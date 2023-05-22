Глава разведки ФРГ пока не видит угрозы для системы Путина
Александра Иванова
19 мин. назад
Публичная критика того, как ведется война, представляет собой обычные разногласия в России, но никак не угрозу для системы, полагает глава BND Бруно Каль.
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Власть президента РФ Владимира Путина на данный момент вполне стабильна, полагает глава Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl). "Мы не видим никаких трещин в системе Путина", - заявил он, выступая в Федеральной академии политики безопасности (Bundesakademie für Sicherheitspolitik, BAKS) в понедельник, 22 мая.
По словам Каля, публичная критика методов ведения войны представляет собой обычные разногласия в России, но никак не угрозу для системы. "Несмотря на отдельные случаи выражения критики - например, в отношении поставок боеприпасов - нет никаких признаков того, что система начинает расшатываться или разваливается", - подчеркнул он, добавив, что и подобный сценарий, однако, исключать нельзя.
"В долгосрочной перспективе Россия по-прежнему способна вести войну - со вновь и вновь набираемыми солдатами", - указал глава германской спецслужбы. То же касается и области вооружения и боеприпасов. "Так что о слабости, или о том, что действиям России может прийти конец, речи идти не может, - подчеркнул Бруно Каль. - Действительно, существуют уязвимости и неожиданности - например, в отношении эффективности вооруженных сил. Но если Запад не будет очень организованно поддерживать Украину и организовывать сопротивление, то стратегия Путина, подразумевающая ставку на долгосрочную перспективу и массу (отправляемых на фронт солдат. - Ред.), может увенчаться успехом".
Когда Германия узнала о планах Путина начать войну
На вопрос о том, с какого момента служба BND знала о намерении России напасть на Украину, Каль ответил так: "Примерно за 14 дней до начала войны мы зафиксировали феномены, которые нельзя было интерпретировать иначе". При этом он опроверг критику по поводу того, что спецслужбы Великобритании и США гораздо раньше, чем его ведомство, предположили, что война начнется. Сотрудники этих разведывательных служб сделали вывод о высокой вероятности начала войны на основе наблюдаемых ими критериев. В свою очередь, BND придавала первостепенное значение тому, что окончательное решение о начале вторжения должен был принять Путин, объяснил Каль.