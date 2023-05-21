452-й день войны: Бахмут "в полуокружении" ВСУ

На 452-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 21 мая, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Минобороны РФ заявило о полном захвате Бахмута

Министерство обороны России в ночь на 21 мая заявило об установлении контроля над украинским городом Бахмут. "На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск (Бахмут. - Ред.)", - говорится в заявлении. Пресс-служба Кремля в свою очередь сообщила, что президент РФ Владимир Путин поздравил боевиков ЧВК "Вагнер" и военных ВС РФ с взятием Бахмута. "Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметила пресс-служба.

Накануне, 20 мая, о захвате Бахмута заявил создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Это заявление было опровергнуто спикером Восточной группировки войск ВСУ Сергеем Череватым и позже замминистра обороны Украины Анной Маляр. Генштаб ВСУ в утренней сводке не подтвердил сообщения российской стороны о захвате Бахмута. Украинское командование утверждает, что на Бахмутском направлении "противник продолжает вести наступательные действия". "Бои за город Бахмут не прекращаются. В течение дня противник вел неудачные наступательные действия также в направлении Белой горы", - говорится в сводке Генштаба.

Зеленский: Бахмут не захвачен российскими войсками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут не находится под полным контролем российских войск. Во время пресс-конференции в Хиросиме он уточнил свои слова о ситуации в Бахмуте, которые ранее были неверно интерпретированы журналистами. По его словам, силы ВСУ остаются в городе.

"Нет никаких недоразумений. Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте. И мы все четко понимаем, для чего все это делается. Я не могу делиться с вами тактическими взглядами наших военных, но мы понимаем, что еще немножко, и мы будем побеждать. Сегодня военные выполняют очень важные задачи, они находятся в Бахмуте. В каких точках - я не буду делиться, но это говорит о том, что Бахмут не захвачен на сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому быть не может", - сказал Зеленский.

Ранее западные информагентства сообщили, что Зеленский подтвердил взятие Бахмута российскими войсками. Журналисты на саммите "большой семерки" (G7) в Японии задали президенту Украины вопрос, остается ли Бахмут под контролем Киева. "Думаю, нет", - передают его ответ агентства AP и Reuters. "На сегодняшний день он только в наших сердцах", - цитирует Reuters Зеленского, который подчеркнул, что от города "ничего не осталось". Агентство AFP также указало, что Зеленский, "по всей видимости", подтвердил потерю города.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позднее заявил, что президент Украины отвечал на вторую часть вопроса, который звучал: "Господин президент, Бахмут все еще находится под контролем украинской армии? Россияне говорят, что захватили город". Таким образом, по словам Никифорова, Зеленский не подтверждал переход Бахмута под контроль России.

Минобороны Украины: ВСУ взяли Бахмут "в полуокружение"

О том, что Бахмут не захвачен полностью российскими войсками, вновь заявил и представитель Восточной группировки войск ВСУ Череватый. "Президент правильно сказал - город, по сути, снесен с лица земли. Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация крайне тяжелая. Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои", - сказал он изданию "Суспільне".

"Россия привлекает внимание к этому Бахмуту, будто они взяли Днепр. На самом деле не взяли до конца. Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за 9 месяцев районный центр - не взяли. Мы пытаемся давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать", - добавил Череватый.

Замминистра обороны Украины Анны Маляр заявила, что украинские войска взяли Бахмут "в полуокружение". "Врагу не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города. То есть, продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождение в Бахмуте", - написала Маляр.

По ее словам, полуокружение города дает ВСУ "возможность уничтожать врага". "Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться. Наши защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет", - сообщила Маляр.

Байден: Под Бахмутом Россия потеряла около 100 тысяч человек

В боях за Бахмут Россия потеряла порядка 100 тысяч человек, заявил президент США Джо Байден. "Это тяжело будет восполнить. Неважно, оккупирован он (Бахмут. - Ред.) или нет - там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но им (украинским силам. - Ред.) удалось сковать очень много российских войск, включая "Группу Вагнера", - сказал он на пресс-конференции после саммита G7 в Хиросиме, отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву истребителей F-16.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Американский лидер 21 мая встретился со своим украинским коллегой в кулуарах саммита G7 в Хиросиме. В ходе встречи он объявил о новом пакете военной помощи Украине на 375 млн долларов. Пакет включает в себя "боеприпасы, артиллерию и бронетехнику", заявил Байден.

Как сообщается на сайте Пентагона, новые поставки будут включать в себя дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов TOW, переносные ракетные комплексы (ППРК) Javelin и AT-4, бронированные медицинские машины, мостовые системы, грузовики для транспортировки тяжелой техники, тепловизоры, а также запчасти и полевое оборудование.

Зеленский просит предоставить системы ПВО и самолеты F-16

Президент Украины 21 мая выступил перед участниками одного из заседаний саммита G7 и попросил предоставить Киеву дополнительные системы ПВО и современные западные истребители. "Мы с вами вместе доказали, что вопрос не в том, сколько ракет есть у нашего общего врага, а в том, сколько систем ПВО есть у нас. Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotali, SAMP/T - они защищают жизни в наших городах и этим создают глобальный бренд безопасности для демократии", - сказал Зеленский.

Он отметил, что когда таких систем ПВО будет достаточно для защиты всех городов, то "мир будет видеть, какой воздушный щит способна создать демократия", и подчеркнул, что воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе. "Когда наши пилоты научатся управлять F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире", - подчеркнул Зеленский.

Байден: Украина обещает не атаковать территорию РФ с F-16

По словам Байдена, Зеленский "категорически заверил" его, что Украина не будет использовать американские истребители F-16 для атаки на территорию России. "У меня есть твердое обещание от Зеленского, что они не будут использовать их (F-16. - Ред.), чтобы продвигаться на территорию России, но где бы российские войска ни находились в пределах Украины, в этом районе они могут это сделать", - сказал Байден.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вся военная помощь Украине со стороны США не допускает и не поддерживают использование передаваемого оружия для атак на российскую территорию. "Украинцы неоднократно демонстрировали, что они готовы следовать (этим условиям. - Ред.)", - сказал Салливан. Позднее, выступая в эфире CNN, он отметил, что власти США считают Крым территорией Украины, поэтому не возражают против ударов Киева по полуострову американским оружием.

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