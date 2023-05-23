ФРГ исключает свое широкое участие в "коалиции истребителей"

У ФРГ нет самолетов F-16, и она вряд ли может помочь с обучением украинских пилотов, сказал министр обороны ФРГ. В то же время Борис Писториус не ответил на вопрос о возможности поставки Киеву крылатых ракет Taurus.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) исключил возможность широкого участия Германии в "коалиции истребителей" для Украины. "Возможности для этого крайне ограничены и в настоящее время изучаются", - пояснил Писториус на полях конференции глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе во вторник, 23 мая.

"Вклад Германии не сыграет большой роли, поскольку у нас попросту нет самолетов F-16 и мы не особенно могли бы помочь в обучении пилотов", - сообщил глава Минобороны ФРГ. Он отказался комментировать возможность участия других стран в поставке истребителей Киеву, сказав лишь, что не видит здесь опасности эскалации конфликта вокруг Украины.

Возможность поставки крылатых ракет Taurus

Кроме того, Борис Писториус сдержанно отреагировал на предложение о поставке Украине немецких крылатых ракет типа Taurus. Министр сказал, что не желает вдаваться в обсуждения по поводу каждой отдельной системы вооружений и давать гипотетические ответы на гипотетические вопросы.

"Я думаю, наша линия доказала правильность того, что мы постоянно так не поступаем и не проводим красных или белых черт", - сказал Писториус, подчеркнув, что важно оказывать Украине существенную помощь и ответственно подходить к данному вопросу.

Передать Киеву немецкие крылатые ракеты Taurus предложил эксперт по обороне из оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "Партнеры Украины должны сейчас пойти ва-банк и поставить Украине все, что Украина может задействовать для боя с одновременным, взаимосвязанным использованием нескольких видов вооружений, и что допустимо с точки зрения международного права", - заявил Кизеветтер в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По его мнению, "крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 километров стали бы в связи с этим очень полезным вкладом Германии". Украине нужно передать все виды вооружений, которые использовала бы сама НАТО, красных линий в этом плане быть не должно, добавил политик.

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