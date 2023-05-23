  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Американский истребитель F-16, фото из архива
Американский истребитель F-16Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. Siuta B. Ika via ABACA/picture alliance
ПолитикаГермания

ФРГ исключает свое широкое участие в "коалиции истребителей"

Сергей Ромашенко
33 мин. назад

У ФРГ нет самолетов F-16, и она вряд ли может помочь с обучением украинских пилотов, сказал министр обороны ФРГ. В то же время Борис Писториус не ответил на вопрос о возможности поставки Киеву крылатых ракет Taurus.

https://p.dw.com/p/4RhIp

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) исключил возможность широкого участия Германии в "коалиции истребителей" для Украины. "Возможности для этого крайне ограничены и в настоящее время изучаются", - пояснил Писториус на полях конференции глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе во вторник, 23 мая.

"Вклад Германии не сыграет большой роли, поскольку у нас попросту нет самолетов F-16 и мы не особенно могли бы помочь в обучении пилотов", - сообщил глава Минобороны ФРГ. Он отказался комментировать возможность участия других стран в поставке истребителей Киеву, сказав лишь, что не видит здесь опасности эскалации конфликта вокруг Украины.

Возможность поставки крылатых ракет Taurus

Кроме того, Борис Писториус сдержанно отреагировал на предложение о поставке Украине немецких крылатых ракет типа Taurus. Министр сказал, что не желает вдаваться в обсуждения по поводу каждой отдельной системы вооружений и давать гипотетические ответы на гипотетические вопросы.

"Я думаю, наша линия доказала правильность того, что мы постоянно так не поступаем и не проводим красных или белых черт", - сказал Писториус, подчеркнув, что важно оказывать Украине существенную помощь и ответственно подходить к данному вопросу.

Передать Киеву немецкие крылатые ракеты Taurus предложил эксперт по обороне из оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "Партнеры Украины должны сейчас пойти ва-банк и поставить Украине все, что Украина может задействовать для боя с одновременным, взаимосвязанным использованием нескольких видов вооружений, и что допустимо с точки зрения международного права", - заявил Кизеветтер в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По его мнению, "крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 километров стали бы в связи с этим очень полезным вкладом Германии". Украине нужно передать все виды вооружений, которые использовала бы сама НАТО, красных линий в этом плане быть не должно, добавил политик.

Смотрите также:

Запад ищет F-16 для Украины

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Военная помощь США: как долго американцы будут поддерживать Украину?

Военная помощь США: как долго американцы будут поддерживать Украину?

Пока одни американцы начинают сомневаться в необходимости военной поддержки Украины, другие - собирают средства в помощь ВСУ, отправляют амуницию и пытаются убедить власти в необходимости наращивания поставок оружия Украине. Репортаж DW из Вашингтона.
Политика16 мая 2023 г.02:43 мин.
external

"Снарядный голод" в Украине: возможно ли контрнаступление? DW Новости

"Снарядный голод" в Украине: возможно ли контрнаступление? DW Новости

Одной из главных тем предстоящей встречи в формате "Рамштайн" может стать поставка снарядов Украине. Как нехватка боеприпасов и ракет для ПВО может сказаться на украинских планах грядущего контрнаступления?
20 апреля 2023 г.31:21 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Американский истребитель F-16, фото из архива

ФРГ исключает свое широкое участие в "коалиции истребителей"

Политика33 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Бои в Белгородской области. Армения готова отдать Карабах?

Бои в Белгородской области. Армения готова отдать Карабах?

Политика20 ч. назад60:18 мин.
Карикатура: карикатурный президент России Владимир Путин передает ведро с нефтью карикатурному мужчине, одетому в индийский национальный костюм, индиец - межчине в национальном косюме жителей арабских государств, а тот - мужчине в синем костюме с желтыми звездами, как на флаге Евросоюза.

Как российская нефть попадает в ЕС вопреки эмбарго

Как российская нефть попадает в ЕС вопреки эмбарго

Экономика и бизнес22 ч. назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Пашинян готов признать Карабах частью Азербайджана: главное

Пашинян готов признать Карабах частью Азербайджана: главное

Конфликты2 ч. назад
Флажок СДПГ

160 лет СДПГ: у социал-демократов есть повод для радости?

160 лет СДПГ: у социал-демократов есть повод для радости?

Политика10 ч. назад
Флаги ЕС

Новые санкции ЕС и военная помощь Киеву: при чем тут Венгрия

Новые санкции ЕС и военная помощь Киеву: при чем тут Венгрия

Конфликты15 ч. назад
Немецкие "Сапсаны" на Ленинградском вокзале в Москве

Siemens, "Сапсаны", санкции, суд. Конфликт с РЖД обостряется

Siemens, "Сапсаны", санкции, суд. Конфликт с РЖД обостряется

Экономика и бизнес18 ч. назад
На главную страницу