Выборы в Польше. Что оставит после себя партия Качиньского

В середине октября в Польше пройдут выборы нового парламента. За восемь лет пребывания у власти партия "Закон и справедливость" может оставить после себя поляризованное общество. Что изменилось в стране за эти годы?

Спорная судебная реформа, обострившая отношения Польши с Евросоюзом, почти полный запрет на аборты, подотчетные правительству СМИ и щедрые социальные программы: партия "Закон и справедливость" (ЗиС) находится у власти в Польше уже восемь лет, и ее политика существенным образом изменила общество, государство и медиаландшафт. Даже если партия под руководством Ярослава Качиньского проиграет предстоящие 15 октября парламентские выборы, годы ее правления оставят в Польше глубокий след. Но какой?

Социальные программы как предвыборный магнит

Очевидную пользу политика партии "Закон и справедливость" принесла почти трем миллионам семей с детьми, которые стали получать ежемесячное пособие на ребенка, впервые введенное в Польше с 2016 года. Победе ЗиС на выборах 2015 года в немалой степени помогла предвыборная программа "500 плюс", предусматривавшая выплату родителям 500 злотых (около 110 евро) в месяц на каждого ребенка. В нынешней избирательной кампании ЗиС опирается на уже испытанные методы: программа "800 плюс" предполагает увеличение детских пособий еще на 300 злотых.

Социальные программы приносят ЗиС много симпатий и голосов избирателей Фото: Jacek Lepiarz

Привлечь на свою сторону партия Качиньского пытается и пенсионеров. С 2016 по 2023 годы в стране несколько раз повышались размеры пенсий. Кроме того, выплачивались дополнительные суммы, так называемая "13-я пенсия". Теперь ЗиС в случае переизбрания обещает ввести с 2024 года "14-ю пенсию". Щедрые социальные программы пользуются у поляков огромной популярностью. Если выборы выиграет другая партия, ей придется хорошо поразмыслить, прежде чем отменять эти программы, даже если они дорого обходятся государственной казне.

Ставленники ЗиС на ключевых постах

Подарки избирателям в преддверии выборов раздают и государственные компании. За месяц до 15 октября Даниэль Обайтек, глава энергетического концерна Orlen и член ЗиС, снизил цены на бензин до такой степени, что они упали ниже рыночных. В результате паломничество к польским заправкам совершили столько водителей из соседней Чехии, что чешские СМИ стали писать о "топливном туризме". Ожидается, что после выборов цены на бензин вернутся к нормальному уровню.

Такие люди, как Даниэль Обайтек, тесно связаны с партией "Закон и справедливость", так как они многим ей обязаны. За два года Обайтек прошел путь от мэра небольшого городка до главы нефтяного гиганта и доверенного лица лидера ЗиС Ярослава Качиньского. Для критиков молниеносная карьера Обайтека является примером назначения на государственные должности партийных выдвиженцев. Этот процесс за восемь лет правления ЗиС можно было наблюдать во многих сферах и отраслях экономики. Верные партии руководители крупных концернов и предприятий могут влиять на политику Польши в духе партии "Закон и справедливость", - даже если она проиграет выборы.

​​Лидер ЗиС Ярослав Качиньский на пресс-конференции в августе 2023 года Фото: KACPER PEMPEL/REUTERS

Судебная система под контролем правительства

Одним из наиболее ярких примеров назначений верных сторонников ЗиС на руководящие посты в стране стала юрист и бывший дипломат Юлия Пшилебска, в конце 2015 года избранная председателем Конституционного суда. Ее избрание вызвало протесты, поскольку некоторые этапы обычной процедуры назначения были пропущены. Карьерный скачок Пшилебской стал символом стратегической реструктуризации судебной системы - ее партия ЗиС стала проводить после первой же победы на выборах, чтобы, подмяв под себя суды, укрепить свое влияние в стране.

Реформа судебной системы - одно из самых тяжелых последствий восьмилетнего пребывания партии у власти. Реформу резко критикуют в Брюсселе, так как она ставит под угрозу независимость судебной власти. Любого судью или прокурора, который осмелится выразить недовольство этой процедурой, ожидает опала, а в худшем случае - увольнение.

Варшавский судья Игорь Тулея добился восстановления на работе только с помощью ЕСПЧ Фото: Bernd Riegert/DW

Известный пример - варшавский судья Игорь Тулея, который во время открытого судебного заседания выявил нарушения парламентских правил депутатами от ЗиС и был отстранен от работы на два года. И хотя Тулее с тех пор снова разрешили работать судьей - Европейский суд по правам человека признал его отстранение незаконным, - судьи и прокуроры по-прежнему подвергаются давлению со стороны властей.

Европейский Союз отреагировал на нарушение Варшавой верховенства права рядом санкционных процедур, наложил штрафы и приостановил выплату денег на постпандемийное восстановление страны. В долгосрочной перспективе это может стать серьезной экономической проблемой для Польши.

Напряженность в отношениях с Украиной

Правительство Польши гордится своей помощью Украине. Отношения между двумя странами никогда не были простыми, но перед лицом российской угрозы солидарность и единство взяли верх. После полномасштабного военного вторжения России в Украину миллионы людей бежали из страны. На сегодняшний день в Польше живет почти миллион украинских беженцев. Польша также была одной из первых стран, оказавших Украине военную помощь и обратившихся к западным партнерам по НАТО с просьбой о поставках Киеву оружия.

Поезда с украинским зерном на польско-украинской границе, 20 сентября 2023 года Фото: Damien Simonart/AFP

Но в последнее время дружба между двумя странами подверглась серьезным испытаниям. Польша по собственной инициативе продлила эмбарго ЕС на украинское зерно - вероятно, для того, чтобы получить на выборах голоса польских фермеров, которые бурно протестовали против украинского импорта. В обмен на кратковременный прирост голосов ЗиС рискует серьезно рассориться со своим соседом.

Средства массовой информации превращаются в инструменты пропаганды

С первого дня своего пребывания у власти ЗиС начала проводить реструктуризацию польского медиаландшафта. Государственные СМИ, перешедшие под контроль правительства сразу после победы на выборах в конце 2015 года, с тех пор формируют неизменно позитивный образ правящей партии и выносят на обсуждение в общественное пространство важные для партии вопросы. Независимые журналисты, не пожелавшие подчиниться новому курсу, были уволены или вынуждены уйти из СМИ.

Но этого влияния на сектор масс-медиа для ЗиС оказалось недостаточно. Партия потребовала "реполонизации" СМИ. В декабре 2020 года польский энергетический концерн Orlen объявил о намерении купить у немецкой издательской группы Passau медиакомпанию "Польская пресса". В результате государственная компания получила редакционный контроль над 20 местными газетами, 120 еженедельниками и 500 интернет-порталами. После этого в этих СМИ произошла постепенная замена редакционных коллегий журналистами, связанными с ЗиС.

Демонстрация за свободу СМИ в Кракове, 19 декабря 2021 года Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Против журналистов независимых изданий, таких как либеральная Gazeta Wyborcza, возбуждают судебные иски, ограничивая таким образом их профессиональную деятельность. Государственные учреждения больше не размещают рекламу в медиа, которые критически настроены против деятельности правительства, и это привело к падению доходов от рекламы - важной финансовой опоры многих СМИ.

Против ЛГБТК и мигрантов

Пытаясь завоевать симпатии консервативной части польского общества, правящая партия активно выступает против двух групп населения. Первая из них - это представители ЛГБТК-сообщества, о борьбе за права которых президент Польши Анджей Дуда, поддерживающий ЗиС, в 2020 году говорил как об "идеологии, более разрушительной, чем коммунизм". Вторая группа - это мигранты.

Враждебная по отношению к беженцам из мусульманских стран пропаганда является неотъемлемой частью программы ЗиС. Мигранты, по мнению правящей партии, представляют угрозу католическим ценностям и традициям поляков. При этом в ходе предвыборной кампании в польских СМИ появилась информация о том, что высокопоставленные государственные чиновники якобы продавали шенгенские визы мигрантам из мусульманских стран через третьих лиц.

Демонстрация в поддержку прав представителей ЛГБТК в городе Новы-Сонч, 6 октября 2019 год Фото: Omar Marques/Getty Images

Многие в стране видят в этом доказательство двуличия ЗиС. В последние годы ксенофобские настроения, на которых неоднократно играли политики из партии "Закон и справедливость", привели к усилению крайне правой партии Konfederacja, которая может стать третьей по влиянию политической силой в стране.

Запрет абортов

Частью политического наследия правительства ЗиС является и ужесточение закона об абортах, который и без того считался одним из самых жестких в Европе. В октябре 2020 года, несмотря на массовые протесты, Конституционный суд под председательством Юлии Пшилебской одобрил закон, разрешающий аборты только в случаях изнасилования и угрозы жизни и здоровью матери. Новое положение вынуждает женщин рожать даже детей с тяжелыми формами инвалидности и нежизнеспособных.

За время действия этого постановления несколько беременных женщин умерли из-за того, что им было отказано в проведении аборта в больнице, несмотря на опасность для их жизни. Многие врачи напуганы, так как помощь при аборте также является уголовно наказуемым деянием. В марте 2023 года впервые была осуждена активистка, отправившая беременной женщине таблетки для прерывания беременности, которые не продаются в польских аптеках.

Для отмены реформ ЗиС во многих областях и восстановления либеральной демократии со свободной судебной системой и СМИ понадобятся годы. Однако многие либеральные поляки опасаются, что если "Закон и справедливость" победит на выборах 15 октября, это может привести к еще большей перестройке государства, СМИ и общества.

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