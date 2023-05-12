Швеция хочет, чтобы ЕС признал ЧВК "Вагнер" террористической

Швеция как председатель Совета ЕС будет способствовать тому, чтобы "Группа Вагнера" была признана в Евросоюзе террористической организацией, отметил министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

Швеция хочет, чтобы частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" была признана в Европейском Союзе террористической организацией. Об этом заявил в интервью газете Dagens Nyheter, опубликованном в четверг, 11 мая, шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём. По его словам Стокгольм готов способствовать достижению консенсуса между странами ЕС по данному вопросу, "как только для этого появятся юридические условия".

"Группа Вагнера" совершала ужасные нападения, в том числе в Судане, Мали, Сирии и Украине", - подчеркнул Билльстрём. В настоящее время Швеция по ротации занимает пост председателя Совета ЕС. В пятницу, 12 мая, в Стокгольме состоится встреча министров иностранных дел 27 государств Евросоюза.

Расследование должны начать национальные правоохранительные органы

Чтобы та или иная организация была признана террористической, национальные правоохранительные органы должны возбудить против нее дело по соответствующей статье, добавил министр. И лишь после начала предварительного расследования вопрос может быть вынесен на обсуждение в Совете ЕС по иностранным делам.

В среду, 10 мая, Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию, которая призывает правительство этой страны "приложить дипломатические усилия", чтобы ЧВК "Вагнер" была включена в список террористических организаций в Евросоюзе. Парламент Литвы одобрил аналогичную резолюцию еще в марте. Схожие намерения есть и у Великобритании, пишут шведские СМИ. В европейском перечне террористов в настоящий момент числятся 13 физических лиц и 21 юридическое.

ЧВК - в санкционных списках ЕС

Активы основателя ЧВК - Евгения Пригожина - были заморожены в Евросоюзе в 2020 году. Ему также запрещено посещать страны ЕС. В санкционные списки Европейского Союза 13 апреля нынешнего года были внесены ЧВК "Вагнер" и РИА ФАН - пропагандистское СМИ, входящее в медиагруппу "Патриот" Пригожина. Санкции введены за "действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" или подрывающие их, говорилось в официальном журнале ЕС.

ЧВК "Вагнер" возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины, отмечалось в документе. "Таким образом, "Группа Вагнера" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - указывали в Брюсселе.

Активы группы на территории Евросоюза заморожены

ЧВК "Вагнер" ранее уже находилась под санкциями ЕС, они были введены 13 декабря 2021 года за серьезные нарушения прав человека в рамках глобального режима санкций Евросоюза в правозащитной сфере. Активы группы на территории Евросоюза заморожены, в ЕС действует запрет на предоставление этой организации средств и экономических ресурсов.

Как пояснял DW чиновник ЕС, новые санкции подразумевали те же меры, но уже в рамках другого режима, а именно за роль ЧВК "Вагнер" в агрессивной войне России против Украины. На практике это означает, что эти санкции будут применяться, пока организация находится в каком-либо из этих списков.

Среди стран, где ЧВК совершала "дестабилизирующие действия", назывались Украина, Ливия, Сирия и Центральноафриканская Республика.

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