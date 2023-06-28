Немецкий министр против запретов на импорт украинского зерна

Джем Эздемир указал на важность солидарности с жителями Украины и призвал делать все возможное, если Россия будет мешать экспорту украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море.

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Эздемир (Cem Özdemir) выступил против введения отдельными странами Евросоюза односторонних запретов на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. В беседе с корреспондентом DW, состоявшейся в среду, 28 июня, Эздемир особо выделил необходимость проявить солидарность с жителями Украины, страдающими из-за продолжающегося вторжения российских войск. Необходимо "сделать все, если маршрут (экспорта сельскохозяйственной продукции. - Ред.) через Черное море и дальше будет использоваться Россией как средство давления", подчеркнул Эздемир.

Польша и Венгрия 15 апреля в одностороннем порядке временно запретили импорт зерна, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов до 30 июня. Варшава и Будапешт объяснили эти шаги стремлением защитить интересы местных фермеров, недовольных падением цен на сельскохозяйственную продукцию из-за украинских поставок.

Ограничения на импорт 4 украинских товаров на уровне ЕС

В то же время Европейская комиссия (ЕК) 2 мая ввела временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию в качестве меры поддержки собственных фермеров. Транзит этих товаров через 5 европейских стран в другие государства Евросоюза или за его пределы может продолжаться, указали в Брюсселе. Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние запреты в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также других продуктов, поступающих из Украины, сообщили в ЕК.

Ожидалось, что решение Брюсселя будет действовать до 5 июня, однако в начале этого месяца Евросоюз продлил временный запрет до 15 сентября. Брюссель объяснил необходимость ограничений "исключительными обстоятельствами", включающими логистические сложности и недостаток в мощностях по хранению.

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