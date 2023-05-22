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Белгород (фото из архива)Фото: Vasily Maximov/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

Бои в Белгородской области и другие события 453-го дня войны

Жан Рофе
37 мин. назад

Россия ночью атаковала Днепропетровскую область Украины. Запорожская АЭС утром потеряла внешнее электроснабжение. В Белгородской области РФ введен режим контртеррористической операции после рейда "диверсантов".

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На 453-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 22 мая, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Губернатор Белгородской области сообщил о заходе украинской ДРГ

На территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая проникла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ", заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал он в Telegram-канале. Он сообщил, что после обстрела села Глотово того же округа ранены два человека. "Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести", - добавил губернатор.

До этого Гладков заявил об обстреле Грайворонского городского округа украинскими войсками. "Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка", - написал он в Telegram. Кроме того, по словам Гладкова, село Козинка попало под минометный обстрел, в результате попадания одного из снарядов в частный жилой дом произошел пожар. Губернатор также сообщил о разрушениях в других частных домовладениях, а также на складе сена. По его словам, в Грайвороне три человека получили осколочные ранения, одна женщина пострадала в селе Замостье.

Позднее в ходе прямого эфира в соцсети "В контакте" Гладков уточнил, что ранения в результате "атаки диверсантов" получили восемь человек, погибших среди мирных жителей нет. Он отметил, что большая часть населения Грайворонского городского округа покинули свои дома.

РДК заявил о выполнении боевых задач в России

Между тем "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявил, что его бойцы находятся на территории России и выполняют там боевые задачи. Активисты опубликовали несколько видео в Telegram на фоне дорожных знаков на въезде в села Брянской и Белгородской областях и указали, что продолжают борьбу. В свою очередь легион "Свобода России" призвал жителей районов близ границы с Украиной оставаться дома и "не сопротивляться". Кроме того, легион заявил об освобождении населенного пункта Козинка. "Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области. В Грайворон зашли передовые отряды. Двигаемся дальше", - указывается в Telegram.

В соцсетях размещен видеоролик о проезде танка с флагом Украины. Как утверждается в ролике, танк ВСУ заехал на территорию КПП "Грайворон" в Белгородской области со стороны Украины. Официальных подтверждений этой информации не поступало. Видео первым опубликовал украинский паблик "Скринька-Пандори". Telegram-канал Moscow calling опубликовал несколько видео с предположительным заходом украинских танков на территорию КПП "Грайворон". Ранее российские Telegram-каналы сообщили о массированном обстреле Грайворонского района области.

Кремль сообщил о "выдавливании и уничтожении" украинской группы

Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о "попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ведется работа по "выдавливанию с российской территории и уничтожению" этой группы, "сил и средств на месте достаточно". Песков счел рейд в Белгородскую область попыткой "отвлечь внимание от Бахмутского направления".

Вечером на территории Белгородской области "в целях обеспечения безопасности граждан" действует режим контртеррористической операции, сообщил глава региона. По словам Гладкова, режим предполагает ряд спецмер и временных ограничений, таких как, в частности, проверка документов или прекращение деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Разведка Украины заявила о создании "полосы безопасности"

Комментируя события в Белгородской области, представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов сообщил об оттеснении противника с целью создания "полосы безопасности" для защиты украинцев. "Сегодня "Русский добровольческий корпус" и легион Свобода России", которые состоят из граждан Российской Федерации, начали операцию по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина", - указал он в интервью телеканалу "Суспiльне". В эфире телемарафона Юсов заявил о начале срочной эвакуации на объекте Белгород-22, где хранятся боезапасы для ядерного вооружения. Он назвал происходящее "внутренним конфликтом".

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к событиям в Белгородской области. "Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", - написал он в Twitter.

Войска РФ ночью нанесли удары по Днепропетровской области

В ночь на 22 мая российские войска нанесли удары по Днепропетровской области Украины ракетами и беспилотниками. По сообщению оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Юг", силам ПВО удалось сбить четыре ракеты и 15 беспилотников. Всего по Днепропетровской области было выпущено 16 ракет различных типов и 20 ударных беспилотников "Шахед-136/131". Удары наносились как со стратегических бомбардировщиков, так и с аннексированных территорий, две баллистические ракеты "Искандер-М" были выпущены из Крыма, сообщило со своей стороны командование Воздушных сил ВСУ, уточнив, что удалось сбить четыре ракеты и все дроны. На всей территории Украины ночью объявляли воздушную тревогу.

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram сообщил, что как минимум одна из ракет ударила по Днепровскому району. В результате взрыва и возникшего после этого пожара пострадали несколько десятков автомобилей, в том числе спецтехника спасателей, 27-летний мирный житель тяжело ранен и госпитализирован. В самом Днепре повреждены три здания частного предприятия. Лысак также сообщил, что в Илларионовской общине Синельниковского района в результате ударов ракетами и беспилотниками пострадали семь человек. "Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще - детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто", - написал глава Днепропетровской ОВА.

ЗАЭС несколько часов была отрезана от внешнего электроснабжения

На оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) утром 22 мая было полностью отключено внешнее электроснабжение, станция была переведена на резервно-аварийное питание от дизельных генераторов, сообщил член главного совета назначенной РФ "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинский "Энергоатом" отключил контролируемую им высоковольтную линию электропередач "Днепровская". В "Энергоатоме" заявили, что линия передач, с которой для собственных нужд питалась оккупированная ЗАЭС, отключилась в результате ночного обстрела. "После потери внешнего питания, которое жизненно необходимо для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался", - подчеркнули в госкомпании.

Государственный концерн "Укрэнерго" спустя несколько часов сообщил, что восстановил линию электропередачи, которая питает ЗАЭС и что станция переходит на питание от украинской энергосистемы. "Несмотря на утреннюю атаку врага, энергосистема Украины работает стабильно, производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей. К сожалению, энергетическая инфраструктура все же получила повреждения. В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения (облэнерго). В результате этого были обесточены потребители в Запорожье. Энергетики уже восстановили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Выдача мощности электростанции постепенно восстанавливается", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

Глава МАГАТЭ заявил о "крайне уязвимой" ситуации на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС "крайне уязвимой". "Сегодня утром украинская Запорожская АЭС в седьмой раз за время конфликта потеряла все внешнее электроснабжение, что вынудило ее полагаться на аварийные дизель-генераторы для получения энергии", - написал он в Twitter. Гросси призвал незамедлительно достичь договоренности о защите станции, поскольку такая ситуация не может продолжаться.

"Энергоатом" также предупредил об угрозе аварии с радиационными последствиями для всего мира случае невозможности возобновления внешнего питания станции. "Ядерный терроризм России должен немедленно остановиться, а захватчики покинуть территорию станции и города-спутника Энергодара. ЗАЭС немедленно должна вернуться под полный контроль законного оператора - "Энергоатома", с последующим приведением станции к нормальному режиму эксплуатации с восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта", - говорится в заявлении "Энергоатома".

ЕС завершил подготовку 15 тысяч украинских военных

Обучающая миссия Евросоюза для украинских военнослужащих уже достигла своей первоначальной цели и обучила 15 тысяч человек, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По словам Борреля, которого цитирует корреспондентка DW в Брюсселе, еще столько же военных планируется обучить до конца года.

Ранее Боррель выразил надежду на скорое получение Украиной истребителей F-16. Перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе он приветствовал принятие решения о создании коалиции по поставкам Киеву современных истребителей и сообщил, что обучение украинских пилотов уже началось, указывает его пресс-служба.

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