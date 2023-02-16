  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Взломанный сайт МИД Украины
Взломанный сайт МИД УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфликтыРоссия

Число кибератак РФ в странах НАТО за год выросло в 4 раза

Даниил Сотников
19 мин. назад

Российские хакеры активизировались c 2021 года, а пик атак на страны НАТО и Украину пришелся на начало войны, пишет Google.

https://p.dw.com/p/4NavK

Количество российских кибератак в странах НАТО в 2022 году увеличилось в четыре раза по сравнению с 2020 годом. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает агентство AFP со ссылкой на отчет Google.

Число атак резко увеличилось с началом российского вторжения в Украину. При этом, по данным Google, поддерживаемые российскими госструктурами хакеры активизировали свою деятельность уже с 2021 года.

За последний год число российских кибератак в Украине выросло в три раза, говорится в отчете. За первые четыре месяца 2022 года их было обнаружено больше, чем за предыдущие восемь лет. Цель хакеров заключалась в подрыве систем госуправления и военного потенциала Украины. Пик пришелся на начало войны в феврале, сообщили в Google.

"Очевидно, что кибератаки будут играть значительную роль в будущих вооруженных конфликтах и ​​будут дополнять традиционные формы ведения войны", - предупреждает в своем отчете Google.

В Германии кибератаке подверглись семь аэропортов

В Германии в последние месяцы также участились кибератаки на инфраструктурные объекты, подчеркивает агентство dpa. В январе были атакованы сайты бундестага, полиции и объектов критической инфраструктуры Германии.

Последний сбой произошел 16 февраля: из-за DDoS-атак недоступными оказались сайты семи аэропортов страны, в том числе Дюссельдорфа и Нюрнберга. Кто стоит за атаками, не сообщается.

В мае депутаты из "светофорной" коалиции ФРГ (названа по цветам входящих в нее Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "Союза-90"/"зеленых") предупреждали об участившихся российских кибератаках на немецкие компании. Коалиция анонсировала тогда принятие контрмер против хакеров: закона о защите стратегически важных инфраструктур и создании организации по оказанию киберподдержки при Федеральном агентстве технической помощи (THW).

В настоящее время 43 процента кибератак в Германии исходят из Китая, 36 процентов - из России (в 2021 году на Россию приходилось 23 процента атак).

Смотрите также:

Германия призывает Россию прекратить кибератаки

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Уязвимость Log4j - библиотеки журналирования Java-программ

В ЕС вступила в силу директива об усилении кибербезопасности

В ЕС вступила в силу директива об усилении кибербезопасности

Директивы об обеспечении высокого общего уровня кибербезопасности и защите критически важных объектов начали действовать в Евросоюзе.
Политика17 января 2023 г.
external

Германия боится вмешательства России в выборы: перемещение кампании в интернет увеличивает риски (06.05.2021)

Германия боится вмешательства России в выборы: перемещение кампании в интернет увеличивает риски (06.05.2021)

Выборы в бундестаг в сентябре 2021 года привлекают особое внимание. Во-первых, Ангела Меркель после них уйдет из политики. Во-вторых, сохраняется интрига: по опросам, победить могут как консерваторы, так и "зеленые".
Политика6 мая 2021 г.04:19 мин.
Картинка с обозначением уязвимостей

ФРГ выделит 1 млрд евро на кибербезопасность Украины и сбор доказательств военных преступлений РФ

ФРГ выделит 1 млрд евро на кибербезопасность Украины и сбор доказательств военных преступлений РФ

Берлин направит дополнительно 1 млрд евро из бюджета на 2023 год на поддержку Украины, защиту ее от кибератак и на развитие гражданского общества.
Политика11 ноября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский военный в Бахмуте

Почти две трети европейцев ожидают победы Украины в войне

Конфликты6 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный лидер КПРФ Геннадий Зюганов сидит на кровати в майке и смотрит на ночной столик, на котором стоят телефон и фото президента России Владимира Путина.

Путин и Зюганов, или Только луна свидетель

Путин и Зюганов, или Только луна свидетель

Политика1 ч. назад
На судебном процессе по делу волнений в Нукусе

Дело о протестах в Нукусе: что беспокоит правозащитников

Дело о протестах в Нукусе: что беспокоит правозащитников

Правосудие и закон3 ч. назад
виноградники в регионе Сент-Эмильон

Переработают ли французское вино на топливо для автомобилей?

Переработают ли французское вино на топливо для автомобилей?

Экономика и бизнес12 ч. назад
Йенс Столтенберг

357-й день войны: путь в НАТО для Киева лежит через победу

357-й день войны: путь в НАТО для Киева лежит через победу

Политика18 ч. назад
Европарламент

"Спасти жизни украинцев и ускорить изменения в России"

"Спасти жизни украинцев и ускорить изменения в России"

Политика22 ч. назад
В зоне землетрясения в турецкой провинции Хатай

Мародеры и самосуд: новые беды в зоне землетрясения в Турции

Мародеры и самосуд: новые беды в зоне землетрясения в Турции

Общество22 ч. назад
На главную страницу