Несмотря на отдельные случаи выражения критики - например, в отношении поставок боеприпасов - нет никаких признаков того, что система начинает расшатываться или разваливается", - подчеркнул он, добавив, что и подобный сценарий, однако, исключать нельзя.

"В долгосрочной перспективе Россия по-прежнему способна вести войну - со вновь и вновь набираемыми солдатами", - указал глава германской спецслужбы. То же касается и области вооружения и боеприпасов. "Так что о слабости, или о том, что действиям России может прийти конец, речи идти не может, - подчеркнул Бруно Каль. - Действительно, существуют уязвимости и неожиданности - например, в отношении эффективности вооруженных сил. Но если Запад не будет очень организованно поддерживать Украину и организовывать сопротивление, то стратегия Путина, подразумевающая ставку на долгосрочную перспективу и массу (отправляемых на фронт солдат. - Ред.), может увенчаться успехом".

Когда Германия узнала о планах Путина начать войну

На вопрос о том, с какого момента служба BND знала о намерении России напасть на Украину, Каль ответил так: "Примерно за 14 дней до начала войны мы зафиксировали феномены, которые нельзя было интерпретировать иначе". При этом он опроверг критику по поводу того, что спецслужбы Великобритании и США гораздо раньше, чем его ведомство, предположили, что война начнется. Сотрудники этих разведывательных служб сделали вывод о высокой вероятности начала войны на основе наблюдаемых ими критериев. В свою очередь, BND придавала первостепенное значение тому, что окончательное решение о начале вторжения должен был принять Путин, объяснил Каль.

По его словам, президент РФ принял решение о вторжении в Украину, учитывая множество вещей, "которые не состояли в подсчете числа ракет или танков".

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