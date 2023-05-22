Ночной обстрел Днепропетровской области: есть раненые

По Днепропетровской области было выпущено несколько десятков ракет и беспилотников. Около десяти человек были ранены.

Россия в ночь на понедельник, 22 мая, нанесла удары по Днепропетровской области Украины ракетами и беспилотниками. По сообщению оперативного командования вооруженных сил Украины (ВСУ) "Юг", силам ПВО удалось сбить четыре ракеты и 15 беспилотников.

Всего по Днепропетровской области было выпущено 16 ракет различных типов и 20 ударных беспилотников "Шахед-136/131". Удары наносились как со стратегических бомбардировщиков, так и с аннексированных территорий, две баллистические ракеты "Искандер-М" были выпущены из Крыма, сообщило во своей стороны командование Воздушных сил ВСУ, уточнив, что удалось сбить четыре ракеты и все дроны.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак на своей странице в Telegram сообщил, что как минимум одна из ракет ударила по Днепровскому району. В результате взрыва и возникшего после этого пожара пострадали несколько десятков автомобилей, в том числе спецтехника спасателей, 27-летний мирный житель тяжело ранен и госпитализирован. В самом Днепре повреждены три здания частного предприятия.

Лысак также сообщил, что в Илларионовской общине Синельниковского района в результате ударов ракетами и беспилотниками пострадали семь человек. "Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще - детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто", - написал глава Днепропетровской ОВА.

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