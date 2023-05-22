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Фото: allOver-MEV/IMAGO
ОбществоГермания

В Германии предупреждают о повышенном риске диверсий из РФ

Александра Иванова
1 ч. назад

По оценке Федерального ведомства по охране конституции, интенсивность, масштабы и сложность работы российских спецслужб заметно возросли после начала войны в Украине.

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В Германии Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) сообщает о "повышенном риске" актов диверсии в стране со стороны России. "Фактически (у России. - Ред.) имеются такие способности, и при необходимости они могут быть направлены против германских целей, прежде всего в сфере критической инфраструктуры", - заявил в понедельник, 22 мая, на симпозиуме в Берлине глава BfV Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang).

По его словам, германские власти уже зафиксировали "подготовительную работу" - в частности, слежку за IT-инфраструктурой предприятий из сферы снабжения. Между тем массивной кибератаки, направленной против критически важной для Германии инфраструктуры, к данному моменту не наблюдалось, уточнил он.

"В России были подготовлены очень мощные силы для кибератак", - указал Хальденванг. "Сейчас они действуют против инфраструктуры Украины. В случае если их направят против США, Западной Европы или Германии, нам действительно придется рассчитывать на сложные атаки",  - добавил он, отметив, что ФРГ, однако, хорошо подготовлена к подобного рода событиям и сможет им противостоять.

По оценке BfV, интенсивность, масштабы и сложность работы российских спецслужб заметно возросли после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Опасность кибершпионажа со стороны Китая

Другой страной, от которой, по оценке Федеральное ведомство по охране конституции, исходит повышенный риск кибератак и компьютерного шпионажа, является Китай. По словам главы BfV, в его ведомстве сейчас наблюдают "высокую интенсивность" шпионской деятельности китайских спецслужб.

Их интерес вызывают, в первую очередь, ноу-хау, пояснил Хальденванг. Однако и интерес к "слежке за германской политикой  во всех областях", по его данным, в последнее время возрос. "В то время как реваншизм Москвы проявился как агрессивный и милитаристский, Пекин действует гораздо более скрытно, стратегически и с долгосрочной целью",  - констатировал  он.

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