Конец "зерновой сделки" не вызвал скачка цен и бьет по Китаю

Котировки пшеницы пока остаются недалеко от минимумов за два года, а СМИ обсуждают вызов, который Кремль бросил Пекину. Там призывали продолжить экспорт украинского зерна.

Какие последствия будет иметь решение России выйти из "зерновой сделки", позволявшей Украине в условиях российского вторжения продолжать экспортировать по Черному морю значительную часть своего урожая зерновых культур? На такой вопрос обычно отвечают, что это приведет к резкому удорожанию пшеницы в мире и обострит проблемы с продовольствием в бедных странах Африки и Ближнего Востока.

При этом часто упускают из виду, что мировые цены на пшеницу находятся сейчас сравнительно недалеко от самых низких отметок за два года и что прекращение украинских поставок может особенно сильно ударить по Китаю. Но целый ряд СМИ привлекают внимание именно к этому, китайскому аспекту.

Цены на пшеницу ниже, чем были в июне

Однако начнем с цен на пшеницу. Возьмем важнейшую для этого сырьевого товара европейскую торговую площадку - биржу Euronext в Париже, ведь Франция - крупнейший в Евросоюзе производитель и экспортер пшеницы, в том числе в страны Африки. В понедельник 17 июля, в день фактического прекращения сделки, курс фьючерсного контракта на поставку пшеницы в сентябре 2023 года составил к концу торговли 232,25 евро за тонну. При этом курс закрытия в пятницу был 231,75 евро. Во вторник, 18 июля, котировки колебались в диапазоне 233-236 евро и к концу дня были на уровне примерно 234 евро. Это рост опять-таки в пределах 1%, что взлетом цен никак не назовешь.

Логотип биржи Euronext на ее штаб-квартире в Париже Фото: Ludovic Marin/AFP

Особенно если посмотреть на цены месячной давности. 22 июня курс закрытия достиг максимума за два месяца и составил 251 евро. Это означает, что все более очевидные признаки того, что Россия вскоре выйдет из "зерновой сделки", привели тогда к временному росту спроса на пшеницу, но он оказался непродолжительным. Участники торгов на Euronext действовали по классическому биржевому правилу: "Покупай на слухах, продавай на фактах". На рынке настроились на то, что сделку не продлят, подтвердил агентству Reuters Мэтт Эммерман, эксперт американской компании StoneX, оказывающей услуги торговцам сырьевыми товарами.

Так что отказ Москвы сюрпризам не стал. В результате цены на пшеницу остаются пока сравнительно недалеко от двухлетних минимумов и при этом очень далекими от рекордных котировок весны 2022 года. Тогда под непосредственным впечатлением полномасштабного вторжения России в Украину за тонну пшеницы на парижской бирже сначала, в марте, платили свыше 420 евро, а в мае даже почти 440 евро.

Мировой рынок зерна пока не опасается дефицита

Но сейчас спрос на пшеницу довольно низкий, констатирует Мэтт Эммерман. Он считает, что "сравнительно умеренный" рост котировок в ЕС и в США свидетельствует о том, что "рынок не ждет кризиса". В том числе потому, что во Франции, Германии и ряде других стран ЕС уже на подходе новый урожай зерновых. К тому же, по словам эксперта, "у России большие запасы пшеницы, которую она дешево продает на мировом рынке".

Правда, беспокойство вызывает экстремальная жара и засуха в целом ряде регионов Европы и Северной Америки, указывает немецкий портал сельскохозяйственной информации agrarheute. Так что часть урожая может пострадать, и общий итог 2023 года окажется ниже среднего. И все же к существенному росту котировок такая перспектива, как видим, в данный момент не ведет. Возможно потому, что опыт последних полутора лет показывает: Украина вместе с Евросоюзом неплохо наладила сухопутный вывоз зерна в страны ЕС и его экспорт через европейские порты, хотя это и привело к определенным конфликтам с фермерами ряда восточноевропейских государств.

Вполне возможно также, что на биржах надеются на скорое возвращение России к столу переговоров и на возрождение сделки. Совершенно очевидно, что этого будет добиваться такая важная для РФ в нынешней геополитической ситуации страна, как Турция. Куда менее известно, что в продолжении украинского зернового экспорта очень заинтересована еще более влиятельная страна, хорошие отношения с которой для Москвы сейчас особенно важны.

Почему для Китая так важны поставки зерна из Украины

"Приостановкой зерновой сделки Россия рассердила своего важнейшего партнера: Китай" - гласит заголовок аналитической статьи немецкой онлайн-версии швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ). "Вопрос об экспорте зерна вносит раскол между Россией и Китаем" - так озаглавлен комментарий колумниста DW Александра Гёрлаха (Alexander Görlach).

Обе публикации подчеркивают, что крупнейшей страной-получательницей украинских поставок в рамках "зерновой сделки" была именно КНР, на которую пришлась почти треть вывезенных объемов. NZZ Deutschland напоминает, что китайское руководство придает первостепенное значение продовольственному самообеспечению страны, однако пока не в состоянии снабжать население продуктами питания без широкомасштабных закупок зарубежной продукции.

В ноябре 2022 года эта украинская кукуруза пошла на экспорт. Возможно, в Китай Фото: dpa/Ukrinform/picture alliance

"Китайский импорт зерна традиционно сильно зависит от США, а это стратегический соперник, и от Австралии. Правительство Китая хочет это изменить путем активной диверсификации. Поэтому в минувшее десятилетие оно сделало ставку на Украину", - указывает издание. При этом особую роль играла даже не пшеница, а кукуруза, которую КНР использует как корм в свиноводстве. В 2021 году, до полномасштабного российского вторжения, Украина была вторым по значению поставщиком кукурузы после США, но из-за войны Китаю вновь пришлось увеличить закупки у этого существенно более дорогого поставщика.

Александер Гёрлах, в свою очередь, напоминает, что Пекин в последние годы обложил австралийские товары пошлинами, поскольку китайский лидер Си Цзиньпин "хотел показать правительству в Канберре, что он самый сильный в тихоокеанском регионе". Если Австралия в ответ перекроет теперь свой поток зерна, продолжает автор, у Китая будут серьезные проблемы. Надеется на Канаду КНР тоже не может, поскольку "множатся подтверждения тому, что Пекин пытался оказаться прямое влияние на исход выборов в этой стране - как Россия в США", пишет автор DW, занимающийся научной деятельностью в Нью-Йоркском университете.

Кремль сеет сомнения в "мягкую силу" Китая

"Однако Си Цзиньпина беспокоит не только состояние китайского рынка зерна. Если африканские страны столкнутся с перебоями в снабжении, они начнут более настойчиво призывать Китай выступить в роли посредника для прекращения российской агрессии", - продолжает автор. И он полагает, что если китайский лидер не сможет предотвратить угрозу голода в Африке, то это существенно подорвет влияние Китая на этом континенте, ослабит его "мягкую силу" (soft power).

Июль 2023 года. Продажа пшеницы на рынке в столице Сомали Могадишо Фото: Feisal Omar/REUTERS

Этот же термин использует и NZZ Deutschland. "Конец "зерновой сделки" - плохая новость для Китая с точки зрения его "мягкой силы", поскольку подрывается авторитет китайского руководства. С одной стороны, внутри страны, ведь теперь, скорее всего, вырастут цены на продукты питания. С другой стороны, на мировой арене: Китай позиционирует себя как защитник интересов развивающихся стран, а потому неоднократно высказывался в поддержку "зерновой сделки", - пишет издание и уточняет, что очередной призыв к ее сохранению прозвучал в Пекине утром 17 июля.

То, что это никак не сказалось на решимости Кремля выйти из "зерновой сделки", приводит швейцарскую газету к выводу, что "влияние Китая на Россию, возможно, переоценено". Однако она не ждет того, что Пекин, во всяком случае публично, дистанцируется от Владимира Путина. Россия слишком важна для противостояния общему противнику - США. Такого же мнения придерживается и Александер Гёрлах. В то же время он подчеркивает, что в Китае перебои в снабжении, а урожай зерновых и риса сильно пострадал в этом году в КНР из-за засухи на севере и наводнений на юге, представляют собой очень серьезную опасность для власти китайских коммунистов.

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