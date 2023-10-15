Партия Качиньского потеряла большинство на выборах в Польше

На выборах в парламент Польши правящая национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) вице-премьера Ярослава Качиньского, вероятно, не смогла преодолеть рубеж, необходимый для создания парламентского большинства, хотя и обошла конкурентов. Это следует из данных экзитполов, опубликованных вечером в воскресенье, 15 августа. Окончательные итоги выборов ожидаются 17 октября.

Согласно данным экзитполов, "Право и справедливость" лидирует, набрав 36,8 процента голосов. Оппозиционная "Гражданская платформа" (ГП), которую возглавляет экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, может получить 31,6 процента голосов избирателей. А на третьем месте, согласно опросам, находится центристская партия "Третий путь" с 13 процентами голосов.

В пересчете на количество мест у ПиС оказывается 200 мест из 460 в парламенте, в то время как для парламентского большинства необходим минимум 231 голос. ГП же получит 163 места, однако партия, предположительно, сформирует коалицию с "Третьим путем" и альянсом левых, что даст им 248 мест в парламенте.

Предполагалось, что сформировать большинство в парламенте ПиС поможет союз с крайне правой партией "Конфедерация свободы и независимости", которая, в частности, выступает за прекращение помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии. Однако она, согласно данным экзитполов, получит лишь 12 мест в парламенте, и кроме того, в ходе предвыборной кампании отстранилась от ПиС.

Лидер оппозиции Дональд Туск уже заявил, что считает результаты голосования победой. "Я никогда не был так рад второму месту. Польша победила, демократия победила, это конец правительства ПиС", - цитирует его dpa. Качиньский, в свою очередь, указал, что его партия ждет дальнейшего развития событий.

Качиньский и Туск - оппоненты, у которых много общего

Как Туск, так и Качиньский в прошлом поддерживали антикоммунистическую оппозицию. Крах коммунизма в 1989 году открыл перед двумя критиками режима новые перспективы. Увлеченный либеральными идеями Туск на фоне демократических перемен в Польше основал партию "Либерально-демократический конгресс" (ЛДК). До 1991 года ЛДК был частью христианско-демократической партии Качиньского "Соглашение Центр", но вскоре пути Качиньского и Туска разошлись.

В 2001 году оба политика основали новые партии - "Право и справедливость" и "Гражданскую платформу" - которые и сегодня определяют политический ландшафт Польши. После парламентских выборов 2005 года они вели переговоры о создании совместного правительства, однако этому помешали взаимное недоверие и личные амбиции их лидеров. С тех пор Качиньский и Туск несколько раз сменяли друг друга во власти.

Так, в 2005 году партия Качиньского получила большинство голосов на выборах. Однако на досрочных выборах в октябре 2007 года, состоявшихся после распада в Польше правящей коалиции, победила "Гражданская платформа" Туска. С 2015 года в польской политике вновь доминирует ПиС.

Правящая партия попала в несколько скандалов перед выборами

За время своего правления партия собрала вокруг себя множество критиков, в том числе и в Брюсселе. Так, в июле суд ЕС удовлетворил жалобу Еврокомиссии, которая посчитала проведенную в Польше судебную реформу противоречащей законодательству Евросоюза.

Недовольство уже в самой Польше вызывали попытки ПиС использовать темы оборонной политики и политики безопасности в своей предвыборной кампании. Так, в августе в Варшаве прошел самый крупный за последние 30 лет военный парад, а по всей Польше - так называемые "военные пикники", призванные популяризировать службу в армии. При этом на таких пикниках присутствовали представители правящей партии, хотя, согласно польской конституции, вооруженные силы должны сохранять нейтралитет в политике.

Кроме того, в июне ПиС попала под шквал критики из-за агитационного ролика, которым попыталась отговорить граждан от участия в марше оппозиции. Правящая партия использовала в видео упоминание Освенцима, попытавшись обвинить одного из своих ярых критиков и сторонников оппозиции в распространении языка ненависти, однако в итоге недовольство обрушилось на саму ПиС. А за месяц до выборов польское правительство попало в скандал, связанный с коррупционной схемой выдачи виз мигрантам.

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