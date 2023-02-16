Число кибератак РФ в странах НАТО за год выросло в 4 раза

Российские хакеры активизировались c 2021 года, а пик атак на страны НАТО и Украину пришелся на начало войны, пишет Google.

Количество российских кибератак в странах НАТО в 2022 году увеличилось в четыре раза по сравнению с 2020 годом. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает агентство AFP со ссылкой на отчет Google.

Число атак резко увеличилось с началом российского вторжения в Украину. При этом, по данным Google, поддерживаемые российскими госструктурами хакеры активизировали свою деятельность уже с 2021 года.

За последний год число российских кибератак в Украине выросло в три раза, говорится в отчете. За первые четыре месяца 2022 года их было обнаружено больше, чем за предыдущие восемь лет. Цель хакеров заключалась в подрыве систем госуправления и военного потенциала Украины. Пик пришелся на начало войны в феврале, сообщили в Google.

"Очевидно, что кибератаки будут играть значительную роль в будущих вооруженных конфликтах и ​​будут дополнять традиционные формы ведения войны", - предупреждает в своем отчете Google.

В Германии кибератаке подверглись семь аэропортов

В Германии в последние месяцы также участились кибератаки на инфраструктурные объекты, подчеркивает агентство dpa. В январе были атакованы сайты бундестага, полиции и объектов критической инфраструктуры Германии.

Последний сбой произошел 16 февраля: из-за DDoS-атак недоступными оказались сайты семи аэропортов страны, в том числе Дюссельдорфа и Нюрнберга. Кто стоит за атаками, не сообщается.

В мае депутаты из "светофорной" коалиции ФРГ (названа по цветам входящих в нее Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "Союза-90"/"зеленых") предупреждали об участившихся российских кибератаках на немецкие компании. Коалиция анонсировала тогда принятие контрмер против хакеров: закона о защите стратегически важных инфраструктур и создании организации по оказанию киберподдержки при Федеральном агентстве технической помощи (THW).

В настоящее время 43 процента кибератак в Германии исходят из Китая, 36 процентов - из России (в 2021 году на Россию приходилось 23 процента атак).

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