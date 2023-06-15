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"Ад для женщин": в Польше прошли марши сторонников абортов

Анатолий Арни
9 мин. назад

На улицы городов Польши вновь вышли сторонники абортов. Поводом стала смерть женщины, у которой на 20-й неделе беременности возникли осложнения.

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Протесты в Варшаве в связи с очередным случаем смерти женщины с осложнениями беременности
Протесты в Варшаве в связи с очередным случаем смерти женщины с осложнениями беременностиФото: Czarek Sokolowski/AP Photo/picture alliance

Сторонники прав женщин на аборт в среду, 14 июня, прошли маршем по улицам в нескольких городах Польши. В Варшаве шествие дошло до штаб-квартиры министерства здравоохранения страны, участники скандировали лозунг "Прекратите убивать нас", а также несли плакаты с такими надписями как "Ад для женщин" и "Нам нужны врачи, а не миссионеры", сообщает агентство Reuters.

Шествиям, которые, согласно заявлениям организаторов, состоялись более чем в 50 городах страны, предшествовал трагичный и уже не первый случай смерти женщин из-за осложнений беременности в ситуации, когда аборт мог бы спасти им жизнь.

В мае в одну из больниц города Новы-Тарг на юге Польши поступила 33-летняя местная жительница. Женщина находилась на 20-й неделе беременности, но у нее возникли осложнения и отошли воды. Через 3 дня пациентка скончалась от септического шока. Ее муж заявил, что никто из врачей не предложил семье искусственно прервать беременность, хотя у ребенка были очень низкие шансы на выживание, а операция могла бы спасти женщину.

В Польше одни из самых строгих законов в отношении абортов в ЕС

Активисты отметили, что гибель 33-летней женщины - как минимум пятый произошедший в последние годы случай смерти женщин, которым польские врачи отказались делать аборт. В 2021 году в Польше прошла волна протестов после аналогичного трагического инцидента. Тогда 30-летнюю женщину госпитализировали после того, как у нее отошли воды на 22-й неделе беременности. Как заявила адвокат ее семьи, в больнице "врачи дожидались смерти плода". В итоге пациентка скончалась от септического шока.

Польский закон об абортах - один из самых строгих в Европе. Прерывание беременности в стране разрешено только в трех случаях: если она наступила в результате изнасилования, если есть угроза здоровью или жизни матери, если у плода обнаружен тяжелый порок. В 2020 году Конституционный суд страны еще сильнее ужесточил эти правила, запретив третий пункт, а в 2022 году власти ввели в стране реестр беременных женщин.

Закон защищает врачей с "моральными убеждениями"

Польские медики даже в случае одобренных Конституционным судом причин для аборта могут отказаться проводить операцию ввиду "нравственных соображений" - закон в этом случае будет на их стороне.

В начале 2023 года этим правом воспользовались врачи одной из больниц в Подляшье - они отказались проводить аборт 14-летней девочке с инвалидностью, которую изнасиловал собственный дядя. Операцию девочке провели в Варшаве после того, как тетя пострадавшей обратилась в польский фонд, поддерживающий женщин в вопросе абортов.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что был шокирован отказом врачей в Подляшье. Однако активисты вновь потребовали смягчить закон об абортах в стране, так как, по их мнению, врачи прикрываются "ширмой" религиозных убеждений, чтобы избежать возможного судебного преследования.

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